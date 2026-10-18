4 दिन बाद फिर एक्शन में होगी टीम इंडिया, अब न्यूजीलैंड से 5 मैचों की टी20 सीरीज

भारतीय टीम के सामने अगली चुनौती न्यूजीलैंड की है. वेस्टइंडीज के साथ टी20 सीरीज 2-2 से बराबर रहने के बाद भारतीय खिलाड़ी न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो जाएंगे. सिर्फ 4 दिन बाद कप्तान श्रेयस अय्यर और उनकी सेना एक बार फिर एक्शन में दिखेगी, क्योंकि 22 अक्टूबर को भारत और न्यूजीलैंड का पहला टी20 मैच खेला जाएगा.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच टी20 मैच खेले जाने हैं. पहले दोनों मैच क्राइस्टचर्च में खेले जाएंगे. यह सीरीज बेहद अहम होगी, क्योंकि 2019 से लेकर अब तक भारत ने न्यूजीलैंड को लगातार 5 टी20 सीरीज में हराया है. यह देखना दिलचस्प होगा कि कप्तान श्रेयस अय्यर टीम इंडिया को कीवियों पर लगातार छठी सीरीज जीत दिला पाते हैं या नहीं. साल 2022 में जब टीम इंडिया आखिरी बार न्यूजीलैंड पर टी20 सीरीज खेली थी, तब भारतीय टीम ने 1-0 से जीत दर्ज की थी.

22 अक्टूबर से शुरू होगी सीरीज

भारत और न्यूजीलैंड का पहला टी20 मैच 22 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा. दूसरा मैच 24 अक्टूबर को इसी मैदान पर खेला जाएगा. इसके बाद दोनों टीम वेलिंगटन रवाना होंगी, जहां 37 अक्टूबर को तीसरा टी20 मैच खेला जाएगा. 30 अक्टूबर को ऑकलैंड में चौथा और 1 नवंबर को हैमिल्टन में सीरीज समाप्त हो जाएगी.

22 अक्टूबर - पहला टी20 - क्राइस्टचर्च

24 अक्टूबर - दूसरा टी20 - क्राइस्टचर्च

27 अक्टूबर - तीसरा टी20 - वेलिंगटन

30 अक्टूबर - चौथा टी20 - ऑकलैंड

1 नवंबर - पांचवां टी20 - हैमिल्टन

ये सभी मैच न्यूजीलैंड की धरती पर खेले जाएंगे. भारतीय समयानुसार ये सभी मुकाबले दोपहर 12:30 बजे शुरू होंगे. ज्ञात रहे कि न्यूजीलैंड टीम अपने घरेलू मैदान पर खेलने के बावजूद 2019 से लेकर अब तक भारतीय टीम को टी20 में हरा नहीं पाई है. 2019 से लेकर अब तक भारतीय टी20 टीम न्यूजीलैंड की धरती पर अजेय रही है.

भारत का टी20 स्क्वाड: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकप्तान), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव

न्यूजीलैंड का टी20 स्क्वाड: मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, डेरिल मिचेल, बेवन जैकब्स, नाथन स्मिथ, जोश क्लार्कसन, ग्लेन फिलिप्स, डेवोन कॉनवे, टिम साइफर्ट, जैकब डफी, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, एडम मिलने, काइल जैमीसन, ब्लेयर टिकनर

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