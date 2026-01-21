IND vs NZ T20 Series: वनडे सीरीज में हार के बाद अब टीम इंडिया की नजरें पांच मैचों की टी20 सीरीज पर हैं. हालांकि शुरुआत से पहले ही न्यूजीलैंड के कुछ खिलाड़ी भारतीय फैंस की चिंता बढ़ा रहे हैं. इंदौर में खेले गए निर्णायक वनडे में जिस तरह कीवी टीम ने भारत को मात दी, वैसा ही हाल टी20 में न हो जाए, इसके लिए टीम इंडिया को सतर्क रहना होगा. नागपुर में खेले जाने वाले पहले टी20 मुकाबले से पहले न्यूजीलैंड के तीन खिलाड़ी ऐसे हैं, जो अकेले दम पर मैच का रुख पलटने का माद्दा रखते हैं.

ग्लेन फिलिप्स: बल्ले, गेंद और फील्डिंग से खतरा

ग्लेन फिलिप्स इस वक्त न्यूजीलैंड के सबसे खतरनाक खिलाड़ियों में से एक हैं. वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में इंदौर की पिच पर उन्होंने जिस तरह शतक जड़ा, उसने भारतीय गेंदबाजों की खूब परीक्षा ली. टी20 फॉर्मेट में उनकी तेज स्ट्राइक रेट भारत के लिए बड़ी परेशानी बन सकती है. इसके अलावा वह पार्ट-टाइम स्पिन से भी अहम ओवर निकाल लेते हैं और फील्डिंग में तो वह कई बार असंभव से कैच पकड़ते नजर आते हैं. ऐसे में फिलिप्स किसी भी विभाग से मैच छीन सकते हैं.

डेरिल मिचेल: भारत के खिलाफ रन मशीन

डेरिल मिचेल का रिकॉर्ड भारत के खिलाफ काफी मजबूत रहा है और हालिया वनडे सीरीज ने इसे फिर साबित किया. तीन मैचों में दो शतक और एक अर्धशतक लगाकर उन्होंने साफ कर दिया कि भारतीय गेंदबाजी उन्हें खूब रास आती है. टी20 में भी अगर वह क्रीज पर जम गए, तो भारतीय गेंदबाजों के लिए उन्हें रोकना आसान नहीं होगा. मिडिल ऑर्डर में उनकी मौजूदगी न्यूजीलैंड को मजबूती देती है.

काइल जैमीसन: पावरप्ले में बड़ा खतरा

लंबे कद के तेज गेंदबाज काइल जैमीसन भारतीय बल्लेबाजों के लिए नई गेंद से सिरदर्द बन सकते हैं. वनडे सीरीज में उन्होंने लगातार सही लाइन-लेंथ से गेंदबाजी कर 6 अहम विकेट निकाले. टी20 में पावरप्ले के ओवर काफी अहम होते हैं और जैमीसन यहीं भारत को नुकसान पहुंचा सकते हैं. उनकी उछाल और सीम मूवमेंट भारतीय टॉप ऑर्डर की परीक्षा लेगी. इसके अलावा डेथ ओवर्स में भी वह रन रोकने में सक्षम हैं.

नागपुर में होने वाला पहला टी20 मुकाबला टीम इंडिया के लिए सीरीज की दिशा तय करेगा. अगर भारत इन तीन खिलाड़ियों को समय रहते काबू में कर लेता है, तो वापसी की मजबूत शुरुआत हो सकती है.