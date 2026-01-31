हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs NZ: न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वें टी20 में इतिहास रच सकते हैं सूर्यकुमार यादव, टूट जाएगा रोहित शर्मा का ये बड़ा रिकॉर्ड

IND vs NZ: न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वें टी20 में इतिहास रच सकते हैं सूर्यकुमार यादव, टूट जाएगा रोहित शर्मा का ये बड़ा रिकॉर्ड

IND vs NZ 5th T20: टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव आज रोहित शर्मा का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं. तिरुवनंतपुरम में आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांचवां टी20 मुकाबला खेला जाएगा.

By : शिवम | Updated at : 31 Jan 2026 01:12 PM (IST)
सूर्यकुमार यादव के पास मौका है कि आज वह रोहित शर्मा का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दें. आज तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की सीरीज का आखिरी टी20 खेला जाएगा. सूर्या ने इस सीरीज के दूसरे और तीसरे में शानदार अर्धशतकीय पारी खेली थी. ऐसी ही एक पारी अगर वह आज खेलते हैं तो रोहित शर्मा का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ देंगे.

सूर्यकुमार यादव का बल्ला पिछले कई समय से खामोश चल रहा था, लेकिन इस सीरीज में उन्होंने 2 अच्छी पारियां खेली. उन्होंने रायपुर में 82 रनों की नाबाद पारी खेलने के बाद तीसरे मैच में नाबाद 57 रन बनाए. सूर्या अगर आज 49 रन और बना लेते हैं तो रोहित शर्मा का एक बड़ा रिकॉर्ड टूट जाएगा.

सूर्यकुमार यादव तोड़ सकते हैं रोहित का ये रिकॉर्ड

न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय अभी रोहित शर्मा हैं, जिन्होंने 17 मैचों में 511 रन बनाए हैं. रोहित टी20 से संन्यास ले चुके हैं. रोहित के बाद लिस्ट में दूसरे नंबर पर सूर्यकुमार यादव हैं, जिनके नाम 12 मैचों में 463 रन हैं. अब अगर आज सूर्या 49 रन बनाते हैं तो वह रोहित का रिकॉर्ड तोड़कर न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा टी20 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे.

इसके आलावा सूर्यकुमार यादव एक और मामले में रोहित शर्मा को पीछे छोड़ सकते हैं. सूर्या ने टी20 इंटरनेशनल में 97 पारियों में 2967 रन बनाए हैं, वह 3000 रन से सिर्फ 33 रन दूर हैं. अगर वह आज इस आंकड़े को छू लेते हैं तो इस फॉर्मेट में सबसे कम पारियों में 3000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे. अभी पहले नंबर पर विराट कोहली (81) और दूसरे पर रोहित शर्मा (108) हैं.

टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले बल्लेबाज

  • मोहम्मद रिजवान (पाकिस्तान)- 79 पारी
  • विराट कोहली (भारत)- 81 पारी
  • बाबर आजम (पाकिस्तान)- 81 पारी
  • मुहम्मद वसीम (यूएई)- 84 पारी
  • एरॉन फिंच (ऑस्ट्रेलिया)
  • वीरनदीप सिंह (मलेशिया)- 98 पारी.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 31 Jan 2026 01:12 PM (IST)
Tags :
Ind Vs Nz 5th T20 T20 Records Suryakumar Yadav Record Rohit SHarma SURYAKUMAR YADAV IND VS NZ
विश्व
तुर्किए ने ऐसा क्या कह दिया कि शहबाज को लगा झटका, पाकिस्तान की उम्मीदों पर फिरा पानी, जानें पूरा मामला
तुर्किए ने ऐसा क्या कह दिया कि शहबाज को लगा झटका, पाकिस्तान की उम्मीदों पर फिरा पानी
बिहार
NEET छात्रा मामले की जांच CBI से कराने के अनुरोध के बीच पप्पू यादव का बयान, 'नेता-अधिकारियों…'
NEET छात्रा मामले की जांच CBI से कराने के अनुरोध के बीच पप्पू यादव का बयान, 'नेता-अधिकारियों…'
बॉलीवुड
Border 2 Box Office Day 9: सनी देओल की 'बॉर्डर 2' की नहीं थम रही रफ्तार, 9वें दिन भी तोड़ेगी सारे रिकॉर्ड, जानें- 12 बजे तक का कलेक्शन
'बॉर्डर 2' रिलीज के 9वें दिन भी तोड़ेगी सारे रिकॉर्ड, जानें- 12 बजे तक का कलेक्शन
क्रिकेट
W, W, W... सैम करन ने रचा इतिहास, श्रीलंका के खिलाफ हैट्रिक लेकर बनाया रिकॉर्ड; इंग्लैंड ने जीता पहला टी20
W, W, W... सैम करन ने रचा इतिहास, श्रीलंका के खिलाफ हैट्रिक लेकर बनाया रिकॉर्ड; इंग्लैंड ने जीता पहला टी20
Ajit Pawar Death: मौत से पहले Sharad Pawar और Ajit Pawar का वो वीडियो जिसने मचाई राजनीति में हलचल !
Maharashtra Deputy CM Oath: Sunetra Pawar के Deputy CM बनने की खबर पर Sharad Pawar का बड़ा बयान
Budget 2026: Growth, Tax Relief या Sector Boost— क्या मिलेगा? | Paisa Live
Budget 2026 की Hidden Power | ये हैं असली Game Changers| Paisa Live
Kashmir News : Kishtwad में सुरक्षाबलों और आतंकियों में मुठभेड़...सुरक्षाबलों ने आतंकियों को घेरा
