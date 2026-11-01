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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs NZ 5th T20: बिना अभिषेक-वैभव के भारत ने 6 ओवर में बना दिए 90 रन, ईशान-अय्यर ने किया कमाल

IND vs NZ 5th T20: बिना अभिषेक-वैभव के भारत ने 6 ओवर में बना दिए 90 रन, ईशान-अय्यर ने किया कमाल

New Zealand vs India 5th T20I: भारत और न्यूजीलैंड के बीच हैमिल्टन में टी20 सीरीज का पांचवां व अंतिम मैच खेला जा रहा है. इस बार टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी कर रही है.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 01 Nov 2026 01:52 PM (IST)
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अगर आपको पता चले कि भारत ने 6 ओवर में ही 90 रन बना दिए हैं तो आपको जरूर लगेगा कि अभिषेक शर्मा या फिर वैभव सूर्यवंशी ने विपक्षी टीम के गेंदबाजों की खूब धुनाई की होगी. पिछले कुछ समय से भारत के लिए इन दोनों बल्लेबाजों ने ही इतनी रफ्तार से रन बनाए हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ ही तीसरे टी20 में अभिषेक और वैभव ने 6 ओवर में 118 रन बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन हैमिल्टन के सेडन पार्क में खेले जा रहे पांचवें टी20 में ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ने कमाल किया है. इन दोनों ने 6 ओवर में 90 रन बना दिए. 

बता दें कि हैमिल्टन में भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का पांचवां और अंतिम मैच खेला जा रहा है. न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने इस मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है. ऐसे में भारतीय टीम पहले बैटिंग करने उतरी है. हालांकि, भारत की शुरुआत बेहद खराब रही. संजू सैमसन 10 गेंद में 04 और अभिषेक शर्मा दो गेंद में सिर्फ एक रन बनाकर आउट हो गए. दोनों को एडम मिल्ने ने पवेलियन भेजा. 3.1 ओवर में 19 के स्कोर पर ही भारत ने दो विकेट गंवा दिए. 

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4 ओवर में 21/2 था स्कोर, फिर बने 6 ओवर में 90 रन

शुरुआत के चार ओवर में भारत का स्कोर दो विकेट के नुकसान पर सिर्फ 21 रन था. कीवी गेंदबाज आग उगल रहे थे. ऐसा लग रहा था कि अब टीम इंडिया धीमी रफ्तार से रन बनाएगी, लेकिन ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ने एकदम से ऐसी रफ्तार पकड़ी कि अगले 6 ओवर में 90 रन बना दिए. 4 ओवर में भारत का स्कोर 21/2 था, लेकिन 10 ओवर में भारत का स्कोर 111-2 हो गया. यानी अगले 6 ओवर में 90 रन बने. 

पांचवें टी20 में ईशान किशन ने 32 गेंद में 61 रनों की तूफानी पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 5 चौके और 5 छक्के निकले. वहीं कप्तान श्रेयस अय्यर ने 23 गेंद में ताबड़तोड़ 50 रन बनाए. उन्होंने 3 चौके और 4 छक्के लगाए. 

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 01 Nov 2026 01:52 PM (IST)
Tags :
SHREYAS IYER INDIA VS NEW ZEALAND ISHAN KISHAN IND Vs NZ 5th T20
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