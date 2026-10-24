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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसंजू-अभषेक ओपनर, नंबर-3 पर वैभव सूर्यवंशी... IND-NZ दूसरे टी20 की प्लेइंग 11 को लेकर मिली सलाह

संजू-अभषेक ओपनर, नंबर-3 पर वैभव सूर्यवंशी... IND-NZ दूसरे टी20 की प्लेइंग 11 को लेकर मिली सलाह

भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरा टी20 आज है, जहां वैभव सूर्यवंशी खेल सकते हैं. हालांकि पूर्व क्रिकेटर ने ईशान किशन की जगह 3 विकल्पों के बारे में बताया. उनके अनुसार वैभव को तीसरे नंबर पर खिलाया जा सकता है.

Written By : शिवम |  Updated at : 24 Oct 2026 09:39 AM (IST)
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भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टी20 क्राइस्टचर्च के उसी मैदान की उसी पिच पर खेला जाएगा, जहां टीम इंडिया ने 226 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत दर्ज की थी. आज होने वाले दूसरे मुकाबले में सभी की निगाहें प्लेइंग 11 पर होंगी, क्योंकि ईशान किशन के बाहर होने के बाद वैभव सूर्यवंशी का खेलना लगभग पक्का माना जा रहा है. पूर्व क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने इस पर बात करते हुए सलाह दी है कि अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ओपन कर सकते हैं और 15 वर्षीय बल्लेबाज को नंबर-3 पर आजमाया जा सकता है.

दिनेश कार्तिक ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहां, "न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 से ईशान किशन बाहर हो गए, इसका मतलब क्या वैभव सूर्यवंशी खेलेंगे? वैसे भारत के पास 3 विकल्प हैं. शिवम दुबे को लाया जा सकता है. गेंदबाजी में परेशानी दिख रही है तो वरुण चक्रवर्ती भी हैं और तीसरा विकल्प वैभव हैं."

'नंबर-3 पर भी खेल सकते हैं वैभव सूर्यवंशी'

कार्तिक ने आगे कहां, "मुझे लगता है ईशान किशन के बाहर होने के बाद वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलना चाहिए. तो वह किस नंबर पर खेलेंगे? ओपनर्स (अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन) अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या वह नंबर-3 पर खेल सकते हैं? मुझे लगता है, ये उनके लिए बड़ी चुनौती होगी. हालांकि उनके पास पॉवरप्ले के बाद भी बल्लेबाजी करने का टैलेंट है. या वैभव को ओपनर पर लाकर संजू सैमसन को तीसरे नंबर पर भेजा जा सकता है? ये फैसले लेने हैं."

हालांकि दिनेश कार्तिक ने मिडिल ओवरों में भारत की गेंदबाजी को असरदार बनाने के लिए वरुण चक्रवर्ती के नाम पर भी चर्चा की. उन्होंने कहां कि वह मिडिल ओवरों में विकेट चटका सकते हैं, क्योंकि अभी तक इस फेज में रन बन रहे हैं लेकिन विकेट नहीं मिल रहे. उनके अनुसार वरुण भी एक विकल्प होंगे. लेकिन उन्होंने साफ किया उनकी पहली पसंद वैभव सूर्यवंशी हैं.

दूसरे टी20 के लिए भारतीय टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, तिलक वर्मा (उपकप्तान), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर).

यह भी पढ़ें- 113 पर ढेर इंडिया-ए, राहुल-सुदर्शन नहीं खोल पाए खाता; न्यूजीलैंड ने की घातक गेंदबाजी

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 24 Oct 2026 09:31 AM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma INDIAN CRICKET TEAM SANJU SAMSON IND VS NZ Vaibhav Suryavanshi
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