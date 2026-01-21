भारत और न्यूजीलैंड के बीच नागपुर में बुधवार को पांच टी20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाना है. युवा क्रिकेटरों और फैंस के बीच इस मैच को लेकर उत्साह है. युवा क्रिकेटरों का मानना है कि वनडे सीरीज में मिली हार की निराशा भुलाते हुए भारतीय टीम टी20 सीरीज में जोरदार वापसी करेगी और सीरीज पर कब्जा करेगी.

युवा क्रिकेट फैंस का मानना है कि टी20 फॉर्मेट में भारतीय टीम ज्यादा मजबूत है और सीरीज के परिणाम पर इसका असर पड़ेगा.

आईएएनएस से बात करते हुए युवा क्रिकेटर पारस बी के सिंह ने कहा, "भारतीय टीम से बहुत उम्मीद है. घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद ईशान किशन की टीम में वापसी हुई है. उससे भी बहुत उम्मीद है. टीम में अभिषेक, सूर्यकुमार यादव, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, पटेल, और रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर मैच बदल सकते हैं."

एक अन्य युवा क्रिकेटर ने कहा, "भारतीय टीम में युवा और अनुभवी दोनों खिलाड़ी खेल रहे हैं. इसलिए हमारे जीतने की उम्मीद है. न्यूजीलैंड की टीम भी अच्छी है, लेकिन हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल जैसे ऑलराउंडर्स की मौजूदगी में भारतीय टीम ज्यादा मजबूत है और टीम को जीतना चाहिए."

न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज भारतीय टीम के लिए विश्व कप से पहले अभ्यास के लिए एक बड़ा मौका है. भारतीय टीम बुधवार से शुरू हो रही इस सीरीज में अपनी तमाम कमजोरियों को दूर करने का प्रयास करेगी. बल्लेबाजी, गेंदबाजी या फिर क्षेत्ररक्षण तीनों विभाग में भारतीय टीम को असाधारण प्रदर्शन करना होगा, तभी न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम को हराया जा सकता है और विश्व कप में आत्मविश्वास के साथ जाया जा सकता है.

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव की फॉर्म सबसे बड़ी चिंता का विषय है. उनके पास रन बनाने और विश्व कप से पहले अपना खोया आत्मविश्वास पाने का मौका है. बुधवार को नागपुर में खेला जाने वाला मैच सूर्यकुमार यादव के करियर का 100वां टी20 होगा. देखना होगा कि वह अपने और टीम के लिए इस मैच को कैसे यादगार बनाते हैं.