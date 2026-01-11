ऋषभ पंत की जगह इस खिलाड़ी को मिली वनडे टीम में जगह, BCCI ने न्यूजीलैंड सीरीज के लिए किया रिप्लेसमेंट का एलान
IND vs NZ ODI Series 2026: ऋषभ पंत को नेट में बैटिंग करते समय अपने दाहिने पेट के निचले हिस्से में अचानक दर्द महसूस हुआ. वह न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं.
बीसीसीआई ने ऋषभ पंत के रिप्लेसमेंट के रूप में ध्रुव जुरेल को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे टीम में शामिल किया है. भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला वनडे आज वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में खेला जा रहा है, पंत ने शनिवार को करीब एक घंटे का अभ्यास किया था. लेकिन अचानक उनको दर्द महसूस हुआ, जिसके बाद उन्हें अभ्यास छोड़कर लौटना पड़ा था.
बीसीसीआई ने अपने स्टेटमेंट में बताया, "विकेटकीपर ऋषभ पंत को शनिवार दोपहर वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में भारत के प्रैक्टिस सेशन के दौरान नेट में बैटिंग करते समय अपने दाहिने पेट के निचले हिस्से में अचानक दर्द महसूस हुआ."
बीसीसीई ने आगे बताया, "उन्हें तुरंत एमआरआई स्कैन के लिए ले जाया गया और बीसीसीआई मेडिकल टीम ने उनकी क्लिनिकल और रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट पर एक एक्सपर्ट के साथ विस्तार से चर्चा की. पंत को साइड स्ट्रेन (ऑब्लिक मसल टियर) का पता चला है और इसलिए उन्हें वनडे सीरीज से बाहर कर दिया गया है. पुरुषों की सिलेक्शन कमेटी ने ध्रुव जुरेल को पंत की जगह टीम में शामिल किया है, और जुरेल टीम के साथ जुड़ गए हैं."
क्यों बेहतर रिप्लेसमेंट हैं ध्रुव जुरेल
जुरेल ऋषभ पंत का सबसे बेहतर रिप्लेसमेंट हैं. विकेटकीपर बल्लेबाज का विजय हजारे ट्रॉफी के जारी संस्करण में शानदार प्रदर्शन रहा है, उन्होंने 7 मैचों में 500 से ज्यादा रन बना दिए हैं. उन्होंने बंगाल के खिलाफ आखिरी मुकाबले में 123 रन बनाए थे. उत्तर प्रदेश के लिए खेल रहे ध्रुव जुरेल ने बड़ौदा के खिलाफ नाबाद 160 रनों की पारी खेली थी. इनके आलावा 4 पारियों में उन्होंने अर्धशतक लगाया है. शानदार फॉर्म में चल रहे जुरेल को नेशनल टीम में रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया गया है.
भारत का अपडेटेड स्क्वॉड
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जड़ेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जयसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर).
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL