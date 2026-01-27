भारत और न्यूजीलैंड की टीमें चौथे टी20 के लिए वाइजैग यानी विशाखापट्टनम के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में उतरेंगी. यह मुकाबला बुधवार (28 जनवरी) को खेला जाएगा. भारतीय समय के अनुसार मुकाबले की शुरुआत शाम 7 बजे से होगी. वहीं मैच से पहले फैंस स्टेडियम की पिच के बारे में जानने के लिए काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं.

सीरीज के शुरुआती 2 टी20 में 200 रनों का आंकड़ा पार हुआ. फिर तीसरे मुकाबले में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने 154 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए सिर्फ 10 ओवर में जीत अपने नाम कर ली थी. लिहाजा तीनों ही मैचों में बल्लेबाजों का दबदबा देखने को मिला है. अब सवाल यह उठ रहा है कि चौथे टी20 में पिच का बर्ताव कैसा होगा? क्या वाइजैग में भी बल्लेबाजों की मौज होगी या फिर गेंदबाज कहर बरपाएंगे? आइए जानते हैं कि पिच का मिजाज कैसा रह सकता है.

चौथे टी20 के लिए वाइजैग की पिच रिपोर्ट

तो आपको बता दें कि वाइजैग का एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम बल्लेबाजों के लिए मुफीद माना जाता है. स्टेडियम में फॉर्मेट के हिसाब से पिच तैयार की जाती है. अगर टी20 मुकाबला है, तो बल्लेबाजों को ज्यादा सपोर्ट देखने को मिलता है. शुरुआती तीन मैचों की तरह इस मैदान पर भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिल सकती है.

हालांकि तेज गेंदबाजों को बाउंस के साथ मदद मिल सकती है. वहीं मैदान की बाउंड्री भी लंबी है, जिससे बल्लेबाजों के लिए लगातार रन बनाना कुछ चुनौतीपूर्ण हो सकता है. बात करें स्टेडियम के हाई स्कोर की, तो टी20 इंटरनेशनल में इस मैदान पर हाई स्कोर 209/8 रनों का दर्ज है, जो टीम इंडिया ने नवंबर, 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया था.

सीरीज जीत चुकी टीम इंडिया

गौरतलब है कि भारतीय टीम शुरुआती 3 मैचों में जीत हासिल करने के साथ-साथ सीरीज पर अपना नाम लिखवा चुकी है. लिहाजा चौथे टी20 में टीम इंडिया की तरफ से और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिल सकती है.