हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs NZ 2nd ODI: आज भारत-न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे, कौन मारेगा बाजी? जानें प्लेइंग इलेवन और पिच रिपोर्ट समेत सारी डिटेल्स

India vs New Zealand 2nd ODI: आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा. टीम इंडिया सीरीज में 1-0 से आगे है. आज दोनों टीमें राजकोट में भिड़ेंगी.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 14 Jan 2026 11:17 AM (IST)
Preferred Sources

आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच राजकोट में दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा. तीन मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे है. वडोदरा में खेले गए पहले मैच में भारतीय टीम ने 4 विकेट से जीत दर्ज की थी. आज दोनों टीमें राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में भिड़ेंगी. भारत के स्पिन ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर सीरीज के बाकी मैचों से बाहर हो गए हैं. वह पहले वनडे में गेंदबाजी करते समय चोटिल हुए थे. दूसरा वनडे भी दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा, वहीं मैच का टॉस 1 बजे होगा.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच हेड-टू-हेड रिकॉर्ड में कौन आगे?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच हेड-टू-हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों ने वनडे में अब तक 121 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा है. भारतीय टीम ने अब तक 63 मैच जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड की टीम को 50 मुकाबलों में जीत मिली है. वहीं, सात मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला है, जबकि एक मुकाबला टाई रहा है. अगर राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में भारतीय टीम के रिकॉर्ड की बात करें तो यह कुछ खास अच्छा नहीं है. दरअसल, टीम इंडिया ने राजकोट में 4 वनडे मैच खेले हैं. इसमें तीन में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है.

निरंजन शाह स्टेडियम की पिच रिपोर्ट

राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए मुफीद रहने वाली है. यहां एक बार फिर हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है. हालांकि, मौसम को देखते हुए ओस का काफी प्रभाव रहने वाला है. ऐसे में टॉस जीतने वाली पहले गेंदबाजी करने का फैसला ले सकती है. वडोदरा में भी भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था.

मैच प्रिडिक्शन

दूसरे वनडे में भी हमारा मैच प्रिडिक्शन मीटर टीम इंडिया की जीत का इशारा कर रहा है. इस बार भी मुकाबला 75-25 का दिख रहा है. न्यूजीलैंड की टीम बैटिंग में काफी मजबूत है, लेकिन उनकी गेंदबाजी टीम इंडिया के सामने काफी कमजोर दिख रही है. हमें इस मैच में भी उलटफेर की उम्मीद नहीं है. शुभमन गिल की टीम इस मैच में भी फेवरेट है.

दूसरे वनडे के लिए भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन- शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर) रवींद्र जडेजा, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा.

दूसरे वनडे के लिए न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग इलेवन- डेवोन कॉन्वे, हेनरी निकल्स, विल यंग, ​​डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल हे (विकेटकीपर), माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), जाकरी फाउल्क्स, क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जैमीसन और आदित्य अशोक

Published at : 14 Jan 2026 11:17 AM (IST)
