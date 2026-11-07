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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटमैच के बीच बदली न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11, कैसे मिल गई इजाजत? जानिए

मैच के बीच बदली न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11, कैसे मिल गई इजाजत? जानिए

वेलिंगटन में भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में मैट फिशर न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 में शामिल नहीं थे. लेकिन वह गेंदबाजी करने आए, उन्होंने मैच में अपनी पहली गेंद पर अक्षर पटेल को आउट भी किया.

Written By : शिवम |  Updated at : 07 Nov 2026 02:55 PM (IST)
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भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में मैट फिशर न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 में शामिल नहीं थे. टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था. न्यूजीलैंड की पूरी टीम 134 रनों पर सिमट गई. लेकिन फिशर गेंदबाजी करने आए. कई लोग इस पर हैरान भी हुए होंगे, कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं होगी कि आखिर न्यूजीलैंड के 12 खिलाड़ी क्यों खेले? सबसे बड़ा सवाल कि इसकी इजाजत कैसे मिली?

भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 134 रन बनाए. बल्लेबाजों का शर्मनाक प्रदर्शन रहा, जिसमें 8 बल्लेबाज तो दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाए. सभी 11 खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी की, लेकिन इसमें मैट फिशर नहीं थे. होते भी क्यों, वह प्लेइंग 11 में शामिल ही नहीं थे. लेकिन आप भारत का स्कोरकार्ड देखेंगे तो इसमें फिशर ने गेंदबाजी की. उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर अक्षर पटेल का विकेट भी लिया.

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मैच के बीच कैसे बदल गई प्लेइंग 11?

मैट फिशर मैच के बीच ब्लेयर टिकनर की जगह प्लेइंग 11 में शामिल हुए थे. टिकनर प्लेइंग का हिस्सा थे, जो बल्लेबाजी करने उतरे थे. लेकिन बल्लेबाजी के दौरान उनके हेलमेट पर गेंद लग गई थी. फिशर कन्कशन सब्स्टीट्यूट प्लेयर के तौर पर खेलने आए. बता दें कि इसको लेकर आईसीसी का नियम बना हुआ है.

जब बल्लेबाज या गेंदबाज के सिर, गर्दन के पास चोट लगती है, मेडिकल टीम जांचती है और अगर चोट गंभीर नजर आती है तो मैच के बीच कन्कशन सब्स्टीट्यूट की इजाजत मिल जाती है. फिर किसी अन्य खिलाड़ी को उसकी जगह पर पूरा मैच खेलने की इजाजत मिल जाती है. लेकिन वही प्लेयर आ सकता है, जो बाहर होने वाले खिलाड़ी के सामान भूमिका निभाता हो. जैसे ऑलराउंडर की जगह ऑलराउंडर, गेंदबाज की जगह गेंदबाज और बल्लेबाज की जगह बल्लेबाज.

खबर लिखे जाने तक भारत ने 26 ओवर में 7 विकेट खोकर 113 रन बना लिए. मैच बारिश के चलते रोक दिया गया है. अगर मैच अब शुरू नहीं होता है तो डकवर्थ लुईस नियम के तहत भारत काफी आगे हैं. उस स्थिति में इंडिया जीत जाएगी.

यह भी पढ़ें- 7 रन बनाकर भी विराट कोहली ने रचा इतिहास, बने No-1

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 07 Nov 2026 02:55 PM (IST)
Tags :
New Zealand Cricket Team Concussion Substitute INDIAN CRICKET TEAM IND VS NZ
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