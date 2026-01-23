India vs New Zealand 2nd T20 Score: दूसरे टी20 मैच में न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 208 रन बना दिए हैं. अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में यह इस साल किसी टीम द्वारा बनाया गया दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है. इस साल का सबसे बड़ा स्कोर भारत के नाम है. दूसरा टी20 मैच रायपुर में खेला जा रहा है, जिसमें कीवी कप्तान मिचेल सैंटनर ने तूफानी अंदाज में 27 गेंदों में 47 रनों की पारी खेली. टीम इंडिया के लिए सर्वाधिक विकेट कुलदीप यादव ने लिए, जिन्होंने 2 बल्लेबाजों को आउट किया.

2026 का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर

अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में साल 2026 में सबसे बड़ा स्कोर भारतीय टीम के नाम है. भारत ने इसी सीरीज के पहले टी20 मैच में 238 रन बनाए थे, जो इस साल अब तक किसी टीम द्वारा टी20 में बनाया गया सबसे बड़ा टोटल है. न्यूजीलैंड अब इस साल टी20 में 200 रन बनाने वाली दूसरी टीम बन गई है.

238 रन - भारत

208 रन - न्यूजीलैंड

190 रन - न्यूजीलैंड

यह टी20 मैचों में न्यूजीलैंड का ऐसा सबसे बड़ा स्कोर भी है, जब टीम के किसी भी बल्लेबाज ने अर्धशतक ना लगाया हो. न्यूजीलैंड के लिए मिचेल सैंटनर ने नाबाद 47 रन और रचिन रवींद्र ने 44 रनों का योगदान दिया. वहीं सलामी बल्लेबाज टिमसाइफर्ट ने 13 गेंद में 24 रन बनाए. इन तीन बल्लेबाजों के अलावा न्यूजीलैंड का कोई भी खिलाड़ी 20 रनों का आंकड़ा नहीं छू सका.

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कुल 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया. अभिषेक शर्मा और शिवम दुबे ने भी एक-एक ओवर गेंदबाजी की. दुबे ने अपने एक ही ओवर में एक विकेट भी चटकाया. कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिए. वहीं हार्दिक पांड्या, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और शिवम दुबे, इन सभी ने एक-एक विकेट चटकाया.

