IND vs NZ ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे क्रिकेट में हमेशा से हाईवोल्टेज मुकाबले देखने को मिलते हैं. इन मैचों में जहां गेंदबाजों ने अपनी छाप छोड़ी है, वहीं बल्लेबाजों ने छक्कों की बरसात कर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन भी किया है. आंकड़े बताते हैं कि भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे मुकाबलों में भारतीय बल्लेबाजों ने लंबे समय तक कीवी गेंदबाजों पर दबदबा बनाए रखा है.

रोहित शर्मा - भारत

इस सूची में सबसे ऊपर नाम है रोहित शर्मा का. रोहित ने 2009 से 2025 के बीच न्यूजीलैंड के खिलाफ 31 वनडे मैचों में 47 छक्के लगाए हैं, जो इस प्रतिद्वंद्विता में किसी भी बल्लेबाज द्वारा लगाए गए सबसे ज्यादा छक्के हैं. उन्होंने 29 पारियों में 1073 रन बनाए हैं, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर 147 रन रहा. कीवी गेंदबाजों के खिलाफ रोहित ने कई मैचों में मैच का रुख अकेले दम पर बदला है.

सचिन तेंदुलकर - भारत

दूसरे स्थान पर भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं. सचिन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 42 वनडे मैचों में 26 छक्के लगाए और कुल 1750 रन बनाए. उनका औसत 46.05 और स्ट्राइक रेट 95.36 का रहा. सचिन की बल्लेबाजी में आक्रामकता और क्लास का बेहतरीन संतुलन देखने को मिला, जिसने उन्हें इस सूची में खास स्थान दिलाया.

क्रिस केर्न्स - न्यूजीलैंड

इस टॉप 5 की लिस्ट में न्यूजीलैंड की ओर सिर्फ एक बल्लेबाज ही अपनी जगह बना पाया है और वो हैं, क्रिस केर्न्स. केर्न्स ने भारत के खिलाफ 32 वनडे मैचों में 25 छक्के जड़े और 838 रन बनाए. एक ऑलराउंडर के रूप में उन्होंने कई बार भारतीय गेंदबाजों पर बड़े शॉट लगाए और मैच का रुख पलट दिया.

विराट कोहली - भारत

भारतीय क्रिकेट के आधुनिक युग के सबसे सफल बल्लेबाजों में शामिल विराट कोहली भी इस सूची में हैं. कोहली ने 2010 से 2025 के बीच न्यूजीलैंड के खिलाफ 33 वनडे मैचों में 24 छक्के लगाए और 1657 रन बनाए. उनका औसत 55.23 रहा, जो इस सूची में सबसे बेहतर है. कोहली ने आक्रामकता से ज्यादा निरंतरता और स्मार्ट बल्लेबाजी के दम पर रन बनाए हैं.

शुभमन गिल - भारत

इस सूची में सबसे दिलचस्प नाम है युवा बल्लेबाज शुभमन गिल का, जिन्होंने कम समय में बड़ी छाप छोड़ी है. गिल ने सिर्फ 12 वनडे मैचों में 22 छक्के लगाए और 623 रन बनाए. उनका औसत 69.22 और स्ट्राइक रेट 104.70 का रहा, जो उनके आक्रामक और आधुनिक बल्लेबाजी अंदाज को दर्शाता है.