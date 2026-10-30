फिलिप्स ने ठोका 46 गेंद में शतक, ब्रेसवेल भी गरजे, चौथे टी20 में टीम इंडिया को 260 का लक्ष्य

न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 259 रन बना दिए हैं. यह न्यूजीलैंड का टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर है. ग्लेन फिलिप्स ने टीम इंडिया के खिलाफ अपनी शानदार फॉर्म को बरकरार रखते हुए 107 रन बनाए. भारतीय गेंदबाजों की इतनी भयंकर पिटाई हुई कि किसी भी गेंदबाज का इकोनॉमी रेट 10 से नीचे नहीं रहा. कप्तान श्रेयस अय्यर गेंदबाजी में अलग-अलग रणनीति अपनाते रहे, लेकिन कीवी बल्लेबाज आग उगलते रहे.

इस मुकाबले में टीम इंडिया भुवनेश्वर कुमार के बिना उतरी. भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत तो बढ़िया की, क्योंकि पहले 2 ओवरों में न्यूजीलैंड सिर्फ 14 रन बना पाया था. एकदम फ्लैट पिच को देखते हुए पावरप्ले में भी टीम इंडिया के गेंदबाजों ने नियंत्रण नहीं खोया था. क्योंकि न्यूजीलैंड ने पहले 6 ओवरों में 67 रन तो बनाए, लेकिन दो विकेट भी खो दिए.

टीम इंडिया को करना होगा रिकॉर्ड चेज

टीम इंडिया के खिलाफ न्यूजीलैंड ने 262 रन बनाए हैं. उसने टी20 इंटरनेशनल में अपना सबसे बड़ा स्कोर बना दिया है. इससे पहले न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा स्कोर 254 रन था, जो उसने साल 2022 में स्कॉटलैंड के खिलाफ बनाया था. टीम इंडिया को यह मैच जीतने के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड रन चेज करना होगा, क्योंकि इससे पहले टी20 में कभी 260 रनों का सफल चेज नहीं देखा गया है.

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़े रन चेज का वर्ल्ड रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के नाम है, जिसने साल 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 259 रनों का टारगेट हासिल किया था. आज टीम इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकती है, लेकिन अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन की ओपनिंग जोड़ी का चलना बहुत जरूरी है.

फिलिप्स ने ठोका 46 गेंद में शतक

ग्लेन फिलिप्स का इस सीरीज में बल्ला खूब गरज रहा है. उन्होंने ऑकलैंड में भारत के खिलाफ 49 गेंद में 107 रन बनाए. उन्होंने 46 गेंद में शतक पूरा किया और यह टी20 करियर में उनका तीसरा शतक है. इस यादगार पारी में उन्होंने 6 चौके और 10 छक्के लगाए. उन्होंने बाउंड्री से ही 84 रन जड़ दिए.

फिलिप्स ने भारत के खिलाफ किसी टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी बनाया है. फिलिप्स इस सीरीज में अब तक 276 रन बना चुके हैं. फिलिप्स ने इस सीरीज में अब तक 2 फिफ्टी और एक सेंचुरी लगाई है.