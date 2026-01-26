हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs NZ 3rd T20I: 20 गेंदों में 5 छक्के और 7 चौके लगाने के बाद युवराज सिंह को लेकर क्या बोल गए अभिषेक शर्मा, बयान वायरल

By : आईएएनएस | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 26 Jan 2026 06:48 AM (IST)
भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने रविवार को बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में सिर्फ 14 गेंदों में अर्धशतक लगाया. यह किसी भारतीय की ओर से दूसरा सबसे तेज टी20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक था.

टी20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक युवराज सिंह के नाम है, जिन्होंने 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ 12 गेंदों में यह कारनामा किया था.

रविवार को टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने 9 विकेट खोकर 153 रन बनाए. इसके जवाब में भारत ने अभिषेक शर्मा और कप्तान सूर्यकुमार यादव के बीच 40 गेंदों में 102 रन की अटूट साझेदारी की बदौलत महज 10 ओवरों में मैच जीत लिया. अभिषेक ने 20 गेंदों में 5 छक्कों और 7 चौकों के साथ नाबाद 68 रन बनाए, जबकि सूर्या ने 26 गेंदों में 9 बाउंड्री के साथ 57 रन की नाबाद पारी खेली.

मैच के बाद अपनी शानदार पारी के बारे में बात करते हुए अभिषेक ने कहा, "टीम मुझसे यही चाहती है और मैं हर बार इसे करना चाहता हूं. लेकिन जाहिर है, हर बार ऐसा करना आसान नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है कि यह सब मानसिक और ड्रेसिंग रूम के माहौल पर भी निर्भर करता है."

उन्होंने कहा, "युवराज सिंह का सबसे तेज टी20 अर्धशतक का रिकॉर्ड तोड़ना किसी के लिए भी नामुमकिन से ज्यादा है, लेकिन फिर भी, आप कभी नहीं जानते. कोई भी बल्लेबाज ऐसा कर सकता है. मुझे लगता है कि इस सीरीज में सभी बल्लेबाज बहुत अच्छा खेल रहे हैं. आगे भी यह सीरीज मजेदार होने वाली है."

पहली ही गेंद पर छक्का मारने के बारे में उन्होंने कहा, "मैं यह नहीं कहूंगा कि मैं पहली गेंद से ही छक्का मारना चाहता हूं. यह बस विकेट के बीच मेरी सहज प्रवृत्ति है. मैं गेंदबाज के बारे में सोचता हूं कि अगर वह मुझे पहली गेंद पर आउट करना चाहता है, तो वह मुझे किस तरह की गेंद फेंक सकता है? यह हमेशा मेरे दिमाग में रहता है और मैं बस उसी गेंद पर खेलना चाहता हूं."

अपने फुटवर्क के बारे में बताते हुए अभिषेक ने कहा, "अगर आप ध्यान से देखें तो यह सब फील्ड प्लेसमेंट पर निर्भर करता है. अगर लेग साइड पर फील्डर न हो तो मैं कभी भी उस तरफ आगे नहीं बढ़ता. जब मुझे अपने लिए थोड़ा-सा रूम मिल जाता है, तो मेरे पास ऑफ साइड में पूरा ग्राउंड होता है. यही बात हमेशा मेरे दिमाग में रहती है. मैं बस फील्ड के हिसाब से खेलना चाहता हूं."

Published at : 26 Jan 2026 06:48 AM (IST)
