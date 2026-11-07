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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवनडे इतिहास में 24 साल बाद हुआ ऐसा, टीम इंडिया ने NZ के खिलाफ रचा कीर्तिमान

वनडे इतिहास में 24 साल बाद हुआ ऐसा, टीम इंडिया ने NZ के खिलाफ रचा कीर्तिमान

India vs New Zealand: दूसरे वनडे मैच में न्यूजीलैंड की पारी 134 रनों पर सिमट गई. ऐसा करके टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर दिया है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 07 Nov 2026 12:42 PM (IST)
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वेलिंगटन में खेले जा रहे दूसरे ODI मैच में न्यूजीलैंड की टीम 134 रन पर ढेर हो गई है. यह इस सीरीज में लागतर दूसरी बार है जब न्यूजीलैंड की टीम 200 से कम स्कोर पर सिमट गई है. टीम इंडिया ने इसी संबंध में एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर दिया है. दरअसल पिछले 24 साल में कोई भी टीम ODI सीरीज के लगातार 2 मैचों में न्यूजीलैंड को 200 से कम स्कोर पर आउट नहीं कर पाई थी.

भारत-न्यूजीलैंड का पहला वनडे मैच ऑकलैंड में खेला गया था, जहां कीवी टीम 185 रनों पर ऑलआउट हो गई थी. टीम इंडिया ने वह मुकाबला 5 विकेट से जीत लिया था. अब लगातार दूसरे वनडे मैच में न्यूजीलैंड की टीम 200 तो बहुत दूर, केवल 134 रनों पर सिमट गई.

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24 साल बाद हुआ ऐसा

आखिरी बार साल 2001 में ऐसा हुआ था, जब न्यूजीलैंड की टीम ODI सीरीज के लगातार 2 मैचों में 200 से कम स्कोर पर ऑलआउट हुई थी. साल 2001 में श्रीलंका ने यह कारनामा न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के तीसरे और चौथे वनडे मैच में हासिल किया था. तीसरे वनडे में न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ 181 रन और चौथे मैच में 182 रन के स्कोर पर सिमट गई थी. उसके 24 साल बाद टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड पर इस तरह का दबदबा कायम किया है.

भारतीय गेंदबाजी ने दिखाया दम

वेलिंगटन में भारत के युवा पेस अटैक के आगे न्यूजीलैंड का अनुभवी बल्लेबाजी लाइन-अप धराशाई हो गया. गुरनूर बराड़ ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया, जिन्होंने 10 ओवरों में सिर्फ 30 रन देकर 4 विकेट लिए. वह पारी में भारत के सबसे सफल गेंदबाज रहे. इस मुकाबले में आकिब नबी ने अपने इंटरनेशनल करियर का पहला विकेट लिया. उन्होंने 2 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजने का काम किया. अक्षर पटेल को भी 2 सफलता मिलीं.

सबसे ज्यादा प्रभावित अंशुल कंबोज ने किया है, जो अपनी कसी हुई लाइन और लेंथ से लगातार बल्लेबाजों को परेशान कर रहे हैं. उन्होंने पहले वनडे मैच में 10 ओवरों में सिर्फ 22 रन देकर दो विकेट लिए थे. अब वेलिंगटन में भी उन्होंने दमदार गेंदबाजी करते हुए 8 ओवरों में सिर्फ 25 रन दिए और दो बल्लेबाजों को आउट किया.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 07 Nov 2026 12:42 PM (IST)
Tags :
India National Cricket Team INDIA VS NEW ZEALAND IND VS NZ
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