भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला टेस्ट वेलिंगटन में खेला जा रहा है. पहले दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने 5 विकेट के नुकसान पर 243 रन बना लिए हैं. 70 रन पर न्यूजीलैंड के पांच विकेट गिर गए थे, उसके बाद हेनरी निकल्स और ग्लेन फिलिप्स के आगे भारतीय गेंदबाज पानी भरते नजर आए. पहले दिन स्टंप्स तक दोनों की पार्टनरशिप 173 रनों की हो चुकी है.

भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय किया था. यह फैसला पारी की तीसरी ही गेंद पर सही साबित हो गया, जब जसप्रीत बुमराह ने कप्तान टॉम लाथम को 0 पर आउट कर दिया. उसके बाद अंशुल कंबोज ने कीवी टीम को दूसरा झटका दिया, जब डेवोन कॉनवे महज 4 रन बनाकर आउट हो गए.

70 पर गिर गए थे 5 विकेट

पहला सेशन पूरी तरह भारतीय गेंदबाजों के नाम रहा, जिसमें जसप्रीत बुमराह समेत अन्य भारतीय गेंदबाजों ने 4 बल्लेबाजों को आउट कर दिया था. दूसरे सेशन की शुरुआत में भी न्यूजीलैंड ने एक विकेट जल्दी खो दिया था. मगर हेनरी निकल्स मजबूती से क्रीज पर डटे हुए थे. रचिन रवींद्र सिर्फ 15 रन बना पाए, डेरिल मिचेल भी सस्ते में चलते बने, जिनके बल्ले से सिर्फ एक रन निकला. देखते ही देखते न्यूजीलैंड ने 70 के स्कोर तक आते-आते अपने आधे बल्लेबाज गंवा दिए थे.

निकल्स-फिलिप्स की जबरदस्त पार्टनरशिप

इस बीच ग्लेन फिलिप्स नंबर-7 पर बैटिंग करने आए. उनके बीच छठे विकेट के लिए अब तक 173 रन की साझेदारी हो चुकी है. दोनों 50 ओवर से भी ज्यादा समय से बैटिंग कर रहे हैं. फिलिप्स शतक से केवल 6 रन दूर हैं. अगर दूसरे दिन फिलिप्स 100 रन पूरे कर पाए तो यह टेस्ट में उनका केवल दूसरा शतक होगा. दूसरी ओर निकल्स 113 रन बनाकर खेल रहे हैं.

फिलिप्स ने इस बीच अपने टेस्ट करियर का 12वां और भारत के खिलाफ पहला शतक लगाया. वहीं उन्होंने बेसिन रिजर्व मैदान पर अपने टेस्ट करियर में कुल पांचवां शतक लगाया है, जो सबसे ज्यादा है.

भारतीय गेंदबाजों का निकला दम

नई गेंद से भारतीय गेंदबाजों ने खूब कहर बरपाया. पहले सेशन में न्यूजीलैंड ने मात्र 23 ओवर के खेल में 60 रन देकर 4 विकेट खो दिए थे. जसप्रीत बुमराह और अंशुल कंबोज ने भारत को शानदार शुरुआत दिलाई थी. दूसरे सेशन की शुरुआत में एक और विकेट आया, लेकिन उसके बाद हेनरी निकल्स और ग्लेन फिलिप्स का जैसे पिच के साथ फेविकोल सा जोड़ बन गया. दोनों दिन के अंत तक डटे रहे. अब तक बुमराह ने 3 विकेट, वहीं अंशुल कंबोज और आकाशदीप ने एक-एक विकेट चटकाया है.