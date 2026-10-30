IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटफिलिप्स ने ठोका 46 गेंद में शतक, ब्रेसवेल भी गरजे, चौथे टी20 में टीम इंडिया को 260 का लक्ष्य

फिलिप्स ने ठोका 46 गेंद में शतक, ब्रेसवेल भी गरजे, चौथे टी20 में टीम इंडिया को 260 का लक्ष्य

IND vs NZ 4th T20 Score: न्यूजीलैंड ने चौथे टी20 मैच में 259 रन बनाए हैं, जो टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में उसका सबसे बड़ा स्कोर है. फलें फिलिप्स ने 107 रन बनाए.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 30 Oct 2026 02:52 PM (IST)
Preferred Sources

न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 259 रन बना दिए हैं. यह न्यूजीलैंड का टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर है. ग्लेन फिलिप्स ने टीम इंडिया के खिलाफ अपनी शानदार फॉर्म को बरकरार रखते हुए 107 रन बनाए. भारतीय गेंदबाजों की इतनी भयंकर पिटाई हुई कि किसी भी गेंदबाज का इकोनॉमी रेट 10 से नीचे नहीं रहा. कप्तान श्रेयस अय्यर गेंदबाजी में अलग-अलग रणनीति अपनाते रहे, लेकिन कीवी बल्लेबाज आग उगलते रहे.

इस मुकाबले में टीम इंडिया भुवनेश्वर कुमार के बिना उतरी. भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत तो बढ़िया की, क्योंकि पहले 2 ओवरों में न्यूजीलैंड सिर्फ 14 रन बना पाया था. एकदम फ्लैट पिच को देखते हुए पावरप्ले में भी टीम इंडिया के गेंदबाजों ने नियंत्रण नहीं खोया था. क्योंकि न्यूजीलैंड ने पहले 6 ओवरों में 67 रन तो बनाए, लेकिन दो विकेट भी खो दिए.

रिलेटेड स्टोरी >>

क्रिकेट
IND vs NZ 4th T20I Live Score: पहले ही ओवर में गिरे 2 विकेट, संजू के बाद ईशान भी आउट; 260 का है लक्ष्य
Live: पहले ही ओवर में गिरे 2 विकेट, संजू के बाद ईशान भी आउट; 260 का है लक्ष्य
क्रिकेट
बुरी तरह हारी टीम इंडिया, PAK ने सिर्फ 3.5 ओवर में खत्म किया मैच, कप्तान अफरीदी चमके
बुरी तरह हारी टीम इंडिया, PAK ने सिर्फ 3.5 ओवर में खत्म किया मैच, कप्तान अफरीदी चमके
क्रिकेट
बुमराह vs शाहीन, सचिन बनाम इंजमाम, वकार यूनुस ने चुने भारत-पाकिस्तान के बेस्ट खिलाड़ी
बुमराह vs शाहीन, सचिन बनाम इंजमाम, वकार यूनुस ने चुने भारत-पाकिस्तान के बेस्ट खिलाड़ी
क्रिकेट
भुवनेश्वर पर भरोसा खत्म, वैभव भी OUT, ईशान किशन की वापसी, चौथे टी20 में टीम इंडिया की पहले बॉलिंग
भुवनेश्वर पर भरोसा खत्म, वैभव भी OUT, ईशान किशन की वापसी, चौथे टी20 में टीम इंडिया की पहले बॉलिंग

टीम इंडिया को करना होगा रिकॉर्ड चेज

टीम इंडिया के खिलाफ न्यूजीलैंड ने 262 रन बनाए हैं. उसने टी20 इंटरनेशनल में अपना सबसे बड़ा स्कोर बना दिया है. इससे पहले न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा स्कोर 254 रन था, जो उसने साल 2022 में स्कॉटलैंड के खिलाफ बनाया था. टीम इंडिया को यह मैच जीतने के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड रन चेज करना होगा, क्योंकि इससे पहले टी20 में कभी 260 रनों का सफल चेज नहीं देखा गया है.

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़े रन चेज का वर्ल्ड रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के नाम है, जिसने साल 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 259 रनों का टारगेट हासिल किया था. आज टीम इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकती है, लेकिन अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन की ओपनिंग जोड़ी का चलना बहुत जरूरी है.

फिलिप्स ने ठोका 46 गेंद में शतक

ग्लेन फिलिप्स का इस सीरीज में बल्ला खूब गरज रहा है. उन्होंने ऑकलैंड में भारत के खिलाफ 49 गेंद में 107 रन बनाए. उन्होंने 46 गेंद में शतक पूरा किया और यह टी20 करियर में उनका तीसरा शतक है. इस यादगार पारी में उन्होंने 6 चौके और 10 छक्के लगाए. उन्होंने बाउंड्री से ही 84 रन जड़ दिए.

