IND vs NZ 2nd T20I Live Score: 20 रन से पहले न्यूजीलैंड का दूसरा विकेट गिरा, भुवनेश्वर को मिली सफलता; मिचेल आउट
India vs New Zealand T20I Live Score: भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरा टी20 आज क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल ग्राउंड पर खेला जा रहा है. यहां आपको मैच से जुड़े सभी लाइव अपडेट्स मिलेंगे.
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Background
भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरा टी20 क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल ग्राउंड की उसी पिच पर खेला जा रहा है, जिसमें पहले मैच हुआ था. सभी की निगाहें भारत की प्लेइंग 11 पर है, जिसमें वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया जा सकता है. ईशान किशन चोट के कारण बाहर हो गए हैं. आज के मैच में टॉस जीतना अहम है, क्योंकि यहां ओस बड़ा फैक्टर निभाएगी. टॉस जीतने वाले कप्तान पहले गेंदबाजी चुनना पसंद करेंगे.
भारतीय स्क्वॉड
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, तिलक वर्मा (उपकप्तान), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर).
न्यूजीलैंड स्क्वॉड
फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डेवोन कॉन्वे (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिचेल, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सेंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, काइल जेमिसन, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, जोश क्लार्कसन, जैकब डफी, बेवन जैकब्स, एडम मिल्ने और ब्लेयर टिकनर.
IND vs NZ 2nd T20I Live Score: न्यूजीलैंड का पहला विकेट गिरा
न्यूजीलैंड को पहला झटका टिम सीफर्ट के रूप में लगा, जिन्हें अर्शदीप सिंह ने दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर अपना शिकार बनाया. यह विकेट 09 रन के स्कोर पर गिरा. अब डेरिल मिचेल बैटिंग के लिए क्रीज पर आए हैं.
IND vs NZ 2nd T20I Live Score: फिन एलन और टिम सीफर्ट ओपनिंग पर
पहले बैटिंग करने वाली न्यूजीलैंड के लिए फिन एलन और टीम सीफर्ट ओपनिंग पर आए हैं. भारत के लिए पहला ओवर भुवनेश्वर कुमार ने फेंका, जिसमें 08 रन आए. एक ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर बगैर विकेट के 08 रन हो गया है. एलन 1 गेंद में 01 रन पर हैं. सीफर्ट 5 गेंदं में 07 रन पर खेल रहे हैं.