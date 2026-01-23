डेवोन कॉन्वे ने रायपुर में तेज तर्रार शुरुआत की थी, उनको देखकर लग रहा था कि आज उनके बल्ले से बड़ी पारी देखने को मिलेगी. कॉन्वे ने अर्शदीप के ओवर में अच्छे शॉट्स लगाए, तब सूर्यकुमार यादव ने हर्षित राणा को गेंद थमा दी. हर्षित ने न्यूजीलैंड के भारत दौरे पर पहले 3 बार उन्हें आउट किया है, आज भी कॉन्वे उनका ही शिकार हुए. इसके बाद हर्षित की तरफ से भी अनोखा सेलिब्रेशन देखने को मिला.

डेवोन कॉन्वे ने भारत के खिलाफ पहले वनडे में 56 रन बनाए थे. वडोदरा में खेले गए उस मुकाबले में हर्षित राणा ने ही उन्हें आउट किया था. राजकोट में खेले गए दूसरे वनडे में हर्षित ने कॉन्वे (16) को सस्ते में पवेलियन भेज दिया. इंदौर में खेले गए निर्णायक वनडे में भी हर्षित ने कॉन्वे को अपना शिकार बनाया. तीनों वनडे में हर्षित ने उन्हें आउट किया था.

हर्षित राणा नागपुर में खेले गए पहले टी20 में नहीं खेले थे, हालांकि डेवोन कॉन्वे उस मैच में खाता भी नहीं खोल पाए थे. नागपुर में उन्हें अर्शदीप सिंह ने पहले ही ओवर में आउट किया था. रायपुर में हर्षित को मौका मिला, क्योंकि जसप्रीत बुमराह को इसमें आराम दिया गया.

हर्षित राणा का अनोखा सेलिब्रेशन

रायपुर में डेवोन कॉन्वे और टिम सेफर्ट ने तेज तर्रार शुरुआत की थी, दोनों ने 3 ओवरों में 43 रन बना लिए थे. चौथे ओवर में हर्षित राणा ने मैच का पहला विकेट लिया, उन्होंने न्यूजीलैंड के भारत दौरे पर चौथी बार कॉन्वे को आउट किया. इसके बाद हर्षित ने चार उंगली दिखाकर अनोखा सेलिब्रेशन किया, वह इशारों में बता रहे थे कि उन्होंने चौथी बार कॉन्वे को आउट किया है.

1-0 से आगे है टीम इंडिया

भारत ने नागपुर में खेले गए पहले टी20 में न्यूजीलैंड को 48 रनों से हराया था. भारत सीरीज में 1-0 से आगे हैं. दूसरे टी20 में भारत की प्लेइंग 11 में दो बदलाव हुए. जसप्रीत बुमराह की जगह हर्षित राणा को और अक्षर पटेल की जगह कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में जगह मिली है. अक्षर को पहले टी20 में चोट लगी थी.