रोहित शर्मा के पास इंदौर में इतिहास रचने का मौका है, जहां भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे खेला जाएगा. वडोदरा में भारत ने पहला और न्यूजीलैंड ने राजकोट में खेले गए दूसरे वनडे में जीत दर्ज की थी. सीरीज 1-1 से बराबर है और तीसरा वनडे सीरीज का निर्णायक मुकाबला है, जो 18 जनवरी को होल्कर स्टेडियम में है.

रोहित शर्मा का बल्ला अभी तक इस सीरीज में खामोश रहा है, वह दोनों ही वनडे में फ्लॉप रहे. वडोदरा में खेले गए पहले वनडे में रोहित ने 26 और दूसरे वनडे में 24 रन बनाए थे. उम्मीद है इंदौर में उनका बल्ला चलेगा, जहां 2 साल पहले उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 101 रनों की पारी खेली थी.

रोहित शर्मा तोड़ सकते हैं अफरीदी का रिकॉर्ड

रोहित के पास मौका है कि वह न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़े. न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा छक्के अफरीदी के नाम है, उन्होंने 50 छक्के लगाए हैं.

रोहित ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में अभी तक 49 छक्के लगाए हैं. इंदौर में 2 छक्के लगाकर वह शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ देंगे और न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे.

इंदौर में कैसा है रोहित का रिकॉर्ड

रोहित शर्मा ने इंदौर में 5 वनडे मैच खेले हैं, जिनमें 205 रन बनाए हैं. यहां वह एक शतक लगा चुके हैं. इस ग्राउंड पर उन्होंने वनडे क्रिकेट में 10 छक्के और 18 चौके लगाए हैं. इस ग्राउंड पर सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर शुभमन गिल हैं, जो अभी कप्तान हैं. उन्होंने यहां 2 वनडे में 212 रन बनाए हैं, उन्होंने दोनों पारियों में शतक लगाए हैं.

लाइव प्रसारण डिटेल

भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरा वनडे रविवार, 18 जनवरी को इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा, टॉस 1 बजे होगा. मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा. लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर होगी.