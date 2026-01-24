मिचेल सैंटनर की इस गलती से रायपुर में जीता भारत, 6 रन पर गिरे 2 विकेट; फिर ऐसे पलटी बाजी
IND vs NZ: 208 रन बनाने के बाद न्यूजीलैंड ने गेंदबाजी में भी शानदार शुरुआत की थी. खतरनाक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा शून्य और संजू सैमसन 6 बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन मिचेल सैंटनर ने फिर एक बड़ी गलती कर दी.
रायपुर में खेले गए दूसरे टी20 में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 208 रन का विशाल स्कोर बनाया था. गेंदबाजी में भी कीवी टीम की शुरुआत शानदार हुई थी. पहले ही ओवर में मैट हेनरी ने संजू सैमसन को आउट कर दिया था. दूसरे ओवर की पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा 'गोल्डन डक' हुए. 6 के स्कोर पर 2 विकेट गिरने से भारत दबाव में था, लेकिन तब मिचेल सैंटनर ने एक बड़ी गलती कर दी. इसे नासमझी भी कहा जा सकता है, जिसने न्यूजीलैंड को मैच हरवा दिया.
शुक्रवार को खेले गए दूसरे टी20 में न्यूजीलैंड ने भारत के सामने 209 रनों का लक्ष्य रखा था. कप्तान मिचेल सैंटनर ने अंत में 47 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. 27 गेंदों में खेली इस पारी में उन्होंने 1 छक्का और 6 चौके लगाए.
मिचेल सैंटनर से कौन सी गलती हुई?
लक्ष्य छोटा नहीं था, उसपर भारत की खराब शुरुआत ने न्यूजीलैंड के लिए मैच बना दिया. पहले ओवर में एक छक्का लगाकर संजू सैमसन आउट हो गए. दूसरा ओवर जैकब डफी ने डाला, जिसकी पहली ही गेंद पर उन्होंने खतरनाक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को 'गोल्डन डक' आउट किया. लगा था कि न्यूजीलैंड यहां से हावी होता चला जाएगा, लेकिन मिचेल सैंटनर की एक गलती पूरा गेम ही पलट दिया.
सब हैरान थे जब तीसरा ओवर जैक फाउल्क्स डालने आए, क्योंकि पहले ओवर में मैट हेनरी ने सिर्फ 6 रन देकर 1 विकेट लिया था. सैंटनर से यहां गलती कहें या बेवकूफी, क्योंकि अच्छे ओवर के बाद उन्होंने हेनरी को गेंदबाजी से हटा लिया. इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा. फाउल्क्स द्वारा डाले गए तीसरे ओवर में 3 चौके और 1 छक्का मारा. गेंदबाज ने इस ओवर में 1 नो बॉल और 3 वाइड गेंद डाली थी. इस ओवर में कुल 24 रन बने, जिसने पूरा गेम ही पलट दिया.
मिचेल सैंटनर ने चौथा ओवर जैकब डफी को तो दिया लेकिन मैट हेनरी को पांचवें ओवर में भी नहीं लाए. ये ओवर कप्तान ने खुद डाला, जिसकी आखिरी 3 गेंदों पर ईशान किशन ने लगातार 3 चौके मारे. पॉवरप्ले का आखिरी ओवर सैटनेर ने मैट हेनरी को थमाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. ईशान को गेंद फुटबॉल की तरह नजर आने लगी थी. मैच के बाद ईशान ने कहा भी कि उन्हें गेंद बहुत अच्छी दिख रही थी, इसलिए ये बड़ी पारी खेल पाए.
जैक फाउल्क्स के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड
मिचेल सैंटनर ने मैट हेनरी को हटाकर जैक फाउल्क्स को गेंदबाजी दी, उनकी गेंदों पर तो भारतीय बल्लेबाजों ने खूब रन बनाए. अपने पहले ओवर में 24 रन देने वाले फाउल्क्स ने 3 ओवरों में 22.33 की इकॉनमी से 67 रन लुटाए. वह एक टी20 मैच में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले न्यूजीलैंड के पहले गेंदबाज बन गए हैं.
दूसरे टी20 में ईशान किशन ने 32 गेंदों में 4 छक्के और 11 चौकों की मदद से 76 रन बनाए. 237.50 की स्ट्राइक रेट से खेले ईशान ने 68 रन तो सिर्फ बॉउंड्री से बनाए थे. सूर्यकुमार यादव ने 37 गेंदों में 84 रनों की धुआंधार पारी खेली, जिसमें उन्होंने 4 छक्के और 9 चौके लगाए. 209 के लक्ष्य को भारत ने 15.2 ओवरों में हासिल कर इतिहास रचा. ये टी20 इंटरनेशनल में 200 से अधिक का सबसे तेज सफल रन चेज है.
