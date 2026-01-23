IND vs NZ 2nd T20 Live Score: रायपुर में भारत और न्यूजीलैंड का दूसरा टी20, आज किसकी होगी जीत? पढ़ें पल-पल का अपडेट
India vs New Zealand Live Cricket Score: यहां आपको भारत और न्यूजीलैंड के दूसरे टी20 मैच का लाइव स्कोर और मुकाबले से जुड़े सभी अपडेट्स मिलेंगे.
आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टी20 मैच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा. टीम इंडिया ने पहले टी20 में 41 रनों से बाजी मारी थी. ऐसे में वो दूसरा टी20 भी जीतना चाहेगी, वहीं कीवी टीम की नजरें इस बार उलटफेर करने पर रहेंगी. रायपुर में फैंस भारी मात्रा में स्टेडियम पहुंच सकते हैं. यहां काफी समय के बाद टीम इंडिया एक्शन में दिखेगी. दूसरे टी20 का टॉस भी शाम साढ़े 6 बजे होगा, वहीं मैच की शुरुआत सात बजे होगी.
रायपुर का स्टेडियम 60,000 सीटों वाला है. आज इसके पूरी तरह भर जाने की उम्मीद है. हालांकि, यहां की परिस्थितियों को लेकर कुछ अनिश्चितता भी है, क्योंकि इस मैदान पर इससे पहले केवल एक टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला गया है, जो 2023 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था. हाल ही में दिसंबर 2025 में एक वनडे मैच हुआ था, जिसमें भारत ने 358 रन बनाए थे और दक्षिण अफ्रीका ने लक्ष्य का पीछा कर लिया था. रायपुर में टॉस की भूमिका भी काफी अहम होने वाली है. टॉस जीतने वाली पहले गेंदबाजी करने का फैसला ले सकती है, क्योंकि यहां चेज करना आसान माना जाता है.
हमारा मैच प्रिडिक्शन मीटर कह रहा है कि इस मैच में भी टीम इंडिया की जीत होगी. कीवी टीम में उलटफेर करने वाले कई प्लेयर मौजूद हैं, लेकिन भारतीय खिलाड़ी जिस तरह से पहले टी20 मैच में खेले थे, उसे देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि मुकाबला 75-25 का है.
दूसरे टी20 के लिए भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन- अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल/कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती
दूसरे टी20 के लिए न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग इलेवन- टिम रॉबिन्सन, डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), क्रिस्टियन क्लार्क/मैट हेनरी, काइल जैमीसन, ईश सोढ़ी और जैकब डफी
