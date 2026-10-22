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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs NZ 1st T20I Live Score: शुरू हुई न्यूजीलैंड की पारी, भुवनेश्वर कुमार ने डाला पहला ओवर

IND vs NZ 1st T20I Live Score: शुरू हुई न्यूजीलैंड की पारी, भुवनेश्वर कुमार ने डाला पहला ओवर

India vs New Zealand T20I Live Score: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला क्राइस्टचर्च के हेग्ले ओवल में खेला जा रहा है. यहां पढ़ें हर छोटी बड़ी अपडेट.

Written By : शिवम  | Updated at : 22 Oct 2026 12:40 PM (IST)

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IND vs NZ 1st T20I Live Score
Source : @BCCI

Background

भारत बनाम न्यूजीलैंड 5 मैचों की टी20 सीरीज आज से शुरू हो गई है. पहला मैच क्राइस्टचर्च के हेग्ले ओवल में खेला जा रहा है. श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. पिछले मैच की तुलना में भारत की प्लेइंग 11 में 2 बदलाव हुए हैं. शिवम दुबे की जगह नितीश कुमार रेड्डी और प्रिंस की जगह मयंक यादव खेल रहे हैं.

भारत की प्लेइंग 11: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नमन धीर, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह.

न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11: फिन एलन, टिम सेफर्ट (विकेटकीपर), डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवॉन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, मैट हेनरी, एडम मिल्ने, लॉकी फर्ग्यूसन.

हेग्ले ओवल का टी20 रिकॉर्ड

क्राइस्टचर्च के इस क्रिकेट स्टेडियम में कुल 15 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं. 8 बार लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम जीती है. 6 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है. यहां सिर्फ 2 बार 200 से अधिक का स्कोर हुआ है. सबसे बड़ा स्कोर 236 का है, जो इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछले साल बनाया था

भारतीय स्क्वॉड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकप्तान), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव.

न्यूजीलैंड स्क्वॉड

मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, जोश क्लार्कसन, डेवोन कॉन्वे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, बेवोन जैकब्स, काइल जैमीसन, एडम मिल्ने, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, टिम सीफर्ट, नाथन स्मिथ और ब्लेयर टिकनर.

भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20 का लाइव प्रसारण कहां?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले टी20 का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर हो रहा है. लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव एप और वेबसाइट पर हो रही है. मैच का लाइव स्कोर और पल-पल की अपडेट के लिए एबीपी लाइव को फॉलो करें.

12:40 PM (IST)  •  22 Oct 2026

IND vs NZ 1st T20I Live Score Update: शुरू हुई न्यूजीलैंड की पारी

फिन एलन और टिम सेफर्ट ने न्यूजीलैंड के लिए ओपन किया है. भुवनेश्वर कुमार ने भारत के लिए पहला ओवर डाला, जिसमें उन्होंने सिर्फ 4 रन दिए.

12:14 PM (IST)  •  22 Oct 2026

IND vs NZ 1st T20I Live Score: न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11

फिन एलन, टिम सेफर्ट (विकेटकीपर), डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवॉन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, मैट हेनरी, एडम मिल्ने, लॉकी फर्ग्यूसन.

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Tags :
Live Cricket Score New Zealand Cricket Team IND VS NZ Live INDIAN CRICKET TEAM
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