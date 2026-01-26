बल्ला लोहे का तो नहीं! अभिषेक शर्मा की आंधी से हिले कीवी, मैच के बाद चेक हुआ बैट

भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला बेहद रोमांचक रहा. गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया यह मैच पूरी तरह से अभिषेक शर्मा के नाम रहा. भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 8 विकेट से जीतते हुए सीरीज में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली. 154 रन का लक्ष्य भारत ने महज 10 ओवर में ही हासिल कर लिया, जिसने फैंस के साथ-साथ न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को भी हैरान कर दिया. यही नहीं अभिषेक की तूफानी बैटिंग से हैरान कीवी, जीत के बाद उनका बल्ला चेक करने लगे.

अभिषेक शर्मा ने मचाया कोहराम

इस जीत के सबसे बड़े हीरो रहे युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा. उन्होंने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते हुए सिर्फ 20 गेंदों में 68 रन जड़ दिए. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 340 का रहा. उनके बल्ले से 7 चौके और 5 छक्के निकले. खास बात यह रही कि उन्होंने सिर्फ 14 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जो भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में दूसरा सबसे तेज अर्धशतक है.

मैच के बाद क्यों चेक हुआ अभिषेक का बैट?

अभिषेक की विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला. मैच खत्म होते ही न्यूजीलैंड के डिवोन कॉन्वे और जैकब डफी अभिषेक शर्मा का बल्ला चेक करने पहुंच गए. यह पल कैमरों में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. अभिषेक इस दौरान मुस्कुराते हुए दिखे.

ऐसा रहा मैच का पूरा हाल

भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और यह निर्णय उनके पक्ष में साबित हुआ. न्यूजीलैंड की टीम बल्लेबाजी में खास प्रदर्शन नहीं कर सकी और 20 ओवर में 9 विकेट खोकर सिर्फ 154 रन का टारगेट ही दे पाई. कीवी टीम की ओर से ग्लेन फिलिप्स ने सबसे ज्यादा 48 रनों का योगदान दिया. भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट झटके, जबकि रवि बिश्नोई और हार्दिक पंड्या को 2-2 सफलता मिली.

लक्ष्य का पीछा बना एकतरफा कहानी

154 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही और पहली ही गेंद पर संजू सैमसन आउट हो गए. हालांकि इसके बाद अभिषेक शर्मा और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मैच को पूरी तरह भारत के पक्ष में मोड़ दिया. सूर्यकुमार यादव ने नाबाद 57 रनों की पारी खेली. वहीं ईशान किशन 28 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. न्यूजीलैंड की ओर से मैट हेनरी और ईश सोढ़ी को एक-एक विकेट मिला.