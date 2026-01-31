सूर्यकुमार यादव के पास मौका है कि आज वह रोहित शर्मा का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दें. आज तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की सीरीज का आखिरी टी20 खेला जाएगा. सूर्या ने इस सीरीज के दूसरे और तीसरे में शानदार अर्धशतकीय पारी खेली थी. ऐसी ही एक पारी अगर वह आज खेलते हैं तो रोहित शर्मा का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ देंगे.

सूर्यकुमार यादव का बल्ला पिछले कई समय से खामोश चल रहा था, लेकिन इस सीरीज में उन्होंने 2 अच्छी पारियां खेली. उन्होंने रायपुर में 82 रनों की नाबाद पारी खेलने के बाद तीसरे मैच में नाबाद 57 रन बनाए. सूर्या अगर आज 49 रन और बना लेते हैं तो रोहित शर्मा का एक बड़ा रिकॉर्ड टूट जाएगा.

सूर्यकुमार यादव तोड़ सकते हैं रोहित का ये रिकॉर्ड

न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय अभी रोहित शर्मा हैं, जिन्होंने 17 मैचों में 511 रन बनाए हैं. रोहित टी20 से संन्यास ले चुके हैं. रोहित के बाद लिस्ट में दूसरे नंबर पर सूर्यकुमार यादव हैं, जिनके नाम 12 मैचों में 463 रन हैं. अब अगर आज सूर्या 49 रन बनाते हैं तो वह रोहित का रिकॉर्ड तोड़कर न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा टी20 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे.

इसके आलावा सूर्यकुमार यादव एक और मामले में रोहित शर्मा को पीछे छोड़ सकते हैं. सूर्या ने टी20 इंटरनेशनल में 97 पारियों में 2967 रन बनाए हैं, वह 3000 रन से सिर्फ 33 रन दूर हैं. अगर वह आज इस आंकड़े को छू लेते हैं तो इस फॉर्मेट में सबसे कम पारियों में 3000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे. अभी पहले नंबर पर विराट कोहली (81) और दूसरे पर रोहित शर्मा (108) हैं.

टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले बल्लेबाज