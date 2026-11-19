वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व पर खेले जा रहे पहले टेस्ट में भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी. हेनरी निकोल्स को पहले ही ओवर में मैदान पर उतरना पड़ गया, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने ओवर की तीसरी गेंद पर टॉम लैथम को बोल्ड कर दिया था. इसके बाद निकोल्स टिके रहे, लेकिन दूसरे छोर पर विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो गया. महज 70 रनों पर आधी टीम पवेलियन लौट गई थी, तब लगा कि मुश्किल से टीम 150 बना पाएगी. लेकिन फिर 7वें नंबर पर आए ग्लेन फिलिप्स ने निकोल्स का साथ निभाया और दिन का खेल खत्म होने तक विकेट नहीं गिरने दिया.

हेनरी निकोल्स और ग्लेन फिलिप्स ने भारतीय गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा दिया, कोई गेंदबाज पहले दिन इस जोड़ी को तोड़ नहीं पाया. हालांकि दिन का खेल खत्म होने से कुछ समय पहले निकोल्स के विकेट का मौका बना था लेकिन देवदत्त पडिक्कल ने आसान कैच छोड़ दिया था. निकोल्स ने अपने टेस्ट करियर का 12वां शतक जड़ा, जो भारत के खिलाफ पहला है.

हेनरी निकोल्स का ऐतिहासिक शतक

न्यूजीलैंड के लिए एक मैदान पर सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने के मामले में हेनरी संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर आ गए हैं. ये बेसिन रिजर्व पर उनका 5वां टेस्ट शतक है. उनके आलावा मार्टिन क्रो और केन विलियम्सन ने इस मैदान पर 5-5 टेस्ट शतक लगाए हैं.

हेनरी निकोल्स ने 9 देशों के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट खेला है, अब सिर्फ ऑस्ट्रेलिया रह गई है जिनके खिलाफ उनका शतक नहीं आया है. भारत समेत अन्य सभी 8 देशों के खिलाफ उनके नाम टेस्ट शतक है. ये भारत के खिलाफ उनका पहला टेस्ट शतक है, जो 10 पारी के बाद आया.

निकोल्स की पत्नी का रिएक्शन वायरल

निकोल्स के शतक पर पूरे स्टेडियम में खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई, क्योंकि ये पारी लंबे समय तक याद रखी जाएगी. एक ऐसी पारी, जिसने उनकी टीम को मुश्किल स्थिति से निकालकर अच्छी स्थिति में पहुंचाया. इस पर उनकी पत्नी भी थोड़ा इमोशनल हो गई, वह खड़े होकर तालियां बजाने लगी और हेनरी की मां को गले लगा लिया. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर वायरल हो रही है.

🔴HENRY NICHOLLS WIFE GETS EMOTIONAL AFTER HIS CENTURY 🥹 - New Zealand were struggling at 28/2 when Henry Nicholls came to the crease. - Henry smashed a brilliant century and helped New Zealand move from 28/2 to 213/5. 🤝 https://t.co/YHZoDaQEVA — Sam (@cricsam02) November 19, 2026

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