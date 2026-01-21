हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs NZ 1st T20I: भारत ने जीता पहला टी20, पहले बनाया सबसे बड़ा टोटल; फिर न्यूजीलैंड को 48 रन से चटाई धूल

IND vs NZ 1st T20I: भारत ने जीता पहला टी20, पहले बनाया सबसे बड़ा टोटल; फिर न्यूजीलैंड को 48 रन से चटाई धूल

IND vs NZ 1st T20I Highlights: नागपुर में खेले गए पहले टी20 में भारत ने न्यूजीलैंड को 48 रनों से हरा दिया. मेन इन ब्लू ने कीवियों के खिलाफ टी20 का सबसे बड़ा टोटल बनाकर जीत हासिल की.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 21 Jan 2026 10:52 PM (IST)
Preferred Sources

IND vs NZ 1st T20I Full Highlights: सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने बुधवार (21 जनवरी) को पहले वनडे में न्यूजीलैंड को 48 रन से करारी शिकस्त दी. मेन इन ब्लू ने मुकाबले में पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 238 रन बोर्ड पर लगाए. यह कीवी टीम के खिलाफ टी20 में भारत का सबसे बड़ा टोटल रहा. न्यूजीलैंड के लिए ग्लेन फिलिप्स ने शानदार पारी खेलते हुए 40 गेंदों में 4 चौके और 6 छक्कों की मदद से 78 रन जरूर बनाए, लेकिन टीम को जीत की लाइन पार नहीं करवा सके. 

मुकाबले में भारत के लिए अभिषेक शर्मा ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 35 गेंदों में 5 चौके और 8 छक्कों की मदद से 84 रन बनाए. वही गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती और शिवम दुबे ने टीम के लिए कमाल किया. उन्होंने सबसे ज्यादा 2-2 विकेट चटकाए. 

भारतीय टीम 250 रन से चूकी 

मुकाबले में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. पहले बैटिंग के लिए टीम इंडिया ने अच्छी शुरुआत करते हुए सिर्फ 8.4 ओवर में 100 रन का आंकड़ा छू लिया था, जिसको देखकर ऐसा ही प्रतीत हो रहा था कि मानिए 250 का आंकड़ा आसानी से छू लिया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका. 

खराब शुरुआत, न्यूजीलैंड रन चेज में फ्लॉप 

रन चेज के लिए मैदान पर उतरी कीवी टीम की शुरुआत काफी खराब रही. टीम ने पहला विकेट पारी की दूसरी गेंद पर ही डेवोन कॉन्वे (00) के रूप में गंवाया. बात सिर्फ पहला विकेट जल्दी गिरने तक सीमित नहीं रही, बल्कि टीम ने दूसरा विकेट अगले ही यानी दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर रचिन रवींद्र के रूप में गंवाया. रचिन सिर्फ 01 रन बनाकर पवेलियन लौटे. 

इसके बाद ग्लेन फिलिप्स ने पारी को संभाला. टीम ने तीसरा विकेट टिम रॉबिन्सन के रूप में खोया, जो 21 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद टीम की आखिरी उम्मीद नजर आ रहे ग्लेन फिलिप्स 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर पवेलिन लौटे. फिलिप्स के बाद न्यूजीलैंड की हार लगभग तय हो गई थी. फिर आगे बढ़ते हुए टीम ने और विकेट गंवाए. अंतत: न्यूजीलैंड रन चेज के अंदर 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन ही बोर्ड पर लगा सकी. 

Published at : 21 Jan 2026 10:46 PM (IST)
Tags :
IND Vs NZ 1st T20I Abhishek Sharma IND VS NZ
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर बोले प्रवीण तोगड़िया, 'पूरा हिंदू समाज दुखी, जल्द समाधान...'
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर बोले प्रवीण तोगड़िया, 'पूरा हिंदू समाज दुखी, जल्द समाधान...'
इंडिया
एक्शन मोड में नए BJP अध्यक्ष! 8 घंटे चली मीटिंग में 5 राज्यों के चुनावों पर चर्चा, नितिन नवीन ने SIR पर क्या कहा?
एक्शन मोड में नए BJP अध्यक्ष! 8 घंटे चली मीटिंग में 5 राज्यों के चुनावों पर चर्चा, नितिन नवीन ने SIR पर क्या कहा?
क्रिकेट
IND vs NZ 1st T20I: पहले अभिषेक शर्मा और अंत में बरसे रिंकू सिंह, भारत ने सबसे बड़ा टोटल बनाकर न्यूजीलैंड को दिया 239 रन का लक्ष्य
IND vs NZ 1st T20I: पहले अभिषेक शर्मा और अंत में बरसे रिंकू सिंह, भारत ने बनाया सबसे बड़ा टोटल
बॉलीवुड
गर्लफ्रेंड गौरी को लेकर सीरियस हैं आमिर खान, बोले- दिल से तो मैं शादी कर चुका हूं
गर्लफ्रेंड गौरी को लेकर सीरियस हैं आमिर खान, बोले- दिल से तो मैं शादी कर चुका हूं
Advertisement

