हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs NZ ODI: भारत-न्यूजीलैंड वनडे मैच में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 5 बल्लेबाज कौन, रोहित शर्मा- विराट कोहली किस नंबर पर

IND vs NZ ODI: भारत-न्यूजीलैंड वनडे मैच में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 5 बल्लेबाज कौन, रोहित शर्मा- विराट कोहली किस नंबर पर

भारत-न्यूजीलैंड ODI मैचों में बल्लेबाजों ने छक्कों की बरसात कर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है. इस सूची में सबसे ऊपर नाम है रोहित शर्मा का जिन्होंने कीवी टीम के खिलाफ 31 मैचों में 47 छक्के लगाए हैं

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 04 Jan 2026 05:50 AM (IST)
Preferred Sources

IND vs NZ ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे क्रिकेट में हमेशा से हाईवोल्टेज मुकाबले देखने को मिलते हैं. इन मैचों में जहां गेंदबाजों ने अपनी छाप छोड़ी है, वहीं बल्लेबाजों ने छक्कों की बरसात कर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन भी किया है. आंकड़े बताते हैं कि भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे मुकाबलों में भारतीय बल्लेबाजों ने लंबे समय तक कीवी गेंदबाजों पर दबदबा बनाए रखा है.

रोहित शर्मा -  भारत

इस सूची में सबसे ऊपर नाम है रोहित शर्मा का. रोहित ने 2009 से 2025 के बीच न्यूजीलैंड के खिलाफ 31 वनडे मैचों में 47 छक्के लगाए हैं, जो इस प्रतिद्वंद्विता में किसी भी बल्लेबाज द्वारा लगाए गए सबसे ज्यादा छक्के हैं. उन्होंने 29 पारियों में 1073 रन बनाए हैं, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर 147 रन रहा. कीवी गेंदबाजों के खिलाफ रोहित ने कई मैचों में मैच का रुख अकेले दम पर बदला है.

सचिन तेंदुलकर - भारत

दूसरे स्थान पर भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं. सचिन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 42 वनडे मैचों में 26 छक्के लगाए और कुल 1750 रन बनाए. उनका औसत 46.05 और स्ट्राइक रेट 95.36 का रहा. सचिन की बल्लेबाजी में आक्रामकता और क्लास का बेहतरीन संतुलन देखने को मिला, जिसने उन्हें इस सूची में खास स्थान दिलाया.

क्रिस केर्न्स -  न्यूजीलैंड

इस टॉप 5 की लिस्ट में न्यूजीलैंड की ओर सिर्फ एक बल्लेबाज ही अपनी जगह बना पाया है और वो हैं, क्रिस केर्न्स.  केर्न्स ने भारत के खिलाफ 32 वनडे मैचों में 25 छक्के जड़े और 838 रन बनाए. एक ऑलराउंडर के रूप में उन्होंने कई बार भारतीय गेंदबाजों पर बड़े शॉट लगाए और मैच का रुख पलट दिया.

विराट कोहली - भारत

भारतीय क्रिकेट के आधुनिक युग के सबसे सफल बल्लेबाजों में शामिल विराट कोहली भी इस सूची में हैं. कोहली ने 2010 से 2025 के बीच न्यूजीलैंड के खिलाफ 33 वनडे मैचों में 24 छक्के लगाए और 1657 रन बनाए. उनका औसत 55.23 रहा, जो इस सूची में सबसे बेहतर है. कोहली ने आक्रामकता से ज्यादा निरंतरता और स्मार्ट बल्लेबाजी के दम पर रन बनाए हैं.

शुभमन गिल - भारत

इस सूची में सबसे दिलचस्प नाम है युवा बल्लेबाज शुभमन गिल का, जिन्होंने कम समय में बड़ी छाप छोड़ी है. गिल ने सिर्फ 12 वनडे मैचों में 22 छक्के लगाए और 623 रन बनाए. उनका औसत 69.22 और स्ट्राइक रेट 104.70 का रहा, जो उनके आक्रामक और आधुनिक बल्लेबाजी अंदाज को दर्शाता है. 