फिलिप्स ने भारत के खिलाफ किसी टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी बनाया है. फिलिप्स इस सीरीज में अब तक 276 रन बना चुके हैं. फिलिप्स ने इस सीरीज में अब तक 2 फिफ्टी और एक सेंचुरी लगाई है.

 

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
Read More
Published at : 30 Oct 2026 02:29 PM (IST)
Tags :
Michael Bracewell Glenn Phillips INDIA VS NEW ZEALAND IND VS NZ
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND vs NZ 4th T20I Live Score: पहले ही ओवर में गिरे 2 विकेट, संजू के बाद ईशान भी आउट; 260 का है लक्ष्य
Live: पहले ही ओवर में गिरे 2 विकेट, संजू के बाद ईशान भी आउट; 260 का है लक्ष्य
क्रिकेट
बुरी तरह हारी टीम इंडिया, PAK ने सिर्फ 3.5 ओवर में खत्म किया मैच, कप्तान अफरीदी चमके
बुरी तरह हारी टीम इंडिया, PAK ने सिर्फ 3.5 ओवर में खत्म किया मैच, कप्तान अफरीदी चमके
क्रिकेट
बुमराह vs शाहीन, सचिन बनाम इंजमाम, वकार यूनुस ने चुने भारत-पाकिस्तान के बेस्ट खिलाड़ी
बुमराह vs शाहीन, सचिन बनाम इंजमाम, वकार यूनुस ने चुने भारत-पाकिस्तान के बेस्ट खिलाड़ी
क्रिकेट
भुवनेश्वर पर भरोसा खत्म, वैभव भी OUT, ईशान किशन की वापसी, चौथे टी20 में टीम इंडिया की पहले बॉलिंग
भुवनेश्वर पर भरोसा खत्म, वैभव भी OUT, ईशान किशन की वापसी, चौथे टी20 में टीम इंडिया की पहले बॉलिंग
Advertisement

वीडियोज

रिश्तों का धोखा, साजिश और खौफ! 4 शहरों में जुर्म की 4 सनसनीखेज कहानियां...
MLC रिजल्ट, चौतरफा खटपट!
किसके वोट चोरी, किसकी सीनाजोरी?
Azam Khan बाहर आएंगे... किसका गेम बिगाड़ेंगे?
Gyanesh Kumar पर 'जन-महाभियोग' विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
MLC चुनाव रिजल्ट का साइड इफेक्ट, BJP-शिंदे गठबंधन में तकरार, UP में बढ़ी टेंशन
MLC चुनाव रिजल्ट का साइड इफेक्ट, BJP-शिंदे गठबंधन में तकरार, UP में बढ़ी टेंशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BJP कार्यसमिति की बैठक में गरजे अमित शाह, मुलायम का जिक्र कर अखिलेश पर बोला हमला
BJP कार्यसमिति की बैठक में गरजे अमित शाह, मुलायम का जिक्र कर अखिलेश पर बोला हमला
स्पोर्ट्स
मुंबई इंडियंस का साथ नहीं छोड़ेंगे हार्दिक पांड्या! IPL 2027 ऑक्शन से पहले चौंकाने वाला अपडेट
मुंबई इंडियंस का साथ नहीं छोड़ेंगे हार्दिक पांड्या! IPL 2027 ऑक्शन से पहले चौंकाने वाला अपडेट
ओटीटी
अब OTT पर भौकाल मचाने आ गई 'मिर्जापुर द मूवी', जानें- कहां देखें ये फिल्म?
अब ओटीटी पर भौकाल मचाएगी 'मिर्जापुर द मूवी', जानें- कहां देखें ये फिल्म?
विश्व
अब किसके हाथ में इजरायली सत्ता की चाबी? नेतन्याहू-आइजेनकोट के बीच टक्कर, कैसे होगा फैसला?
अब किसके हाथ में इजरायली सत्ता की चाबी? नेतन्याहू-आइजेनकोट के बीच टक्कर, कैसे होगा फैसला?
इंडिया
'UPA में खराब हुई IDBI की हालत', सीतारमण का पलटवार, कांग्रेस के 5 कामों पर सवाल
'UPA में खराब हुई IDBI की हालत', सीतारमण का पलटवार, कांग्रेस के 5 कामों पर सवाल
Home Tips
Water Tank Cleaning Tips: पानी की टंकी कितने दिनों में साफ करनी चाहिए, 1, 2 या 6 महीना?
पानी की टंकी कितने दिनों में साफ करनी चाहिए, 1, 2 या 6 महीना?
शिक्षा
Sainik School Admission: सैनिक स्कूलों में अब हर क्लास में मिलेगा एडमिशन, नियम बदलने की तैयारी
सैनिक स्कूलों में अब हर क्लास में मिलेगा एडमिशन, नियम बदलने की तैयारी
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget