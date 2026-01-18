हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटखूब लड़े 'शतकवीर' विराट, लेकिन भारत को नहीं दिला सके जीत; न्यूजीलैंड ने पहली बार भारत में जीती वनडे सीरीज

IND vs NZ 3rd ODI Highlights: न्यूजीलैंड ने तीसरे वनडे मैच में भारत को 41 रनों से हरा दिया है. ये पहली बार है जब न्यूजीलैंड ने भारत में आकर टीम इंडिया को किसी वनडे सीरीज में हराया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 18 Jan 2026 09:47 PM (IST)
IND vs NZ 3rd ODI Highlights: न्यूजीलैंड ने तीसरे वनडे मैच में भारत को 41 रनों से हरा दिया है. ये पहली बार है जब न्यूजीलैंड ने भारत में आकर टीम इंडिया को किसी वनडे सीरीज में हराया है. तीसरा वनडे मैच इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला गया, जिसमें कीवी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 337 रन बनाए थे. विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया 296 रनों पर ऑलआउट हो गई. विराट कोहली ने मुकाबले में 124 रनों की शतकीय पारी खेली.

न्यूजीलैंड ने पहली बार भारत में जीती ODI सीरीज

वनडे क्रिकेट इतिहास में न्यूजीलैंड ने पहली बार भारत आकर टीम इंडिया को वनडे सीरीज में मात दी है. इस ऐतिहासिक जीत में डेरिल मिचेल का सबसे बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने दूसरे और तीसरे मैच में भी टीम इंडिया के खिलाफ शतक लगाया. मिचेल ने इंदौर ODI में 137 रनों की पारी खेली, उनके साथ-साथ ग्लेन फिलिप्स का भी बल्ला चला, जिन्होंने 106 रन बनाए. ये वही न्यूजीलैंड टीम है, जिसने साल 2024 में भारत में आकर टीम इंडिया को टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया था.

विराट नहीं दिला सके जीत

338 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने 71 के स्कोर तक 4 विकेट गंवा दिए थे. जब सामने बहुत बड़ा लक्ष्य हो, तब वापसी कर पाना बहुत कठिन काम है. विराट ने नितीश कुमार रेड्डी के साथ 88 रनों की साझेदारी कर भारत की मैच में वापसी करवाई. रोहित शर्मा ने सिर्फ 11 रन बनाए, वहीं पिछले दोनों मैच में अर्धशतक लगाने वाले कप्तान शुभमन गिल 23 रन बना पाए. श्रेयस अय्यर ने 3 और केएल राहुल के बल्ले से सिर्फ एक रन निकल पाया.

रवींद्र जडेजा लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, इस बार उनसे टीम को बड़ी पारी की जरूरत थी, लेकिन उनके बल्ले से केवल 12 रन निकले. हर्षित राणा ने जरूर 52 रनों की पारी खेल, टीम इंडिया को जीत के करीब ले जाने का काम किया. उन्होंने विराट कोहली के साथ मिलकर 99 रन जोड़े. हर्षित के आउट होने के बाद भारतीय टीम की सारी उम्मीदें विराट कोहली पर आ टिकी थीं. वो भी 46वें ओवर में 124 के स्कोर पर आउट हो गए.

Virat Kohli Century: शतक जड़ विराट कोहली ने बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, ODI क्रिकेट में ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 18 Jan 2026 09:32 PM (IST)
Ind Vs Nz Highlights VIRAT KOHLI IND Vs NZ 3rd ODI INDIA VS NEW ZEALAND IND VS NZ
