हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs NZ Live Streaming: क्लीन स्वीप के करीब टीम इंडिया, जानें कब और कहां देखें भारत बनाम न्यूजीलैंड चौथा टी20 मुकाबला लाइव

IND vs NZ Live Streaming: क्लीन स्वीप के करीब टीम इंडिया, जानें कब और कहां देखें भारत बनाम न्यूजीलैंड चौथा टी20 मुकाबला लाइव

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला बुधवार 28 जनवरी यानी आज विशाखापत्तनम में खेला जाएगा. 3-0 की अजेय बढ़त बना चुकी टीम इंडिया क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान में उतरेगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 28 Jan 2026 08:30 AM (IST)
Preferred Sources

IND vs NZ Live Streaming: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला बुधवार को विशाखापत्तनम में खेला जाएगा. तीन मैच जीतकर सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना चुकी टीम इंडिया अब इस मुकाबले को जीतकर क्लीन स्वीप की ओर एक और मजबूत कदम बढ़ाना चाहेगी. कप्तान सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम ने अब तक बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में शानदार प्रदर्शन किया है.

हालांकि, टीम इंडिया के लिए एक चिंता का विषय विकेटकीपर-बल्लेबाज का चयन बना हुआ है. संजू सैमसन को पहले तीन मैचों में मौके मिले, लेकिन वह अपनी बल्लेबाजी से प्रभावित नहीं कर सके. तीसरे टी20 में वह खाता खोले बिना आउट हुए, जिससे उन पर दबाव और बढ़ गया है.

हेड टू हेड रिकॉर्ड 

भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 28 टी20 मुकाबले खेले गए हैं. इनमें भारत ने 17 मैच जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड को 10 मुकाबलों में जीत मिली है. एक मैच टाई रहा है. आंकड़े साफ बताते हैं कि अभी तक भारत का पलड़ा भारी रहा है.

विशाखापत्तनम की पिच रिपोर्ट

विशाखापत्तनम की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. यहां आखिरी टी20 मुकाबले में 400 से ज्यादा रन बने थे. 2023 में इसी मैदान पर ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ 209 रन बनाए थे, जिसे टीम इंडिया ने आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया था. ऐसे में एक बार फिर हाई-स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद की जा रही है. गेंदबाजों को यहां खास रणनीति के साथ उतरना होगा.

कब और कहां होगा मुकाबला?

भारत-न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का चौथा टी20 मुकाबला बुधवार, 28 जनवरी 2026 यानी आज विशाखापट्टनम के ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.

मैच और टॉस कब होगा?

टॉस: शाम 6:30 बजे

मैच शुरू होगा: शाम 7:00 बजे

कहां देखें लाइव?

भारत बनाम न्यूजीलैंड चौथे टी20 मुकाबले का लाइव प्रसारण Star Sports Network पर किया जाएगा. वहीं, मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. 

IND vs NZ चौथा T20I: संभावित प्लेइंग 11

भारत की संभावित 11: संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती

न्यूजीलैंड की संभावित 11: टिम सीफर्ट, डेवोन कॉनवे, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, मिचेल सैंटनर, काइल जैमीसन, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी, जैकब डफी/ लॉकी फार्ग्यूसन 

Published at : 28 Jan 2026 08:30 AM (IST)
Tags :
Live Streaming Playing 11 IND VS NZ Live Streaming IND VS NZ T20 SERIES
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बर्बादी का काउंटडाउन! अमेरिका ने ईरान की तरफ भेजा एक और सैन्य बेड़ा, ट्रंप बोले- 'मुझे उम्मीद है कि...'
बर्बादी का काउंटडाउन! अमेरिका ने ईरान की तरफ भेजा एक और सैन्य बेड़ा, ट्रंप बोले- 'मुझे उम्मीद है कि...'
दिल्ली NCR
Delhi Weather: झमाझम बारिश से ठिठुरी दिल्ली! 1 फरवरी को फिर बदलेगा मौसम, जानें क्या IMD का नया अपडेट
झमाझम बारिश से ठिठुरी दिल्ली! 1 फरवरी को फिर बदलेगा मौसम, जानें क्या IMD का नया अपडेट
इंडिया
Sonamarg Avalanche: पहाड़ों पर न जाएं, आ रही बर्फीली तबाही! सफेद तूफान का ये वीडियो रोंगटे खड़े कर देगा
पहाड़ों पर न जाएं, आ रही बर्फीली तबाही! सफेद तूफान का ये वीडियो रोंगटे खड़े कर देगा
क्रिकेट
6,6,6,6,6,6,6,6,6, श्रीलंका के गेंदबाजों की ऐसी धुलाई कभी नहीं देखी होगी, 113 गेंद में बने 191 रन
6,6,6,6,6,6,6,6,6, श्रीलंका के गेंदबाजों की ऐसी धुलाई कभी नहीं देखी होगी, 113 गेंद में बने 191 रन
Advertisement

