हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटमिचेल सैंटनर की इस गलती से रायपुर में जीता भारत, 6 रन पर गिरे 2 विकेट; फिर ऐसे पलटी बाजी

मिचेल सैंटनर की इस गलती से रायपुर में जीता भारत, 6 रन पर गिरे 2 विकेट; फिर ऐसे पलटी बाजी

IND vs NZ: 208 रन बनाने के बाद न्यूजीलैंड ने गेंदबाजी में भी शानदार शुरुआत की थी. खतरनाक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा शून्य और संजू सैमसन 6 बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन मिचेल सैंटनर ने फिर एक बड़ी गलती कर दी.

By : शिवम | Updated at : 24 Jan 2026 03:26 PM (IST)
Preferred Sources

रायपुर में खेले गए दूसरे टी20 में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 208 रन का विशाल स्कोर बनाया था. गेंदबाजी में भी कीवी टीम की शुरुआत शानदार हुई थी. पहले ही ओवर में मैट हेनरी ने संजू सैमसन को आउट कर दिया था. दूसरे ओवर की पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा 'गोल्डन डक' हुए. 6 के स्कोर पर 2 विकेट गिरने से भारत दबाव में था, लेकिन तब मिचेल सैंटनर ने एक बड़ी गलती कर दी. इसे नासमझी भी कहा जा सकता है, जिसने न्यूजीलैंड को मैच हरवा दिया.

शुक्रवार को खेले गए दूसरे टी20 में न्यूजीलैंड ने भारत के सामने 209 रनों का लक्ष्य रखा था. कप्तान मिचेल सैंटनर ने अंत में 47 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. 27 गेंदों में खेली इस पारी में उन्होंने 1 छक्का और 6 चौके लगाए.

मिचेल सैंटनर से कौन सी गलती हुई?

लक्ष्य छोटा नहीं था, उसपर भारत की खराब शुरुआत ने न्यूजीलैंड के लिए मैच बना दिया. पहले ओवर में एक छक्का लगाकर संजू सैमसन आउट हो गए. दूसरा ओवर जैकब डफी ने डाला, जिसकी पहली ही गेंद पर उन्होंने खतरनाक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को 'गोल्डन डक' आउट किया. लगा था कि न्यूजीलैंड यहां से हावी होता चला जाएगा, लेकिन मिचेल सैंटनर की एक गलती पूरा गेम ही पलट दिया.

सब हैरान थे जब तीसरा ओवर जैक फाउल्क्स डालने आए, क्योंकि पहले ओवर में मैट हेनरी ने सिर्फ 6 रन देकर 1 विकेट लिया था. सैंटनर से यहां गलती कहें या बेवकूफी, क्योंकि अच्छे ओवर के बाद उन्होंने हेनरी को गेंदबाजी से हटा लिया. इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा. फाउल्क्स द्वारा डाले गए तीसरे ओवर में 3 चौके और 1 छक्का मारा. गेंदबाज ने इस ओवर में 1 नो बॉल और 3 वाइड गेंद डाली थी. इस ओवर में कुल 24 रन बने, जिसने पूरा गेम ही पलट दिया.

मिचेल सैंटनर ने चौथा ओवर जैकब डफी को तो दिया लेकिन मैट हेनरी को पांचवें ओवर में भी नहीं लाए. ये ओवर कप्तान ने खुद डाला, जिसकी आखिरी 3 गेंदों पर ईशान किशन ने लगातार 3 चौके मारे. पॉवरप्ले का आखिरी ओवर सैटनेर ने मैट हेनरी को थमाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. ईशान को गेंद फुटबॉल की तरह नजर आने लगी थी. मैच के बाद ईशान ने कहा भी कि उन्हें गेंद बहुत अच्छी दिख रही थी, इसलिए ये बड़ी पारी खेल पाए.

जैक फाउल्क्स के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड

मिचेल सैंटनर ने मैट हेनरी को हटाकर जैक फाउल्क्स को गेंदबाजी दी, उनकी गेंदों पर तो भारतीय बल्लेबाजों ने खूब रन बनाए. अपने पहले ओवर में 24 रन देने वाले फाउल्क्स ने 3 ओवरों में 22.33 की इकॉनमी से 67 रन लुटाए. वह एक टी20 मैच में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले न्यूजीलैंड के पहले गेंदबाज बन गए हैं.