Published at : 04 Jan 2026 05:50 AM (IST)
Tags :
Sachin Tendulkar Most Sixes VIRAT KOHLI Rohit SHarma ODI SERIES IND VS NZ
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कांग्रेस ने 5 राज्यों के लिए बनाई स्क्रीनिंग कमेटी, प्रियंका गांधी को किस राज्य की मिली जिम्मेदारी?
कांग्रेस ने 5 राज्यों के लिए बनाई स्क्रीनिंग कमेटी, प्रियंका गांधी को किस राज्य की मिली जिम्मेदारी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: हजरतगंज थाने पहुंचीं लोक गायिका नेहा सिंह राठौर, जानें क्या है पूरा मामला?
लखनऊ: हजरतगंज थाने पहुंचीं लोक गायिका नेहा सिंह राठौर, जानें क्या है पूरा मामला?
भोजपुरी सिनेमा
New Year 2026: साल 2026 में बवाल काटेंगे भोजपुरी लवर्स, रिलीज होंगी निरहुआ से खेसारी तक की धांसू फिल्में
2026 में बवाल काटेंगे भोजपुरी लवर्स, रिलीज होंगी निरहुआ से खेसारी तक की धांसू फिल्में
क्रिकेट
मोहम्मद शमी का इंटरनेशनल करियर खत्म? न्यूजीलैंड ODI सीरीज में नहीं मिला मौका; इमोशनल हुए फैंस
मोहम्मद शमी का इंटरनेशनल करियर खत्म? न्यूजीलैंड ODI सीरीज में नहीं मिला मौका
Advertisement

वीडियोज

गुप्त रोमांस में प्रेमी पर घातक हमला
Raipur Christmas Ruckus: क्रिसमस पर तोड़फोड़ करने वालों के समर्थन में रैली | ABP News
Janhit: साफ पानी का दावा सिर्फ छलावा! | Shahrukh Khan IPL Controversy | Kailash Vijayvargiya
Shahrukh Khan IPL Controversy: BCCI ने शाहरुख को 'DON' बना दिया! | Indore | ABP News
Sandeep Chaudhary: 'सनातन' के ठेकेदार...देश की दिशा तय करेंगे 'सरकार? | Shahrukh Khan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कांग्रेस ने 5 राज्यों के लिए बनाई स्क्रीनिंग कमेटी, प्रियंका गांधी को किस राज्य की मिली जिम्मेदारी?
कांग्रेस ने 5 राज्यों के लिए बनाई स्क्रीनिंग कमेटी, प्रियंका गांधी को किस राज्य की मिली जिम्मेदारी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: हजरतगंज थाने पहुंचीं लोक गायिका नेहा सिंह राठौर, जानें क्या है पूरा मामला?
लखनऊ: हजरतगंज थाने पहुंचीं लोक गायिका नेहा सिंह राठौर, जानें क्या है पूरा मामला?
भोजपुरी सिनेमा
New Year 2026: साल 2026 में बवाल काटेंगे भोजपुरी लवर्स, रिलीज होंगी निरहुआ से खेसारी तक की धांसू फिल्में
2026 में बवाल काटेंगे भोजपुरी लवर्स, रिलीज होंगी निरहुआ से खेसारी तक की धांसू फिल्में
क्रिकेट
मोहम्मद शमी का इंटरनेशनल करियर खत्म? न्यूजीलैंड ODI सीरीज में नहीं मिला मौका; इमोशनल हुए फैंस
मोहम्मद शमी का इंटरनेशनल करियर खत्म? न्यूजीलैंड ODI सीरीज में नहीं मिला मौका
विश्व
वेनेजुएला में अमेरिका की एयरस्ट्राइक और मादुरो की गिरफ्तारी पर चीन का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
वेनेजुएला में अमेरिका की एयरस्ट्राइक और मादुरो की गिरफ्तारी पर चीन का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
विश्व
वेनेजुएला में आधी रात एयरस्ट्राइक, राष्ट्रपति को वाइफ के साथ किया अरेस्ट... आखिर मादुरो के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े ट्रंप? 
वेनेजुएला में आधी रात एयरस्ट्राइक, राष्ट्रपति को वाइफ के साथ किया अरेस्ट... मादुरो के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े ट्रंप? 
राशिफल
Kal Ka Rashifal: 4 जनवरी 2026 ग्रहों की चाल से चमकेगा भाग्य, कई राशियों को मिलेगा बड़ा लाभ
4 जनवरी 2026 राशिफल: किस्मत बदलेगी आज, इन राशियों पर होगी धन, प्रेम और सफलता की विशेष कृपा
यूटिलिटी
माघ मेला में रेलवे का बड़ा कदम, प्रयागराज के इन दो स्टेशनों पर रुकेंगी ये 6 ट्रेनें
माघ मेला में रेलवे का बड़ा कदम, प्रयागराज के इन दो स्टेशनों पर रुकेंगी ये 6 ट्रेनें
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget