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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटचौथे T20 से पहले न्यूजीलैंड के लिए आई बुरी खबर, लॉकी फर्ग्यूसन पूरी सीरीज से बाहर

चौथे T20 से पहले न्यूजीलैंड के लिए आई बुरी खबर, लॉकी फर्ग्यूसन पूरी सीरीज से बाहर

भारत से टी20 सीरीज हार चुकी न्यूजीलैंड आखिरी 2 मैचों में जीतकर अपनी लाज बचाना चाहेगी, लेकिन इससे पहले उन्हें बड़ा झटका लगा है. लॉकी फर्ग्यूसन बचे हुए मैचों से बाहर हो गए हैं.

Written By : शिवम |  Updated at : 29 Oct 2026 08:36 AM (IST)
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लॉकी फर्ग्यूसन चोट के कारण भारत के खिलाफ चौथे और पांचवें टी20 से बाहर हो गए हैं. मेजबान न्यूजीलैंड सीरीज हार चुकी है. क्राइस्टचर्च और वेलिंगटन में खेले गए शुरूआती 3 मैचों में भारत ने शानदार जीत दर्ज करते हुए 3-0 की अजेय बढ़त बना रखी है. हालांकि माना जा रहा है कि फर्ग्यूसन वनडे सीरीज में खेलेंगे.

लॉकी फर्ग्यूसन पिंडली में चोट (Calf Strain) के चलते चौथे और पांचवें टी20 से बाहर हो गए हैं. बता दें कि फर्ग्यूसन तीसरे टी20 में भी नहीं खेले थे. न्यूजीलैंड ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि उन्हें ठीक होने में करीब 1 हफ्ते का समय लग सकता है. 

मैट फिशर बने रिप्लेसमेंट

न्यूजीलैंड ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि लॉकी फर्ग्यूसन भारत के खिलाफ चल रही टी20 सीरीज के बाकी मैचों से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह मैट फिशर को टीम में शामिल किया गया है.

हैगली ओवल में खेले गए दूसरे टी20 के दौरान फर्ग्यूसन को अपनी दाईं पिंडली में दर्द महसूस हुआ. स्कैन से पता चला है कि उन्हें 'लो-ग्रेड टियर' (मांसपेशियों में मामूली खिंचाव या चोट) है. न्यूजीलैंड ने बताया कि उन्हें पूरी तरह ठीक होने और दोबारा खेलने के लिए लगभग एक हफ्ते का समय और लग सकता है.

फर्ग्यूसन के रिप्लेसमेंट मैट फिशर पहले से ही वेलिंगटन में टी20 स्क्वॉड के साथ 'बॉलिंग कवर' के तौर पर जुड़े हुए थे. फिशर इंडिया-ए के खिलाफ खेल रहे थे. अब न्यूजीलैंड-ए टीम में फिशर की जगह तेज गेंदबाज ब्रेट रैंडेल को शामिल किया गया है.

न्यूजीलैंड ने बताया कि दूसरे मैच में मैट हेनरी को भी अपनी दाईं जांघ में दर्द महसूस हुआ था. स्कैन में 'लो-ग्रेड टियर' होने का पता चला. उन्हें ठीक होने में 1 से 2 हफ्ते का समय लग सकता है.

यह भी पढ़ें- 'मुझे 2027 वर्ल्ड कप खेलना है...', रोहित शर्मा ने कही दिल की बात; वीडियो वायरल

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 29 Oct 2026 07:59 AM (IST)
Tags :
New Zealand Cricket Team Lockie Ferguson IND VS NZ
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