वीडियोज

Pushpa 3 में Villan Salman Khan का सामना करेंगे Allu Arjun, South और Bollywood का दमदार Combo!
Noida Engineer Death: चश्मदीद ने क्यों बदला बयान? पुलिस ने बनाया दबाव! | Yuvraj Mehta
Bahraich में फिर गरजा बुलडोजर! नेपाल बॉर्डर पर अवैध निर्माणों किया ध्वस्त | CM Yogi | UP | Breaking
Sambhal हिंसा के गुनहगारों की खैर नहीं! Shariq Satha के घर की कुर्की का LIVE वीडियो आया सामने
Chitra Tripathi: आर-पार की जंग, 'स्वामी- सिस्टम' में भिड़ंत | Shankaracharya Controversy
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर बोले प्रवीण तोगड़िया, 'पूरा हिंदू समाज दुखी, जल्द समाधान...'
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर बोले प्रवीण तोगड़िया, 'पूरा हिंदू समाज दुखी, जल्द समाधान...'
इंडिया
एक्शन मोड में नए BJP अध्यक्ष! 8 घंटे चली मीटिंग में 5 राज्यों के चुनावों पर चर्चा, नितिन नवीन ने SIR पर क्या कहा?
एक्शन मोड में नए BJP अध्यक्ष! 8 घंटे चली मीटिंग में 5 राज्यों के चुनावों पर चर्चा, नितिन नवीन ने SIR पर क्या कहा?
क्रिकेट
IND vs NZ 1st T20I: पहले अभिषेक शर्मा और अंत में बरसे रिंकू सिंह, भारत ने सबसे बड़ा टोटल बनाकर न्यूजीलैंड को दिया 239 रन का लक्ष्य
IND vs NZ 1st T20I: पहले अभिषेक शर्मा और अंत में बरसे रिंकू सिंह, भारत ने बनाया सबसे बड़ा टोटल
बॉलीवुड
गर्लफ्रेंड गौरी को लेकर सीरियस हैं आमिर खान, बोले- दिल से तो मैं शादी कर चुका हूं
गर्लफ्रेंड गौरी को लेकर सीरियस हैं आमिर खान, बोले- दिल से तो मैं शादी कर चुका हूं
विश्व
यूरोपीय संसद ने ट्रंप को दिया तगड़ा झटका! ग्रीनलैंड पर चल रहे विवाद के बीच सस्पेंड की US-EU की ट्रेड डील
यूरोपीय संसद ने ट्रंप को दिया तगड़ा झटका! ग्रीनलैंड पर चल रहे विवाद के बीच सस्पेंड की ट्रेड डील
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी बंटेगा? इन 28 जिलों को मिलाकर अलग राज्य बनाने की मांग, BJP नेता बढ़ाएंगे अपनों की मुश्किल!
यूपी बंटेगा? इन 28 जिलों को मिलाकर अलग राज्य बनाने की मांग, BJP नेता बढ़ाएंगे अपनों की मुश्किल!
ट्रेंडिंग
खुल गया जेठालाल के घर का राज, गोकुलधाम सोसायटी पहुंचा व्लॉगर फिर खोल डाला गड़ा हाऊस- वीडियो देख उड़े लोगों के होश
खुल गया जेठालाल के घर का राज, गोकुलधाम सोसायटी पहुंचा व्लॉगर फिर खोल डाला गड़ा हाऊस- वीडियो देख उड़े लोगों के होश
यूटिलिटी
पाकिस्तान ने खोल डाला नकली Pizza Hut, जानें असली वाले की कैसे मिलती है फ्रेंचाइजी?
पाकिस्तान ने खोल डाला नकली Pizza Hut, जानें असली वाले की कैसे मिलती है फ्रेंचाइजी?
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
ENT LIVE
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Embed widget