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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभुवनेश्वर IN, टीम इंडिया में एक और तगड़े गेंदबाज की वापसी, हैमिल्टन में भारत की पहले बैटिंग

भुवनेश्वर IN, टीम इंडिया में एक और तगड़े गेंदबाज की वापसी, हैमिल्टन में भारत की पहले बैटिंग

IND vs NZ 5th T20 Playing 11: भारत और न्यूजीलैंड का पांचवां टी20 हैमिल्टन में खेला जा रहा है. इस मुकाबले के लिए टीम इंडिया ने अपनी प्लेइंग इलेवन में 2 बड़े बदलाव किए हैं.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 01 Nov 2026 12:23 PM (IST)
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पांचवें टी20 मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी है. यह सीरीज में पहली बार है जब भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर टॉस हारे हैं. टीम इंडिया ने अपनी प्लेइंग इलेवन में 2 बहुत बड़े बदलाव किए हैं. वरुण चक्रवर्ती को सीरीज में पहली बार मौका मिला है, जबकि चौथे टी20 से बाहर बैठने वाले भुवनेश्वर कुमार की अंतिम-11 में वापसी हुई है. वहीं न्यूजीलैंड ने भी अपनी प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव किया है, ब्लेयर टिकनर वापस आए हैं.

भुवनेश्वर कुमार चौथे टी20 से बाहर बैठे थे, उनकी जगह मयंक यादव को चांस दिया गया था. टीम मैनेजमेंट के इस फैसले की जमकर आलोचना हुई, लेकिन अंतिम मुकाबले में भुवनेश्वर को वापस बुलाया गया है, जबकि मयंक बाहर हो गए हैं.  स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती भी 49 दिनों के बाद टीम इंडिया की जर्सी में मैदान पर उतरेंगे. 

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भारत की प्लेइंग इलेवन: संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, वरुण चक्रवर्ती

न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन: टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, एडम मिल्ने, जैकब डफी, ब्लेयर टिकनर

जब आखिरी बार हैमिल्टन के सेडोन पार्क पर भारत और न्यूजीलैंड आमने-सामने आए थे, तब मुकाबला सुपर ओवर तक चला था. दोनों टीमों ने अपनी-अपनी पारी में 179 रन बनाए थे, लेकिन सुपर ओवर में टीम इंडिया ने रोमांचक जीत दर्ज की थी. 

कैसा है पिच का हाल, कितने रन बनेंगे?

सेडोन पार्क की बाउंड्री बहुत छोटी हैं, इसलिए छक्कों की बारिश होने की उम्मीद करना गलत नहीं होगा. सामने की बाउंड्री 68 मीटर, लेग साइड पर 63 मीटर और ऑफ-साइड की बाउंड्री तो सिर्फ 60 मीटर लंबी है. तेज गेंदबाजों को शायद उम्मीद के अनुसार स्विंग नहीं मिल पाएगी, लेकिन यहां आज रनों की बारिश होने की पूरी संभावना है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 01 Nov 2026 12:11 PM (IST)
Tags :
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