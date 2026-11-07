LIVE: आज वेलिंग्टन में है भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरा वनडे, कुछ देर में होने वाला है टॉस

भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरा वनडे आज वेलिंगटन रीजनल स्टेडियम में है. मुकाबला भारतीय समयनुसार सुबह 7:30 बजे से शुरू होगा, टॉस 7 बजे है. पिछले मैच में विराट कोहली ने शानदार 74 रनों की पारी खेलकर भारत को जीत दिलाई थी. गेंदबाजी भी कमाल की रही थी. शुभमन गिल एंड टीम के पास 1-0 की बढ़त है. रोहित शर्मा के प्रदर्शन पर नजर रहेगी, जो पिछले मैच में खाता नहीं खोल पाए थे.

भारतीय स्क्वॉड: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन (विकेटकीपर), नमन धीर, मोहम्मद सिराज, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, आकिब नबी, अंशुल कंबोज, गुरनूर बरार.

न्यूजीलैंड स्क्वॉड: मिचेल सैंटनर (कप्तान), टॉम लैथम (विकेटकीपर), डेरिल मिशेल, हेनरी निकोल्स, जैकब डफी, मैट हेनरी, विल यंग, माइकल ब्रेसवेल, काइल जेमीसन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, ब्लेयर टिकनर, नेथन स्मिथ, मैथ्यू फिशर.