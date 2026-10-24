भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरा टी20 क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल ग्राउंड की उसी पिच पर खेला जा रहा है, जिसमें पहले मैच हुआ था. सभी की निगाहें भारत की प्लेइंग 11 पर है, जिसमें वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया जा सकता है. ईशान किशन चोट के कारण बाहर हो गए हैं. आज के मैच में टॉस जीतना अहम है, क्योंकि यहां ओस बड़ा फैक्टर निभाएगी. टॉस जीतने वाले कप्तान पहले गेंदबाजी चुनना पसंद करेंगे.

भारतीय स्क्वॉड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, तिलक वर्मा (उपकप्तान), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर).

न्यूजीलैंड स्क्वॉड

फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डेवोन कॉन्वे (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिचेल, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सेंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, काइल जेमिसन, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, जोश क्लार्कसन, जैकब डफी, बेवन जैकब्स, एडम मिल्ने और ब्लेयर टिकनर.