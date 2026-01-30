IND vs NZ 5th T20 Live Streaming: कब-कहां होगा भारत बनाम न्यूजीलैंड 5वां टी20, जानिए टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल
IND vs NZ 5th T20 Live Streaming: टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज में अजेय बढ़त बना रखी है. जानिए सीरीज का आखिरी टी20 कब, कहां खेला जाएगा और इसका लाइव प्रसारण कहां होगा.
भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज के शुरूआती 3 मुकाबलों को जीतकर सीरीज में अजेय बढ़त बनाई. लेकिन इसके बाद न्यूजीलैंड ने पलटवार करते हुए भारत को चौथे टी20 में हरा दिया, अब दोनों टीमें टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगी. जानिए पांचवां टी20 कब और कहां खेला जाएगा, इसकी टाइमिंग और लाइव प्रसारण डिटेल्स.
न्यूजीलैंड शायद ही अपनी विनिंग टीम के कॉम्बिनेशन में बदलाव करे, इसलिए मेहमान टीम प्लेइंग 11 में बिना बदलाव के उतर सकती है. जबकि टीम इंडिया रोटेशन पॉलिसी के तहत जसप्रीत बुमराह या अर्शदीप सिंह में से किसी एक को आराम दे सकती है, क्योंकि दोनों पिछले टी20 में साथ खेले थे. पिछले मैच में रवि बिश्नोई, हर्षित राणा गेंदबाजी में काफी महंगे साबित हुए थे, दोनों इस मैच में खेल सकते हैं. अक्षर पटेल शायद ही इस मैच में वापसी करे, जो पहले मैच में चोटिल हुए थे.
कब होगा भारत बनाम न्यूजीलैंड 5वां टी20?
भारत बनाम न्यूजीलैंड पांचवां टी20 शनिवार, 31 जनवरी को खेला जाएगा.
कहां होगा भारत बनाम न्यूजीलैंड 5वां टी20?
भारत बनाम न्यूजीलैंड पांचवां टी20 मुकाबला तिरुवनन्तपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा.
कितने बजे शुरू होगा भारत बनाम न्यूजीलैंड 5वां टी20?
5वां टी20 शाम को 7 बजे से शुरू होगा. टॉस 6:30 बजे होगा.
भारत बनाम न्यूजीलैंड 5वें टी20 का लाइव प्रसारण किस चैनल पर होगा?
भारत बनाम न्यूजीलैंड पांचवें टी20 का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा.
किस ऐप पर देखें भारत बनाम न्यूजीलैंड पांचवें टी20 की लाइव स्ट्रीमिंग?
जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर भारत बनाम न्यूजीलैंड पांचवें टी20 की लाइव स्ट्रीमिंग होगी.
भारतीय स्क्वॉड
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, शिवम दुबे, अभिषेक शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा.
न्यूजीलैंड स्क्वॉड
जेम्स नीशम, डेवोन कॉन्वे (विकेटकीपर), डेरिल मिचेल, ईश सोढ़ी, जैकब डफी, मिचेल सैंटनर (कप्तान), मार्क चैपमैन, मैट हेनरी, माइकल ब्रेसवेल, लॉकी फर्ग्यूसन, काइल जैमीसन, टिम सेफर्ट (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, फिन एलन, रचिन रविंद्र, जैकरी फॉक्स, बेवोन जैकब्स.
