IND vs NZ 3rd T20 Score Live: सुपरमैन बन हार्दिक पांड्या ने पकड़ा कमाल का कैच, पहले ही ओवर में आउट कॉन्वे; हर्षित को मिला पहला विकेट
IND vs NZ 3rd T20 Score Live: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी20 मैच आज गुवाहाटी के बारासपारा स्टेडियम में खेला जाएगा. सीरीज में टीम इंडिया 2-0 से आगे चल रही है.
LIVE
Background
India vs New Zealand 3rd T20 Live Score: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी20 मैच गुवाहाटी के बारासपारा स्टेडियम में खेला जा रहा है. सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. भारतीय प्लेइंग 11 में 2 बदलाव हुए हैं. अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती की जगह आज जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई को शामिल किया गया है.
भारत की प्लेइंग 11
संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह
न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11
टिम सेफर्ट (विकेटकीपर), डेवोन कॉन्वे, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिशेल, मार्क चैपमैन, मिशेल सैंटनर (कप्तान), काइल जैमीसन, मैट हेनरी, जैकब डफी, ईश सोढ़ी.
गुवाहाटी में टीम इंडिया का रिकॉर्ड
गुवाहाटी के बारासपारा स्टेडियम में भारतीय टीम का टी20 रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है. यहां भारतीय टीम ने 4 टी20 मैच खेले हैं, जिनमें उसे केवल एक जीत नसीब हुई है. वहीं ये पहली बार होगा जब इस मैदान पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच कोई टी20 मैच खेला जाएगा.
भारत बनाम न्यूजीलैंड: हेड टू हेड
अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 27 मैच खेले गए हैं. इनमें 16 बार भारतीय टीम विजयी रही है, जबकि 10 बार न्यूजीलैंड ने बाजी मारी है. वहीं उनका एक मैच टाई रहा था. पिछले 16 टी20 मैचों में न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ 2 बार भारत को हरा पाई है. कागजी रिकॉर्ड टीम इंडिया के पक्ष में जाते दिख रहे हैं, लेकिन दोनों टीम इस मैदान पर पहली बार कोई टी20 मैच खेल रही होंगी.
भारत का स्क्वाड: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, श्रेयस अय्यर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल
न्यूजीलैंड का स्क्वाड: डेवोन कॉनवे, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, डैरिल मिचेल, मार्क चैपमैन, मिचेल सैंटनर (कप्तान), ज़ाकरी फाउल्क्स, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी, जैकब डफी, जेम्स नीशम, काइल जैमीसन, माइकल ब्रैसवेल, क्रिस्टियन क्लार्क, टिम रॉबिन्सन, बेवन जैकब्स
IND vs NZ 3rd T20 Live Score: न्यूजीलैंड का पहला विकेट गिरा
हर्षित राणा ने पहला ओवर डाला, जिसकी तीसरी गेंद पर उन्होंने डेवोन कॉन्वे को आउट किया. कॉन्वे आगे निकलकर सामने की दिशा में फील्डर के ऊपर से मारना चाहते थे, लेकिन हार्दिक पांड्या का कमाल का कैच. 1 रन बनाकर आउट कॉन्वे.
IND vs NZ 3rd T20 Live Score: न्यूजीलैंड की पारी शुरू
डेवोन कॉन्वे और टिम सेफर्ट न्यूजीलैंड की पारी की शुरुआत कर रहे हैं.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL