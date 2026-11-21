केएल राहुल ने अपने टेस्ट करियर का 13वां टेस्ट शतक लगा दिया है. उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट के तीसरे दिन यह कारनामा किया. राहुल पहली बार न्यूजीलैंड में कोई टेस्ट मैच खेल रहे हैं और पहली ही पारी में उन्होंने शतक लगाकर इतिहास रच दिया. वह ऐसे केवल पांचवें भारतीय बल्लेबाज बने हैं, जिन्होंने सभी SENA देशों में टेस्ट शतक लगाया है.

राहुल ने पहली पारी में 207 गेंदों में अपनी सेंचुरी पूरी की. राहुल ने शतक लगाने तक अपनी पारी में सिर्फ 8 चौके और 1 छक्का लगाया. बता दें कि उनसे पहले भारत के लिए सिर्फ सचिन तेंदुलकर, मोहम्मद अजहरुद्दीन, राहुल द्रविड, विराट कोहली ही सभी SENA देशों में टेस्ट सेंचुरी लगा पाए थे. वहीं बतौर ओपनर ऐसा करने वाले राहुल पहले भारतीय बल्लेबाज हैं.

ऐसा करने वाले पहले भारतीय

केएल राहुल ने इस शतक के दम पर एक और कीर्तिमान स्थापित किया है. भारतीय क्रिकेट के इतिहास में अब तक ऐसा कोई बल्लेबाज नहीं था, जिसने ओपनिंग करते हुए SENA देशों (दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) में शतक लगाया हो. राहुल ऐसा करने वाले भारत के पहले बल्लेबाज हैं. पाकिस्तान के सईद अनवर ऐसे केवल दूसरे एशियाई ओपनर रहे, जिन्होंने तथाकथित चारों देशों में टेस्ट शतक लगाया था.

किस देश में कितने शतक

केएल राहुल ने ऑस्ट्रेलिया में 10 टेस्ट मैच खेलकर सिर्फ एक शतकीय पारी खेली हैं. अब न्यूजीलैंड में उन्होंने अपना पहला शतक लगाया है. इसके अलावा उन्होंने इंग्लैंड में 4 और दक्षिण अफ्रीका में अब तक 2 शतक लगाए हैं.

4 शतक - इंग्लैंड

2 शतक -दक्षिण अफ्रीका

1 शतक - न्यूजीलैंड

1 शतक - ऑस्ट्रेलिया

भारत के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में राहुल अब रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे और मुरली विजय से आगे निकल गए हैं. उनके नाम अब 13 टेस्ट शतक हैं.

मैच का हाल

वेलिंगटन में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया था. हेनरी निकल्स और ग्लेन फिलिप्स के शतकों की बदौलत कीवी टीम पहली पारी में 368 रन बना पाई. जवाब में भारत के तीनों टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों ने 50+ स्कोर किया है. राहुल शतक लगा चुके हैं, यशस्वी जायसवाल ने 85 रन की पारी खेली थी. उनके अलावा देवदत्त पडिक्कल भी अर्धशतक पूरा कर चुके हैं.

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