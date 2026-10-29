ईशान किशन IN, वैभव सूर्यवंशी होंगे बाहर? देखें चौथे टी20 में भारत की संभावित प्लेइंग 11

ऑकलैंड के ईडन पार्क में भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का चौथा मैच शुक्रवार को है. श्रेयस अय्यर एंड टीम सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना चुकी है, अब बचे दोनों मैच न्यूजीलैंड के लिए इज्जत की लड़ाई है. अब टीम इंडिया की नजर क्लीन स्वीप पर होगी. सबसे बड़ा सवाल है कि अगर ईशान किशन फिट होते हैं तो प्लेइंग 11 से किसका पत्ता कटेगा, क्या वैभव सूर्यवंशी को बाहर बैठना पड़ेगा. उन्होंने पिछले मैच में 45 रनों की कमाल पारी खेली थी, अभिषेक शर्मा के साथ पहले विकेट के लिए 133 रनों की साझेदारी की थी.

भारत ने क्राइस्टचर्च में खेले गए पहले और दूसरे टी20 में जीत दर्ज की थी. वेलिंगटन में खेले गए पिछले मैच में टीम इंडिया ने 199 रनों के लक्ष्य को 40 गेंद शेष रहते हासिल कर सीरीज अपने नाम की. वैभव सूर्यवंशी ने इस मैच में अभिषेक शर्मा के साथ पहले विकेट के लिए 133 रनों की साझेदारी की थी. दोनों ने 5 ओवरों में 100 रन पूरे करने का रिकॉर्ड बनाया, ऐसे में वैभव को बाहर करना मुश्किल होगा.

ईशान किशन की चोट पर क्या है अपडेट

ईशान किशन चोट के कारण पहले मैच में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए नहीं आ सके थे, इसके बाद बीसीसीआई ने बताया कि उनकी दाईं जांघ में लो-ग्रेड एडक्टर स्ट्रेन है. तीसरे टी20 से पहले बीसीसीआई ने बताया कि वह चोट से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं. चौथे मैच से पहले उनको लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. लेकिन उन्होंने ऑकलैंड में नेट पर बल्लेबाजी का अभ्यास किया, जिससे साफ है कि वह फिट हो चुके हैं. अब सवाल है कि क्या वह प्लेइंग 11 में वापस आएंगे, अगर हां तो क्या वैभव सूर्यवंशी को बाहर होना पड़ेगा? ईशान के बाहर होने पर ही उन्हें एकादश में मौका मिला था.

संभावना है कि अगर ईशान किशन ठीक हो जाते हैं तो भी बीसीसीआई उन्हें मैच में उतारने की जल्दबाजी नहीं करेगी. टीम इंडिया सीरीज में अजेय बढ़त बना ही चुकी है. ऐसे में चौथे मैच में भी वैभव सूर्यवंशी को ही प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है.

भारत की संभावित प्लेइंग 11

वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नमन धीर, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव.

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