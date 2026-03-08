हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटफाइनल में सैमसन-अभिषेक-ईशान ने छुड़ाए न्यूजीलैंड के छक्के, भारत ने बनाया सबसे बड़ा स्कोर; दिया 256 का लक्ष्य

फाइनल में सैमसन-अभिषेक-ईशान ने छुड़ाए न्यूजीलैंड के छक्के, भारत ने बनाया सबसे बड़ा स्कोर; दिया 256 का लक्ष्य

IND vs NZ T20 World Cup 2026 Final: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 255 रन बोर्ड पर लगाए. टीम के लिए संजू सैमसन ने सबसे बड़ी पारी खेली.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 08 Mar 2026 08:57 PM (IST)
Preferred Sources

IND vs NZ T20 World Cup 2026 Final Innings Highlights: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले बैटिंग करते 20 ओवर में 255/5 रन बोर्ड पर लगाए. यह टी20 वर्ल्ड कप फाइनल के इतिहास का सबसे बड़ा टोटल रहा. भारत के लिए संजू सैमसन ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 46 गेंदों में 5 चौके और 8 छक्कों की मदद से 89 रन बनाए. इसके अलावा ईशान किशन ने 25 गेंदों में 4 चौके और 4 छक्के लगाकर 54 रन स्कोर किए. वहीं पूरे टूर्नामेंट में लगभग फ्लॉप रहे अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 21 गेंदों में 6 चौके और 3 छक्के लगाकर 52 रन बनाए. इस दौरान न्यूजीलैंड के लिए जेम्स नीसम ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए.

मुकाबले में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो पहली पारी समाप्त होने के बाद शायद उनकी सबसे बड़ी गलती दिख रही है. फाइनल में 250 रनों से ज्यादा का रन चेज करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा. 

भारत की शानदार शुरुआत 

पहले बैटिंग के लिए उतरी टीम इंडिया को अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने मिलकर शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों ने पहले विकेट के लिए सिर्फ 43 गेंदों में 98 रनों की साझेदारी की. इसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. इसके बाद टीम को दूसरा झटका 203 रन के स्कोर पर लगा, जब संजू सैमसन आउट हुए. संजू और ईशान ने दूसरे विकेट के लिए 48 गेंदों में 105 रन जोड़े. 

इसके बाद रन गति कुछ धीमी हुई. कप्तान सूर्यकुमार यादव तो बिना खाता खोले ही आउट हो गए. इसके अलावा हार्दिक पांड्या भी कुछ खास नहीं कर सके. उन्होंने 13 गेंदों में सिर्फ 18 रन स्कोर किए. लेकिन अंत में शिवम दुबे ने कमाल करते हुए सिर्फ 8 गेंदों में 28 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 3 चौके और 2 छक्के लगाए.

कीवी गेंदबाजों की जमकर हुई कुटाई

न्यूजीलैंड के लिए लॉकी फर्ग्यूसन सबसे महंगे साबित हुए, जिन्होंने 2 ओवर में 48 रन खर्चे. इसके अलावा रचिन रवींद्र ने 2 ओवर में 32 रन लुटाए. रचिन को 1 विकेट मिला. बाकी जैकब डफी ने 3 ओवर में 42 रन और जेम्स नीसन ने 4 ओवर में 45 रन दिए. नीसम ने 3 विकेट चटकाए. वहीं कप्तान मिचेल सेंटनर ने 3 ओवर में 33 रन दिए.  

 

यह भी पढ़ें: संजू सैमसन ने रचा इतिहास, विराट कोहली के बराबर पहुंचे; टी20 वर्ल्ड कप में ऐसा करने वाले बने तीसरे भारतीय

