अगर आपको पता चले कि भारत ने 6 ओवर में ही 90 रन बना दिए हैं तो आपको जरूर लगेगा कि अभिषेक शर्मा या फिर वैभव सूर्यवंशी ने विपक्षी टीम के गेंदबाजों की खूब धुनाई की होगी. पिछले कुछ समय से भारत के लिए इन दोनों बल्लेबाजों ने ही इतनी रफ्तार से रन बनाए हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ ही तीसरे टी20 में अभिषेक और वैभव ने 6 ओवर में 118 रन बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन हैमिल्टन के सेडन पार्क में खेले जा रहे पांचवें टी20 में ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ने कमाल किया है. इन दोनों ने 6 ओवर में 90 रन बना दिए.

बता दें कि हैमिल्टन में भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का पांचवां और अंतिम मैच खेला जा रहा है. न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने इस मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है. ऐसे में भारतीय टीम पहले बैटिंग करने उतरी है. हालांकि, भारत की शुरुआत बेहद खराब रही. संजू सैमसन 10 गेंद में 04 और अभिषेक शर्मा दो गेंद में सिर्फ एक रन बनाकर आउट हो गए. दोनों को एडम मिल्ने ने पवेलियन भेजा. 3.1 ओवर में 19 के स्कोर पर ही भारत ने दो विकेट गंवा दिए.

4 ओवर में 21/2 था स्कोर, फिर बने 6 ओवर में 90 रन

शुरुआत के चार ओवर में भारत का स्कोर दो विकेट के नुकसान पर सिर्फ 21 रन था. कीवी गेंदबाज आग उगल रहे थे. ऐसा लग रहा था कि अब टीम इंडिया धीमी रफ्तार से रन बनाएगी, लेकिन ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ने एकदम से ऐसी रफ्तार पकड़ी कि अगले 6 ओवर में 90 रन बना दिए. 4 ओवर में भारत का स्कोर 21/2 था, लेकिन 10 ओवर में भारत का स्कोर 111-2 हो गया. यानी अगले 6 ओवर में 90 रन बने.

पांचवें टी20 में ईशान किशन ने 32 गेंद में 61 रनों की तूफानी पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 5 चौके और 5 छक्के निकले. वहीं कप्तान श्रेयस अय्यर ने 23 गेंद में ताबड़तोड़ 50 रन बनाए. उन्होंने 3 चौके और 4 छक्के लगाए.

From 21 in 4 Over to 100 in 9.3 Over - You Beauty Ishan Kishan And Shreyas Iyer 💥❤️💯 #INDvsNZ #IshanKishan #ShreyasIyer https://t.co/Q5oiqCAMBS — VEER SA (@veersaa007) November 1, 2026

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