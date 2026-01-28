IND vs NZ Live Streaming: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला बुधवार को विशाखापत्तनम में खेला जाएगा. तीन मैच जीतकर सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना चुकी टीम इंडिया अब इस मुकाबले को जीतकर क्लीन स्वीप की ओर एक और मजबूत कदम बढ़ाना चाहेगी. कप्तान सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम ने अब तक बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में शानदार प्रदर्शन किया है.

हालांकि, टीम इंडिया के लिए एक चिंता का विषय विकेटकीपर-बल्लेबाज का चयन बना हुआ है. संजू सैमसन को पहले तीन मैचों में मौके मिले, लेकिन वह अपनी बल्लेबाजी से प्रभावित नहीं कर सके. तीसरे टी20 में वह खाता खोले बिना आउट हुए, जिससे उन पर दबाव और बढ़ गया है.

हेड टू हेड रिकॉर्ड

भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 28 टी20 मुकाबले खेले गए हैं. इनमें भारत ने 17 मैच जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड को 10 मुकाबलों में जीत मिली है. एक मैच टाई रहा है. आंकड़े साफ बताते हैं कि अभी तक भारत का पलड़ा भारी रहा है.

विशाखापत्तनम की पिच रिपोर्ट

विशाखापत्तनम की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. यहां आखिरी टी20 मुकाबले में 400 से ज्यादा रन बने थे. 2023 में इसी मैदान पर ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ 209 रन बनाए थे, जिसे टीम इंडिया ने आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया था. ऐसे में एक बार फिर हाई-स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद की जा रही है. गेंदबाजों को यहां खास रणनीति के साथ उतरना होगा.

कब और कहां होगा मुकाबला?

भारत-न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का चौथा टी20 मुकाबला बुधवार, 28 जनवरी 2026 यानी आज विशाखापट्टनम के ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.

मैच और टॉस कब होगा?

टॉस: शाम 6:30 बजे

मैच शुरू होगा: शाम 7:00 बजे

कहां देखें लाइव?

भारत बनाम न्यूजीलैंड चौथे टी20 मुकाबले का लाइव प्रसारण Star Sports Network पर किया जाएगा. वहीं, मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

IND vs NZ चौथा T20I: संभावित प्लेइंग 11

भारत की संभावित 11: संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती

न्यूजीलैंड की संभावित 11: टिम सीफर्ट, डेवोन कॉनवे, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, मिचेल सैंटनर, काइल जैमीसन, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी, जैकब डफी/ लॉकी फार्ग्यूसन