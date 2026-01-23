हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटNZ ने बनाया 2026 का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर, रायपुर में कप्तान मिचेल सैंटनर ने खूब धोया; भारत को 209 का लक्ष्य

NZ ने बनाया 2026 का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर, रायपुर में कप्तान मिचेल सैंटनर ने खूब धोया; भारत को 209 का लक्ष्य

IND vs NZ 2nd T20 Score: दूसरे टी20 मैच में न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 208 रन बना दिए हैं. अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में यह इस साल किसी टीम द्वारा बनाया गया दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 23 Jan 2026 09:11 PM (IST)
India vs New Zealand 2nd T20 Score: दूसरे टी20 मैच में न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 208 रन बना दिए हैं. अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में यह इस साल किसी टीम द्वारा बनाया गया दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है. इस साल का सबसे बड़ा स्कोर भारत के नाम है. दूसरा टी20 मैच रायपुर में खेला जा रहा है, जिसमें कीवी कप्तान मिचेल सैंटनर ने तूफानी अंदाज में 27 गेंदों में 47 रनों की पारी खेली. टीम इंडिया के लिए सर्वाधिक विकेट कुलदीप यादव ने लिए, जिन्होंने 2 बल्लेबाजों को आउट किया.

2026 का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर

अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में साल 2026 में सबसे बड़ा स्कोर भारतीय टीम के नाम है. भारत ने इसी सीरीज के पहले टी20 मैच में 238 रन बनाए थे, जो इस साल अब तक किसी टीम द्वारा टी20 में बनाया गया सबसे बड़ा टोटल है. न्यूजीलैंड अब इस साल टी20 में 200 रन बनाने वाली दूसरी टीम बन गई है.

  • 238 रन - भारत
  • 208 रन - न्यूजीलैंड
  • 190 रन - न्यूजीलैंड

यह टी20 मैचों में न्यूजीलैंड का ऐसा सबसे बड़ा स्कोर भी है, जब टीम के किसी भी बल्लेबाज ने अर्धशतक ना लगाया हो. न्यूजीलैंड के लिए मिचेल सैंटनर ने नाबाद 47 रन और रचिन रवींद्र ने 44 रनों का योगदान दिया. वहीं सलामी बल्लेबाज टिमसाइफर्ट ने 13 गेंद में 24 रन बनाए. इन तीन बल्लेबाजों के अलावा न्यूजीलैंड का कोई भी खिलाड़ी 20 रनों का आंकड़ा नहीं छू सका.

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कुल 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया. अभिषेक शर्मा और शिवम दुबे ने भी एक-एक ओवर गेंदबाजी की. दुबे ने अपने एक ही ओवर में एक विकेट भी चटकाया. कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिए. वहीं हार्दिक पांड्या, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और शिवम दुबे, इन सभी ने एक-एक विकेट चटकाया.

Jasprit Bumrah: टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले जसप्रीत बुमराह हुए चोटिल? जानें न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे T20I में क्यों नहीं मिला मौका

टी20 वर्ल्ड कप वेन्यू चेंज मामले में DRC से बांग्लादेश को झटका, ICC जल्द कर सकता है रिप्लेसमेंट की घोषणा

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 23 Jan 2026 08:56 PM (IST)
Cricket Live Score IND Vs NZ 2nd T20 IND VS NZ Live INDIA VS NEW ZEALAND IND VS NZ
