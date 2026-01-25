हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs NZ: बुमराह-बिश्नोई का कहर, पांड्या ने भी कीवी बल्लेबाजों का निकाला दम; तीसरे टी20 में भारत को 154 का लक्ष्य

IND vs NZ 3rd T20 Score: गुवाहाटी में खेले जा रहे तीसरे टी20 मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 153 रन बनाए हैं. रवि बिश्नोई और जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी में जमकर कहर बरपाया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 25 Jan 2026 08:52 PM (IST)
India vs New Zealand 3rd T20 Score: गुवाहाटी में खेले जा रहे तीसरे टी20 मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 153 रन बनाए हैं. बल्लेबाजी के लिए बेहतरीन माने जाने वाले इस मैदान पर कीवी बैटिंग पूरी तरह फ्लॉप हो गई. टीम इंडिया के लिए इस मैच में लेग-स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई ने वापसी की है, जिन्होंने ना केवल न्यूजीलैंड के रन रेट पर लगाम कसी, साथ ही 2 विकेट भी लिए.

इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था. टीम इंडिया ने बॉलिंग में शानदार शुरुआत की, क्योंकि पावरप्ले के भीतर ही कीवी टीम के तीनों टॉप ऑर्डर बल्लेबाज आउट हो चुके थे. डेवोन कॉनवे ने एक रन, रचिन रवींद्र ने 4 रन और टिम साइफर्ट केवल 12 रन बनाकर आउट हो गए. नई गेंद से हर्षित राणा लगातार प्रभावी साबित हो रहे हैं, जिन्होंने पारी के पहले ही ओवर में कॉनवे का विकेट लिया था.

बिश्नोई और बुमराह चमके

रवि बिश्नोई करीब एक साल बाद टीम इंडिया के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल रहे हैं. उन्होंने 4 ओवरों में केवल 18 रन देकर 2 विकेट लिए. उन्होंने ग्लेन फिलिप्स और मार्क चैपमैन का विकेट लिया. दूसरी ओर जसप्रीत बुमराह ने खूब कहर बरपाया और 4 ओवरों में केवल 17 रन देकर 3 विकेट झटके. हार्दिक पांड्या भी टीम इंडिया के लिए लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन करते आ रहे हैं. गेंदबाजी में उन्होंने 2 विकेट लेने में सफलता पाई.

न्यूजीलैंड की बैटिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा रन ग्लेन फिलिप्स ने बनाए, जिनके बल्ले से 48 रनों की पारी निकली. चैपमैन 32 रन बनाकर आउट हुए, वहीं कप्तान मिचेल सैंटनर ने भी 27 रनों का योगदान दिया. 

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 25 Jan 2026 08:37 PM (IST)
Embed widget