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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs NZ 4th T20I Live Score: अक्षर पटेल ने लिया फिन एलन से बदला, किया आउट; शतक के करीब न्यूजीलैंड

IND vs NZ 4th T20I Live Score: अक्षर पटेल ने लिया फिन एलन से बदला, किया आउट; शतक के करीब न्यूजीलैंड

India vs New Zealand T20 Live Score: भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा टी20 ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जा रहा है. भारत ने पहले गेंदबाजी चुनी है. यहां देखें लाइव स्कोर और मैच की सभी अपडेट्स.

Written By : शिवम  | Updated at : 30 Oct 2026 01:27 PM (IST)

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IND vs NZ 4th T20I Live Score
Source : @BCCI

Background


ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेले जा रहे चौथे टी20 में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. भारत की प्लेइंग 11 में 2 बदलाव हुए. ईशान किशन फिट होकर वापस आ गए हैं, जिनके स्थान पर आए वैभव सूर्यवंशी को बाहर होना पड़ा. दूसरी तरफ भुवनेश्वर कुमार की जगह मयंक यादव को शामिल किया गया. 

टीम इंडिया 5 मैचों की टी20 सीरीज अपने नाम कर चुकी है. 0-3 से पिछड़ गई न्यूजीलैंड के लिए ये इज्जत की लड़ाई है. ईशान किशन इस मैच में खेल रहे हैं, जो चोट के कारण पिछले 2 मैचों में बाहर बैठे थे. भुवनेश्वर कुमार भी प्लेइंग 11 से बाहर हुए हैं, जिनके लिए ये सीरीज अभी तक अच्छी नहीं रही. 4 साल बाद नेशनल टीम में वापसी कर रहे भुवि ने इस सीरीज के तीनों मैचों में सिर्फ 1 विकेट लिया और सभी में 10 से अधिक की इकॉनमी से रन दिए.

भारत की प्लेइंग 11 

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नमन धीर, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव.

न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11

फिन एलन, टिम सेफर्ट (विकेट कीपर), डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवॉन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), नेथन स्मिथ, एडम मिल्ने, जैकब डफी, मैट फिशर.

सीरीज में अभी तक

क्राइस्टचर्च में खेले गए पहले टी20 में भारत ने 4 विकेट से जीत दर्ज की थी. इस मैच को भारत ने 226 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए जीता था. दूसरा मैच भी क्राइस्टचर्च में खेला गया, इसमें भी भारत 4 विकेट से ही जीता. वेलिंग्टन में हुए पिछले मैच में टीम इंडिया ने 6 विकेट से जीत दर्ज की, जिसमें अभिषेक शर्मा ने 113 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली. भारत ने 199 के लक्ष्य को 13.2 ओवरों में हासिल कर इतिहास रचा था. चौथे टी20 में भी भारत ने टॉस जीत लिया है. सीरीज के सभी मैचों में श्रेयस अय्यर ने ही टॉस जीता है.

13:27 PM (IST)  •  30 Oct 2026

IND vs NZ 4th T20I Live Score: 10 ओवर के बाद न्यूजीलैंड- 109/3

न्यूजीलैंड की आधी पारी समाप्त हो गई है. 10 ओवरों के बाद स्कोर 109/3 है. ग्लेन फिलिप्स 43 रन बनाकर खेल रहे हैं. बेवॉन जैकब्स 5 पर खेल रहे हैं. यहां से 200 प्लस स्कोर आसानी से बनते हुए नजर आ रहे हैं.

13:21 PM (IST)  •  30 Oct 2026

IND vs NZ 4th T20I Live Score: न्यूजीलैंड पारी के 100 रन पूरे

नौवें ओवर की तीसरी गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने छक्का मारा, जिसके साथ न्यूजीलैंड टीम के 100 रन पूरे.

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