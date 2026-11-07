DLS की जीत से खुश नहीं हैं कप्तान गिल, 4 रन से जीतने के बाद बोले - हम हार जाते...

भारत ने दूसरे वनडे मैच में न्यूजीलैंड को DLS पद्धति से 4 रन से हरा दिया है. बारिश से प्रभावित यह मुकाबला अंत तक बेहद रोमांचक बना रहा. टीम इंडिया को बेहद करीबी अंतर से जीत मिली है, लेकिन कप्तान शुभमन गिल इससे खुश नहीं हैं. उन्होंने अपनी टीम की गलतियों को गिनवाया और बताया कि करीबी अंतर से हार उनके लिए बहुत निराशाजनक हो सकती थी.

भारतीय टीम 13 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही थी. चूंकि पिच बल्लेबाजों की कड़ी परीक्षा ले रही थी, इसलिए यह छोटा सा लक्ष्य भी बहुत कठिन साबित हुआ. जब टीम इंडिया लक्ष्य से 22रन पीछे थी तभी बारिश आ गई. उसके बाद मुकाबला शुरू ही नहीं हो सका और DLS पद्धति से भारत को 4 रन से विजेता घोषित कर दिया गया.

खुश नहीं हैं कप्तान गिल

पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने कहा, "हमने अंत में अपनी उम्मीद से 2 विकेट ज्यादा गंवा दिए थे. हमें पता था कि बाद में बारिश आ सकती है. हमने आखिरी दो शॉट जो खेले, वह अच्छे नहीं थे. अगर हमें इस मैच में DLS पद्धति से 4 या 5 रन की हार मिली होती तो वह बहुत निराशाजनक होती. मगर अंत में जीतकर अच्छा लगा."

जब श्रेयस अय्यर और केएल राहुल खेल रहे थे, तब तक भारतीय टीम के लिए सबकुछ अच्छा चल रहा था. मगर श्रेयस के आउट होने के बाद एक छोर से लगातार विकेट गिरने लगे थे. हालांकि केएल राहुल ने दूसरा छोर संभाला हुआ था, लेकिन आखिरी 28 गेंद के भीतर भारत के 3 विकेट गिर चुके थे.

गुरनूर बराड़ की जमकर तारीफ की

गुरनूर बराड़ इस मैच में टीम इंडिया की जीत के हीरो रहे, जिन्होंने 10 ओवर में 30 रन देकर 4 विकेट चटकाए. इस खा प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया. वह अपनी पेस को एक घातक हथियार बनाते जा रहे हैं.

कप्तान शुभमन गिल ने उनकी तारीफ में कहा, "गुरनूर ने पिछले मैच में भी अच्छा किया था. वह लगातार अच्छा कर रहे हैं. उम्मीद है कि वह आने वाले मैचों में खेलकर ज्यादा से ज्यादा अनुभव ले सकें. ऐसा करके वह अपनी लाइन और लेंथ पर अच्छा नियंत्रण बना पाएंगे. उनके पास स्पीड है, बाउंस है. अब बात इतनी सी है कि वह कितने नियंत्रण के साथ गेंदबाजी कर सकते हैं.

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