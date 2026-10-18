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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट4 दिन बाद फिर एक्शन में होगी टीम इंडिया, अब न्यूजीलैंड से 5 मैचों की टी20 सीरीज

4 दिन बाद फिर एक्शन में होगी टीम इंडिया, अब न्यूजीलैंड से 5 मैचों की टी20 सीरीज

India vs New Zealand T20: भारतीय टीम के सामने अगली चुनौती न्यूजीलैंड की है. सिर्फ चार दिन बाद श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम इंडिया एक बार फिर एक्शन में दिखेगी.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 18 Oct 2026 04:49 PM (IST)
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भारतीय टीम के सामने अगली चुनौती न्यूजीलैंड की है. वेस्टइंडीज के साथ टी20 सीरीज 2-2 से बराबर रहने के बाद भारतीय खिलाड़ी न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो जाएंगे. सिर्फ 4 दिन बाद कप्तान श्रेयस अय्यर और उनकी सेना एक बार फिर एक्शन में दिखेगी, क्योंकि 22 अक्टूबर को भारत और न्यूजीलैंड का पहला टी20 मैच खेला जाएगा.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच टी20 मैच खेले जाने हैं. पहले दोनों मैच क्राइस्टचर्च में खेले जाएंगे. यह सीरीज बेहद अहम होगी, क्योंकि 2019 से लेकर अब तक भारत ने न्यूजीलैंड को लगातार 5 टी20 सीरीज में हराया है. यह देखना दिलचस्प होगा कि कप्तान श्रेयस अय्यर टीम इंडिया को कीवियों पर लगातार छठी सीरीज जीत दिला पाते हैं या नहीं. साल 2022 में जब टीम इंडिया आखिरी बार न्यूजीलैंड पर टी20 सीरीज खेली थी, तब भारतीय टीम ने 1-0 से जीत दर्ज की थी. 

22 अक्टूबर से शुरू होगी सीरीज

भारत और न्यूजीलैंड का पहला टी20 मैच 22 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा. दूसरा मैच 24 अक्टूबर को इसी मैदान पर खेला जाएगा. इसके बाद दोनों टीम वेलिंगटन रवाना होंगी, जहां 37 अक्टूबर को तीसरा टी20 मैच खेला जाएगा. 30 अक्टूबर को ऑकलैंड में चौथा और 1 नवंबर को हैमिल्टन में सीरीज समाप्त हो जाएगी.

22 अक्टूबर - पहला टी20 - क्राइस्टचर्च

24 अक्टूबर - दूसरा टी20 - क्राइस्टचर्च

27 अक्टूबर - तीसरा टी20 - वेलिंगटन

30 अक्टूबर - चौथा टी20 - ऑकलैंड

1 नवंबर - पांचवां टी20 - हैमिल्टन

ये सभी मैच न्यूजीलैंड की धरती पर खेले जाएंगे. भारतीय समयानुसार ये सभी मुकाबले दोपहर 12:30 बजे शुरू होंगे. ज्ञात रहे कि न्यूजीलैंड टीम अपने घरेलू मैदान पर खेलने के बावजूद 2019 से लेकर अब तक भारतीय टीम को टी20 में हरा नहीं पाई है. 2019 से लेकर अब तक भारतीय टी20 टीम न्यूजीलैंड की धरती पर अजेय रही है.

भारत का टी20 स्क्वाड: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकप्तान), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव

न्यूजीलैंड का टी20 स्क्वाड: मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, डेरिल मिचेल, बेवन जैकब्स, नाथन स्मिथ, जोश क्लार्कसन, ग्लेन फिलिप्स, डेवोन कॉनवे, टिम साइफर्ट, जैकब डफी, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, एडम मिलने, काइल जैमीसन, ब्लेयर टिकनर

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 18 Oct 2026 04:49 PM (IST)
Tags :
India Tour Of New Zealand INDIA VS NEW ZEALAND
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