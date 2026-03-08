फाइनल में सैमसन-अभिषेक-ईशान ने छुड़ाए न्यूजीलैंड के छक्के, भारत ने बनाया सबसे बड़ा स्कोर

IND vs NZ T20 World Cup 2026 Final Innings Highlights: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले बैटिंग करते 20 ओवर में 255/5 रन बोर्ड पर लगाए. यह टी20 वर्ल्ड कप फाइनल के इतिहास का सबसे बड़ा टोटल रहा. भारत के लिए संजू सैमसन ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 46 गेंदों में 5 चौके और 8 छक्कों की मदद से 89 रन बनाए. इसके अलावा ईशान किशन ने 25 गेंदों में 4 चौके और 4 छक्के लगाकर 54 रन स्कोर किए. वहीं पूरे टूर्नामेंट में लगभग फ्लॉप रहे अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 21 गेंदों में 6 चौके और 3 छक्के लगाकर 52 रन बनाए. इस दौरान न्यूजीलैंड के लिए जेम्स नीसम ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए.

मुकाबले में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो पहली पारी समाप्त होने के बाद शायद उनकी सबसे बड़ी गलती दिख रही है. फाइनल में 250 रनों से ज्यादा का रन चेज करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा.

भारत की शानदार शुरुआत

पहले बैटिंग के लिए उतरी टीम इंडिया को अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने मिलकर शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों ने पहले विकेट के लिए सिर्फ 43 गेंदों में 98 रनों की साझेदारी की. इसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. इसके बाद टीम को दूसरा झटका 203 रन के स्कोर पर लगा, जब संजू सैमसन आउट हुए. संजू और ईशान ने दूसरे विकेट के लिए 48 गेंदों में 105 रन जोड़े.

इसके बाद रन गति कुछ धीमी हुई. कप्तान सूर्यकुमार यादव तो बिना खाता खोले ही आउट हो गए. इसके अलावा हार्दिक पांड्या भी कुछ खास नहीं कर सके. उन्होंने 13 गेंदों में सिर्फ 18 रन स्कोर किए. लेकिन अंत में शिवम दुबे ने कमाल करते हुए सिर्फ 8 गेंदों में 28 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 3 चौके और 2 छक्के लगाए.

कीवी गेंदबाजों की जमकर हुई कुटाई

न्यूजीलैंड के लिए लॉकी फर्ग्यूसन सबसे महंगे साबित हुए, जिन्होंने 2 ओवर में 48 रन खर्चे. इसके अलावा रचिन रवींद्र ने 2 ओवर में 32 रन लुटाए. रचिन को 1 विकेट मिला. बाकी जैकब डफी ने 3 ओवर में 42 रन और जेम्स नीसन ने 4 ओवर में 45 रन दिए. नीसम ने 3 विकेट चटकाए. वहीं कप्तान मिचेल सेंटनर ने 3 ओवर में 33 रन दिए.