वीडियोज

Crime News : दगाबाज डॉ के LOVE की दिलजली नर्स | Sansani
Hajipur Violence: मूर्ति विसर्जन में रास्ता बदलने की बात पर दो गुटों के बीच झड़प! | Bihar News
Chitra Tripathi: राजनीति का नया क्लेश...UGC पर भड़का देश? | UGC Protest | Dharmendra
Bharat Ki Baat: 2 अफसर 2 इस्तीफे..ब्राह्मण vs क्षत्रिय? | Shankaracharya | CM Yogi | UP Politics
Seedha Sawal: UGC-जाति भेदभाव पर वरिष्ठ पत्रकारों का बड़ा खुलासा | Sandeep Chaudhary | Shankaracharya
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बर्बादी का काउंटडाउन! अमेरिका ने ईरान की तरफ भेजा एक और सैन्य बेड़ा, ट्रंप बोले- 'मुझे उम्मीद है कि...'
बर्बादी का काउंटडाउन! अमेरिका ने ईरान की तरफ भेजा एक और सैन्य बेड़ा, ट्रंप बोले- 'मुझे उम्मीद है कि...'
दिल्ली NCR
Delhi Weather: झमाझम बारिश से ठिठुरी दिल्ली! 1 फरवरी को फिर बदलेगा मौसम, जानें क्या IMD का नया अपडेट
झमाझम बारिश से ठिठुरी दिल्ली! 1 फरवरी को फिर बदलेगा मौसम, जानें क्या IMD का नया अपडेट
इंडिया
Sonamarg Avalanche: पहाड़ों पर न जाएं, आ रही बर्फीली तबाही! सफेद तूफान का ये वीडियो रोंगटे खड़े कर देगा
पहाड़ों पर न जाएं, आ रही बर्फीली तबाही! सफेद तूफान का ये वीडियो रोंगटे खड़े कर देगा
क्रिकेट
6,6,6,6,6,6,6,6,6, श्रीलंका के गेंदबाजों की ऐसी धुलाई कभी नहीं देखी होगी, 113 गेंद में बने 191 रन
6,6,6,6,6,6,6,6,6, श्रीलंका के गेंदबाजों की ऐसी धुलाई कभी नहीं देखी होगी, 113 गेंद में बने 191 रन
बॉलीवुड
वो स्टारकिड जिसकी किस्मत बॉर्डर 2 ने चमका दी, पहली फिल्म हुई थी फ्लॉप, 5 साल पर्दे से रहे गायब
वो स्टारकिड जिसकी किस्मत बॉर्डर 2 ने चमका दी, पहली फिल्म हुई थी फ्लॉप, 5 साल पर्दे से रहे गायब
महाराष्ट्र
India-EU मुक्त व्यापार समझौते का प्रियंका चतुर्वेदी ने किया स्वागत, कहा- 20 साल का इंतजार हुआ खत्म
India-EU मुक्त व्यापार समझौते का प्रियंका चतुर्वेदी ने किया स्वागत, कहा- 20 साल का इंतजार हुआ खत्म
ट्रैवल
पहाड़ों में घूमने का है मन, ये हैं भारत के Hidden हिल स्टेशन, पैसों से सस्ते और नेचर में रिच, एक नजर में देखें
पहाड़ों में घूमने का है मन, ये हैं भारत के Hidden हिल स्टेशन, पैसों से सस्ते और नेचर में रिच, एक नजर में देखें
यूटिलिटी
हरियाणा सरकार किन लोगों को देती है पांच लाख की मदद, दयालु योजना में कैसे करें आवेदन?
हरियाणा सरकार किन लोगों को देती है पांच लाख की मदद, दयालु योजना में कैसे करें आवेदन?
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
Embed widget