अभिषेक शर्मा ने गुवाहाटी में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में इतिहास रचा, उन्होंने 14 गेंदों में अर्धशतक लगाया. ये भारतीय द्वारा टी20 इंटरनेशनल में दूसरा सबसे तेज अर्धशतक है, पहले नंबर पर युवराज सिंह हैं. युवी ने 2007 टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ 12 गेंदों में अर्धशतक लगाया था. मैच के बाद अभिषेक ने कहा कि युवराज का रिकॉर्ड तोड़ना किसी के लिए भी लगभग नामुमकिन है.

अभिषेक शर्मा ने 20 गेंदों में 67 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें उन्होंने 5 छक्के और 7 चौके लगाए. मैच के बाद अभिषेक ने कहा, "मेरी टीम मुझसे यही चाहती है और मैं हर बार इसे करना चाहता हूं. लेकिन जाहिर है, हर बार ऐसा करना आसान नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है कि यह सब मेंटल भी है और आपके ड्रेसिंग रूम के आस-पास का माहौल भी मायने रखता है.

युवराज सिंह के सबसे तेज अर्धशतक के रिकॉर्ड पर अभिषेक ने कहा, "उनका सबसे तेज टी20 फिफ्टी का रिकॉर्ड तोड़ना किसी के लिए भी लगभग नामुमकिन है, लेकिन फिर भी, कोई नहीं जानता. कोई भी बल्लेबाज़ ऐसा कर सकता है क्योंकि मुझे लगता है कि इस सीरीज़ में सभी बल्लेबाज़ बहुत अच्छा खेल रहे हैं और आगे भी यह मजेदार होने वाला है."

भारत ने जीती लगातार 9वीं टी20 सीरीज

गुवाहाटी में खेले गए तीसरे टी20 में टॉस जीतकर सूर्यकुमार यादव ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. जसप्रीत बुमराह (3 विकेट), रवि बिश्नोई (2 विकेट) की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत मेहमान टीम को 153 रनों पर रोकने में सफल रहा. लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी, संजू सैमसन पारी की पहली ही गेंद पर बोल्ड हो गए थे. उसके बाद ईशान किशन ने 28 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. 13 गेंदों में खेली इस पारी में ईशान ने 2 छक्के और 3 चौके लगाए.

इसके बाद अभिषेक शर्मा और सूर्यकुमार यादव ने भारत को जीत तक पहुंचाया. 14 गेंदों में अर्धशतक पूरा करने वाले अभिषेक ने 20 गेंदों में नाबाद 68 रन बनाए. इस पारी में अभिषेक ने 5 छक्के और 7 चौके लगाए. सूर्यकुमार यादव ने 26 गेंदों में 3 छक्के और 6 चौकों की मदद से नाबाद 57 रन बनाए.

भारत ने 5 मैचों की टी20 सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है. भारत लगातार 9वीं टी20 सीरीज अपने नाम कर चुका है.