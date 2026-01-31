हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IND vs NZ 5th T20: आज तिरुवनंतपुरम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांचवां टी20, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

IND vs NZ 5th T20: आज तिरुवनंतपुरम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांचवां टी20, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

India vs New Zealand 5th T20: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का अंतिम मुकाबला आज तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा. यहां जानें इस मुकाबले की A टू Z डिटेल्स.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 31 Jan 2026 01:35 PM (IST)
Preferred Sources

आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का अंतिम मुकाबला खेला जाएगा. दोनों टीमें तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में भिड़ेंगी. टीम इंडिया शुरुआती तीन मैच जीतकर सीरीज पहले ही अपने नाम कर चुकी है. हालांकि, चौथे टी20 में कीवी टीम ने बाजी मारी थी. दोनों ही टीमों के लिए 2026 टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी का यह अंतिम मौका है.

भारत के लिए इस मैच में भी तिलक वर्मा और वाशिंगटन सुंदर उपलब्ध नहीं हैं. तिरुवनंतपुरम में खेले जाने वाले पांचवें टी20 मैच में टीम इंडिया उसी टीम के साथ उतर सकती है, जो 2026 टी20 वर्ल्ड कप में होगी. हालांकि, इसमें तिलक के फिट होने पर बदलाव जरूर किया जाएगा. न्यूजीलैंड भी अपनी विश्व कप टीम के साथ तिरुवनंतपुरम में उतर सकता है.

संजू सैमसन का होम ग्राउंड, फिल एलन की भी वापसी

वर्ल्ड कप से पहले खुद को साबित करने का यह संजू सैमसन के पास अंतिम मौका है. वह अपने होम ग्राउंड पर पांचवां टी20 मैच खेलेंगे. इस सीरीज में अब तक सैमसन कमाल नहीं कर सके हैं. वहीं न्यूजीलैंड की टीम में एक बड़ा बदलाव होगा. विस्फोटक बल्लेबाज फिन एलन टीम से जुड़ गए हैं. वह पांचवें टी20 मैच में पारी का आगाज करेंगे.

तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच रिपोर्ट

पांचवें टी20 में टॉस की भूमिका काफी रहेगी, क्योंकि दूसरी पारी में गेंदबाजी करना आसान नहीं होने वाला है. यहां ओस का प्रभाव काफी रहेगा. पिच की बात करें तो बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान रहेगा. ऐसे में एक बार फिर हमें हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है.

मैच प्रिडिक्शन 

हमारा मैच प्रिडिक्शन मीटर कह रहा है कि इस मैच में टीम इंडिया की जीत होगी. भले ही कीवी टीम ने चौथा टी20 मैच जीत लिया था, लेकिन फिर भी पांचवें टी20 में टीम इंडिया फेवरेट है. मुकाबला 60-40 का है. अगर न्यूजीलैंड पहले खेलने के बाद 210 से ज्यादा का स्कोर बना देता है तो फिर उसकी जीत के चांस बढ़ जाएंगे. 

पांचवें टी20 के लिए न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग इलेवन- टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), जकारी फाउल्क्स, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी और जैकब डफी

पांचवें टी20 के लिए भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन- संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह

Published at : 31 Jan 2026 01:35 PM (IST)
