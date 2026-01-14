India vs New Zealand Highlights: भारत को दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड के हाथों 7 विकेट से शिकस्त मिली है. इसी के साथ न्यूजीलैंड 3 वनडे मैचों की सीरीज में एक-एक से बराबरी पर आ गई है. डेरिल मिचेल (Daryl Mitchell) की शतकीय पारी पूरी टीम इंडिया पर भारी पड़ी. राजकोट में खेले गए इस वनडे मैच में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 284 रन बनाए थे. जवाब में कीवी टीम ने 48वें ओवर में ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया.

इस मुकाबले में टॉस हारने के बाद भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला था. रोहित शर्मा और विराट कोहली को शुरुआत तो मिली, लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल पाए. वहीं कप्तान शुभमन गिल ने 56 रनों की पारी खेली. श्रेयस अय्यर भी इस मैच में फ्लॉप रहे, लेकिन केएल राहुल ने नाबाद 112 रन बनाकर अकेले ही टीम इंडिया को 284 के स्कोर तक पहुंचने में मदद की. ये राहुल के वनडे करियर का 8वां शतक रहा.

डेरिल मिचेल ने छीनी जीत

50 के स्कोर तक पहुंचने से पहले ही न्यूजीलैंड टीम 2 विकेट गंवा चुकी थी. भारतीय टीम को उस समय लगातार कीवी टीम पर दबाव बनाते हुए विकेट चटकाने की जरूरत थी, लेकिन दबाव भारी स्थिति में डेरिल मिचेल और विल यंग ने 162 रनों की पार्टनरशिप कर डाली. इसी पार्टनरशिप ने मैच में बहुत बड़ा अंतर पैदा किया. विल यंग 87 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन डेरिल मिचेल ने दूसरा छोर संभाले रखा. उन्होंने 117 गेंद में 131 रन बनाए, इस पारी में उनके बल्ले से 11 चौके और 2 छक्के निकले.

भारत की ओर से खासतौर पर कुलदीप यादव बहुत महंगे साबित हुए. उन्होंने एक विकेट जरूर लिया, लेकिन 10 ओवरों में 82 रन लुटा दिए. उनके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा एक-एक विकेट ले पाए. दोनों टीमें अब वनडे सीरीज में एक-एक की बराबरी पर हैं और सीरीज विजेता का फैसला 18 जनवरी को इंदौर में होगा.