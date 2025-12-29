हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटदक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शतक, अब न्यूजीलैंड ODI सीरीज से बाहर होंगे यशस्वी जायसवाल! वजह चौंकाने वाली

IND vs NZ ODI Squad: यशस्वी जायसवाल ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में 116 रनों की शानदार पारी खेली थी. हालांकि न्यूजीलैंड के खिलाफ वह वनडे टीम से बाहर हो सकते हैं.

By : शिवम | Updated at : 29 Dec 2025 07:00 PM (IST)
यशस्वी जायसवाल ने भारत के आखिरी वनडे मैच में शतक जड़ा था, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड भी मिला था. बावजूद इसके वह न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे टीम से बाहर हो सकते हैं. भारत बनाम न्यूजीलैंड 3 मैचों की वनडे सीरीज 11 जनवरी से शुरू होगी, जिसके लिए अभी टीम का एलान नहीं हुआ है.

यशस्वी जायसवाल ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विशाखापट्टनम में खेले गए तीसरे वनडे में शतक जड़ा था. उन्होंने 121 गेंदों में 116 रन बनाए थे, जिसमें 2 छक्के और 12 चौके लगाए थे. फिर क्यों उनके लिए अगली सीरीज में जगह मुश्किल है? इसके पीछे कारण है शुभमन गिल!

गिल की वापसी से जायसवाल की जगह मुश्किल

शुभमन गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में चोटिल हुए थे, जिसके बाद उन्हें पूरी वनडे सीरीज से भी बाहर होना पड़ा था. उन्होंने टी20 सीरीज से वापसी की, हालांकि इसमें उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था. गिल टी20 वर्ल्ड कप और न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज का हिस्सा नहीं है, लेकिन वनडे के कप्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज से वापसी करेंगे.

शुभमन गिल रोहित शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करते हैं, विराट कोहली तीसरे नंबर पर आते हैं. ऐसे में यशस्वी जायसवाल की जगह मुश्किल रहेगी. जायसवाल ने भारत के लिए खेले 4 वनडे मैचों में 171 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक शामिल है.

26 वर्षीय गिल को बीसीसीआई ने इस वर्ष टेस्ट और वनडे का कप्तान नियुक्त किया. गिल ने भारत के लिए 58 वनडे मैचों में 99.22 की स्ट्राइक रेट के साथ 2818 रन बनाए हैं, वह वनडे में 8 शतक और 15 अर्धशतक लगा चुके हैं.

बतौर ओपनर गिल और जायसवाल

शुभमन गिल ने बतौर ओपनर भारत के लिए 53 वनडे मैचों में 2552 रन बनाए हैं, इसमें 7 शतक और 14 अर्धशतक हैं. उनका सर्वाधिक स्कोर 208 रन का है.

यशस्वी जायसवाल ने बतौर ओपनर भारत के लिए खेले 4 वनडे मैचों में 171 रन बनाए हैं. पिछले मैच में उन्होंने अपनी सबसे बड़ी वनडे पारी खेली, उन्होंने नाबाद 116 रन बनाए थे.

NZ के खिलाफ भारत का संभावित स्क्वाड

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जड़ेजा, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा. 

शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 29 Dec 2025 07:00 PM (IST)
IND VS NZ Odi YASHASVI JAISWAL INDIA VS NEW ZEALAND IND VS NZ India ODI Squad SHUBMAN GILL
