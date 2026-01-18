न्यूजीलैंड ने इंदौर में खेले गए तीसरे वनडे में जीत दर्ज करते हुए इतिहास रचा. पहली बार कीवी टीम ने भारत में वनडे सीरीज जीती. पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 337 रन बनाए थे, जवाब में भारतीय टीम 296 रनों पर सिमट गई. विराट कोहली ने अंत तक संघर्ष किया, लेकिन कई बड़े खिलाड़ी उनके साथ क्रीज पर टिक भी नहीं सके. जबकि नितीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा ने भी काफी हद तक लड़ाई लड़ी.

श्रेयस अय्यर

उपकप्तान श्रेयस अय्यर निर्णायक वनडे में सिर्फ 3 ही रन बना पाए, जबकि वो दोनों ओपनर्स के आउट होने के बाद मैदान पर आए थे. रोहित (11) के बाद शुभमन गिल (23) के रूप में भारत का दूसरा विकेट 45 रन पर गिर गया था. कोहली अच्छी लय में दिख रहे थे, बस अय्यर को थोड़ा संभलकर खेलना था. लेकिन वह क्रिस क्लार्क की गेंद पर कैच आउट हो गए. उनसे एक सूझबूझ भरी पारी की उम्मीद थी.

केएल राहुल

पिछले मैच में शतक लगाने वाले केएल राहुल सॉफ्ट डिसमिसल हुए. वह जेडन लेनोक्स की जिस गेंद पर आउट हुए, वो रूककर आई थी. राहुल इस पर पूरी तरह चकमा खाए, उन्होंने सिर्फ बल्ला आगे की तरफ फेंका. उन्होंने इस शॉट को पूरा खेला ही नहीं, जिस वजह से ये ग्लेन फिलिप्स के लिए आसान सा कैच बना. राहुल ने 6 गेंदों में सिर्फ 1 रन बनाया.

रवींद्र जडेजा

71 रन पर 4 विकेट गिर जाने के बाद आए ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी ने शानदार पारी खेली, उन्होंने विराट कोहली को न सिर्फ साथ दिया बल्कि खुद भी अच्छे शॉट्स लगाए. उन्होंने कोहली के साथ मिलकर पांचवें विकेट के लिए 88 रनों की साझेदारी की. वह अर्धशतक (53) लगाकर आउट हुए. इस समय भारत का स्कोर 159 था, रवींद्र जडेजा नए बल्लेबाज आए थे.

जब युवा ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी ने सूझबूझ भरी पारी खेली तब सभी अनुभवी रवींद्र जडेजा से भी ऐसी ही पारी की उम्मीद लगाए बैठे थे. लेकिन जडेजा तो एक गैर-जरुरी शॉट खेलकर कैच आउट हो गए. उन्होंने जैडन लेनोक्स की गेंद पर आगे बढ़कर शॉट मारा, जो बॉउंड्री लाइन पर विल यंग के लिए आसान सा कैच बना. जडेजा ने 16 गेंदों में 12 रन बनाए.

रवींद्र जडेजा के विकेट के बाद भारत की उम्मीद लगभग खत्म हो गई थी. हालांकि हर्षित राणा की अर्धशतकीय पारी ने मैच में जान जरूर डाल दी थी, लेकिन अंत में लगातार गिरे विकेट से भारत ये मैच हार गया. विराट कोहली ने भारत के लिए सर्वाधिक 124 रन बनाए. 108 गेंदों में खेली इस पारी में कोहली ने 3 छक्के और 10 चौके लगाए.