दूसरे टी20 में ईशान किशन ने 32 गेंदों में 4 छक्के और 11 चौकों की मदद से 76 रन बनाए. 237.50 की स्ट्राइक रेट से खेले ईशान ने 68 रन तो सिर्फ बॉउंड्री से बनाए थे. सूर्यकुमार यादव ने 37 गेंदों में 84 रनों की धुआंधार पारी खेली, जिसमें उन्होंने 4 छक्के और 9 चौके लगाए. 209 के लक्ष्य को भारत ने 15.2 ओवरों में हासिल कर इतिहास रचा. ये टी20 इंटरनेशनल में 200 से अधिक का सबसे तेज सफल रन चेज है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 24 Jan 2026 03:26 PM (IST)
Tags :
Mitchell Santner Matt Henry IND Vs NZ T20 IND VS NZ ISHAN KISHAN Zakary Foulkes
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
विंटर स्टॉर्म की चपेट में दुनिया का सबसे अमेरिका, एयर इंडिया ने रद्द की सारी फ्लाइट, जानें पूरा मामला
विंटर स्टॉर्म की चपेट में दुनिया का सबसे अमेरिका, एयर इंडिया ने रद्द की सारी फ्लाइट, जानें पूरा मामला
राजस्थान
जूतों से था पीटा...IAS-IPS संभाले हुए थे मोर्चा, शंकराचार्य विवाद पर संत का चौंकाने वाला खुलासा
जूतों से था पीटा...IAS-IPS संभाले हुए थे मोर्चा, शंकराचार्य विवाद पर संत का चौंकाने वाला खुलासा
क्रिकेट
ईशान किशन ने खतरे में डाली संजू सैमसन की जगह? टी20 वर्ल्ड कप टीम का नया समीकरण उड़ा देगा होश
ईशान किशन ने खतरे में डाली संजू सैमसन की जगह? टी20 वर्ल्ड कप टीम का नया समीकरण उड़ा देगा होश
बॉलीवुड
48 की उम्र में भी क्यों सिंगल जिंदगी गुजार रहीं दिव्या दत्ता? एक्ट्रेस ने बताई वजह, बोलीं- 'प्यार कर सकती हूं लेकिन शादी...'
48 की उम्र में भी क्यों सिंगल जिंदगी गुजार रहीं दिव्या दत्ता? एक्ट्रेस ने बताई शादी न करने की वजह
Advertisement

वीडियोज

Border 2 Box Office Collection: सनी देओल, वरुण धवन और अहान शेट्टी ने ‘धुरंधर’ का Record तोड़ा”
Emraan Hashmi को पहले से ही पता था कि Taskaree लोगों को पसंद आएगी! | Tanya Bami, Neeraj Pandey
Avimukteshwaranand Controversy: CM Yogi पर अविमुक्तेशवरानंद का ऐसा बयान की मच जाएगा बवाल!
Jammu Kashmir Heavy Snowfall: जम्मू-कश्मीर समेत ठंड से ठिठुर गई ये जगह | Weather News | ABP
Himachal Pradesh News: Shimla में बर्फबारी का कहर, आपस में टकराए 3 ट्रक |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
विंटर स्टॉर्म की चपेट में दुनिया का सबसे अमेरिका, एयर इंडिया ने रद्द की सारी फ्लाइट, जानें पूरा मामला
विंटर स्टॉर्म की चपेट में दुनिया का सबसे अमेरिका, एयर इंडिया ने रद्द की सारी फ्लाइट, जानें पूरा मामला
राजस्थान
जूतों से था पीटा...IAS-IPS संभाले हुए थे मोर्चा, शंकराचार्य विवाद पर संत का चौंकाने वाला खुलासा
जूतों से था पीटा...IAS-IPS संभाले हुए थे मोर्चा, शंकराचार्य विवाद पर संत का चौंकाने वाला खुलासा
क्रिकेट
ईशान किशन ने खतरे में डाली संजू सैमसन की जगह? टी20 वर्ल्ड कप टीम का नया समीकरण उड़ा देगा होश
ईशान किशन ने खतरे में डाली संजू सैमसन की जगह? टी20 वर्ल्ड कप टीम का नया समीकरण उड़ा देगा होश
बॉलीवुड
48 की उम्र में भी क्यों सिंगल जिंदगी गुजार रहीं दिव्या दत्ता? एक्ट्रेस ने बताई वजह, बोलीं- 'प्यार कर सकती हूं लेकिन शादी...'
48 की उम्र में भी क्यों सिंगल जिंदगी गुजार रहीं दिव्या दत्ता? एक्ट्रेस ने बताई शादी न करने की वजह
इंडिया
'जंगलराज का उद्घाटन हो चुका है', ओडिशा में भीड़ ने पादरी पर किया हमला तो भड़के ओवैसी, गिनाईं यूपी की घटनाएं
'जंगलराज का उद्घाटन हो चुका है', भीड़ ने पादरी पर किया हमला तो भड़के ओवैसी, गिनाईं UP की घटनाएं
विश्व
खालिदा जिया और शेख हसीना के नेतृत्व का इतिहास फिर भी बांग्लादेश की सियासत में महिला नापसंद, आगामी चुनाव में महज 4.24% उम्मीदवार
खालिदा जिया और शेख हसीना के नेतृत्व का इतिहास फिर भी बांग्लादेश की सियासत में महिला नापसंद, आगामी चुनाव में महज 4.24% उम्मीदवार
हेल्थ
किस बीमारी की चपेट में हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जानें तबीयत बिगड़ने की वजह?
किस बीमारी की चपेट में हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जानें तबीयत बिगड़ने की वजह?
यूटिलिटी
फोन में गलती से भी मत रख लेना ये चीजें, वरना घर से ही उठा लेगी पुलिस
फोन में गलती से भी मत रख लेना ये चीजें, वरना घर से ही उठा लेगी पुलिस
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget