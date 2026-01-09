तिलक वर्मा को विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान अचानक दर्ज हुआ. उन्होंने ग्रोइन में दर्ज कि शिकायत की, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया. उनकी सर्जरी करनी पड़ी, जिसकी वजह से वह कम से कम 2 हफ्तों के लिए क्रिकेट से दूर रहेंगे. बीसीसीआई पुष्टि कर चुका है कि तिलक वर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले 3 टी20 मैचों से बाहर हो गए हैं, हालांकि बोर्ड ने उनके रिप्लेसमेंट का ऐलान नहीं किया है. पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने इस पर अपनी राय देते हुए कहा कि शुभमन गिल या यशस्वी जायसवाल को उनका रिप्लेसमेंट नहीं होना चाहिए.

गिल या जायसवाल क्यों न हो रिप्लेसमेंट

आकाश चोपड़ा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको लेकर एक वीडियो शेयर किया. इसमें उन्होंने कहा, "तिलक वर्मा चोटिल हैं. टी20 वर्ल्ड कप में उनके खेलने पर भी संशय बना रहेगा. एक नया खिलाड़ी ढूंढना होगा. क्या ये शुभमन गिल हो सकते हैं? मैं कहूंगा नहीं, गिल भी नहीं होने चाहिए और यशस्वी जायसवाल भी नहीं होने चाहिए. क्यों? क्योंकि आपको ओपनर की जरुरत नहीं है. तिलक वर्मा बल्लेबाजी करते हैं तीन या चार नंबर पर तो आपको मिडिल आर्डर में बल्लेबाजी करने वाला खिलाड़ी चाहिए. अगर वह थोड़ी गेंदबाजी भी कर ले तो और बढ़िया लेकिन आपको ओपनर तो नहीं चाहिए."

आकाश चोपड़ा ने बताया तिलक वर्मा का परफेक्ट रिप्लेसमेंट!

आकाश चोपड़ा ने आगे कहा, "मैं कहूंगा श्रेयस अय्यर, सरपंच साहब को आप जल्दी से चुन लीजिए. वह पहले से ही अच्छा खेल रहे हैं. विजय हजारे ट्रॉफी में बढ़िया किया. अब मौका मिल रहा है, यहां मिडिल आर्डर बल्लेबाज की जरुरत है, अनुभवी सीनियर प्लेयर भी हैं. उन्होंने आईपीएल में भी अच्छा किया.

"लेकिन अगर आप किसी भी कारण से श्रेयस अय्यर के साथ नहीं जाना चाहते, तो मैं दूसरे विकल्प के रूप में रियान पराग को चुनूंगा. वह गेंदबाजी में भी योगदान दे सकते हैं. तीसरे विकल्प के रूप में मैं जितेश शर्मा का नाम लूंगा. लेकिन मेरी पहली पसंद श्रेयस अय्यर हैं."

🚨 NEWS 🚨



Tilak Varma ruled out of the first three T20Is against New Zealand.



His availability for the remaining two matches will be assessed based on his progress during the return-to-training and skill phases.



Details 🔽 | #TeamIndia | #INDvNZ | @IDFCFIRSTBank… — BCCI (@BCCI) January 8, 2026

BCCI ने क्या बताया

बीसीसीआई ने तिलक वर्मा को लेकर जारी आधिकारिक बयान में बताया, "भारतीय बल्लेबाज़ तिलक वर्मा का बुधवार, 7 जनवरी को राजकोट में पेट की समस्या के लिए सर्जरी हुई. उन्हें गुरुवार सुबह अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वह शुक्रवार को हैदराबाद वापस जाएंगे. उनकी हालत अभी स्थिर है और उनमें सुधार हो रहा है. तिलक तब फिजिकल ट्रेनिंग शुरू करेंगे और धीरे-धीरे स्किल-बेस्ड एक्टिविटीज़ पर लौटेंगे, जब उनके लक्षण पूरी तरह ठीक हो जाएंगे और घाव ठीक हो जाएगा. वह न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले तीन T20 मैचों से बाहर हो गए हैं. बाकी दो मैचों के लिए उनकी उपलब्धता का आकलन ट्रेनिंग और स्किल फेज के दौरान उनकी प्रगति के आधार पर किया जाएगा."