Published at : 08 Mar 2026 08:46 PM (IST)
Tags :
Mens T20 World Cup 2026 T20 World Cup Final 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
फाइनल में सैमसन-अभिषेक-ईशान ने छुड़ाए न्यूजीलैंड के छक्के, भारत ने बनाया सबसे बड़ा स्कोर; दिया 256 का लक्ष्य
फाइनल में सैमसन-अभिषेक-ईशान ने छुड़ाए न्यूजीलैंड के छक्के, भारत ने बनाया सबसे बड़ा स्कोर
क्रिकेट
IND vs NZ Final Live Score: कभी फाइनल में नहीं बने इतने रन, भारत ने ठोक दिए 255; सैमसन-अभिषेक-ईशान ने खूब मारा
LIVE: कभी फाइनल में नहीं बने इतने रन, भारत ने ठोक दिए 255; सैमसन-अभिषेक-ईशान ने खूब मारा
क्रिकेट
संजू सैमसन ने रचा इतिहास, विराट कोहली के बराबर पहुंचे; टी20 वर्ल्ड कप में ऐसा करने वाले बने तीसरे भारतीय
संजू सैमसन ने रचा इतिहास, विराट कोहली के बराबर पहुंचे; टी20 वर्ल्ड कप में ऐसा करने वाले बने तीसरे भारतीय
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारतीय ओपनरों ने रचा इतिहास, पाकिस्तान का रिकॉर्ड टूटा; बना नया वर्ल्ड रिकॉर्ड
टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारतीय ओपनरों ने रचा इतिहास, पाकिस्तान का रिकॉर्ड टूटा
Advertisement

वीडियोज

Romana Isar Khan: ईरान के विरुद्ध अमेरिका का 'मिशन धर्मयुद्ध' | Iran-US-Israel War | Mahadangal
Iran Israel War: ईरान पर लगातार 'बम-बारूद' की बरसात! | Donald Trump | Khamenei | World War
UK07 Rider अनुराग डोभाल का एक्सीडेंट, मेंटल हेल्थ को लेकर पोस्ट के बाद कार क्रैश
Bollywood News: रैपर Badshah के नए गाने Tateeree पर मचा विवाद (08-03-2026)
Pati Brahmachari:😕Suraj के आँसू, Isha की कड़वाहट! क्या अधूरा रह जाएगा यह प्यार? #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नेपाल में RSP की आंधी में उड़े प्रचंड-ओली, बालेन शाह संभालेंगे गद्दी, भारत को लेकर क्या है उनकी सोच?
नेपाल में RSP की आंधी में उड़े प्रचंड-ओली, बालेन शाह संभालेंगे गद्दी, भारत को लेकर क्या है उनकी सोच?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मौलाना को 72 हूरों के पास भेजने वाले को 1 करोड़ इनाम', अयोध्या के परमहंस आचार्य का भड़काऊ ऐलान
'मौलाना को 72 हूरों के पास भेजने वाले को 1 करोड़ इनाम', अयोध्या के परमहंस आचार्य का भड़काऊ ऐलान
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारतीय ओपनरों ने रचा इतिहास, पाकिस्तान का रिकॉर्ड टूटा; बना नया वर्ल्ड रिकॉर्ड
टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारतीय ओपनरों ने रचा इतिहास, पाकिस्तान का रिकॉर्ड टूटा
इंडिया
'बंगाल को टारगेट किया जा रहा', राष्ट्रपति प्रोटोकॉल विवाद पर बोलीं ममता बनर्जी, BJP पर निकाली भड़ास
'बंगाल को टारगेट किया जा रहा', राष्ट्रपति प्रोटोकॉल विवाद पर बोलीं ममता बनर्जी, BJP पर निकाली भड़ास
बॉलीवुड
जूनियर एनटीआर को देखने बैंगलुरु के अस्पताल में उमड़ी भीड़, तोड़ा एस्किलेटर, वीडियो हो रहा वायरल
जूनियर एनटीआर को देखने बैंगलुरु के अस्पताल में उमड़ी भीड़, तोड़ा एस्किलेटर, वीडियो हो रहा वायरल
विश्व
'खामेनेई की हत्या का बदला लेंगे', सुप्रीम लीडर के सलाहकार की धमकी से भड़के ट्रंप, दिया ये जवाब
'खामेनेई की हत्या का बदला लेंगे', सुप्रीम लीडर के सलाहकार की धमकी से भड़के ट्रंप, दिया ये जवाब
ऑटो
19 हजार की EMI पर Maruti Brezza CNG खरीदें तो क्या रहेगा डाउन पेमेंट का हिसाब? यहां जानें
19 हजार की EMI पर Maruti Brezza CNG खरीदें तो क्या रहेगा डाउन पेमेंट का हिसाब? यहां जानें
यूटिलिटी
आधार कार्ड बनवाते समय रखें खास ध्यान, सिर्फ एक बार ही बदली जा सकती हैं ये दो जानकारी
आधार कार्ड बनवाते समय रखें खास ध्यान, सिर्फ एक बार ही बदली जा सकती हैं ये दो जानकारी
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget