IND vs NZ 2nd T20I LIVE Streaming: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज के दूसरे मुकाबले के लिए आज रायपुर में आमने-सामने होंगी. पहले टी20 में शानदार जीत दर्ज कर भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. अब टीम इंडिया की नजर इस बढ़त को मजबूत करने पर होगी, जबकि न्यूजीलैंड वापसी की कोशिश करेगा.

पहले टी20 में भारत का दबदबा

नागपुर में खेले गए पहले टी20 मुकाबले में भारतीय टीम ने हर विभाग में शानदार प्रदर्शन किया. पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 238/7 का विशाल स्कोर खड़ा किया. टीम के लिए अभिषेक शर्मा ने तूफानी अंदाज में 35 गेंदों पर 84 रन बनाए और एक बार फिर अपने फॉर्म का सबूत दिया. अंतिम ओवरों में रिंकू सिंह ने 20 गेंदों पर नाबाद 44 रन जोड़कर स्कोर को और मजबूत किया.

गेंदबाजी में भी भारत ने कोई ढील नहीं दी. न्यूजीलैंड की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 190/7 तक ही पहुंच सकी. ग्लेन फिलिप्स ने 40 गेंदों पर 78 रन की पारी जरूर खेली, लेकिन बाकी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाए.

रायपुर में खेला जाएगा दूसरा टी20

अब सीरीज का दूसरा मुकाबला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में होगा.

मैच का समय और टॉस

मैच शुरू होने का समय: शाम 7:00 बजे (IST)

टॉस का समय: शाम 6:30 बजे (IST)

कहां देखें LIVE मैच?

भारत में इस मुकाबले का लाइव प्रसारण Star Sports Network पर किया जाएगा. टीवी दर्शक स्टार स्पोर्ट्स के चैनलों पर मैच का आनंद ले सकते हैं.

ऑनलाइन LIVE स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

जो दर्शक मोबाइल या लैपटॉप पर मैच देखना चाहते हैं, वे Jio Hotstar ऐप और वेबसाइट पर भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरे टी20 की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं.

टीम स्क्वॉड्स

भारत (India)

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन, रवि बिश्नोई

न्यूजीलैंड (New Zealand)

मिचेल सैंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, ज़ैक फॉल्क्स, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, बेवॉन जैकब्स, डैरिल मिचेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, टिम रॉबिन्सन, ईश सोढ़ी, क्रिस्टियन क्लार्क