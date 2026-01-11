हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटVirat Kohli Record: न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में विराट कोहली ने बनाया खास कीर्तिमान, सौरव गांगुली छूटे पीछे

Virat Kohli Record: न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में विराट कोहली ने बनाया खास कीर्तिमान, सौरव गांगुली छूटे पीछे

Virat Kohli Record: विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में नया कीर्तिमान बनाया है. वह भारत के लिए सबसे ज्यादा वनडे खेलने वाले बल्लेबाजों की टॉप-5 लिस्ट में शामिल हो गए हैं.

By : शिवम | Updated at : 11 Jan 2026 05:37 PM (IST)
Preferred Sources

विराट कोहली ने वडोदरा में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान पर उतरते ही एक नया कीर्तिमान रचा. वह अब भारत के लिए सबसे ज्यादा वनडे इंटरनेशनल मैचों में खेलने वाले खिलाड़ियों की टॉप-5 लिस्ट में शामिल हो गए हैं. भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला वनडे वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में खेला जा रहा है.

विराट कोहली टीम इंडिया के लिए 309 वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चूके हैं. उन्होंने इस मामले में भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को पीछे छोड़ दिया है. गांगुली ने भारत के लिए 308 ओडीआई मैच खेले. कोहली आने वाले दिनों में राहुल द्रविड़ और मोहम्मद अजहरुद्दीन को भी पीछे छोड़ सकते हैं. अजहरुद्दीन ने 334 वनडे और द्रविड़ ने 340 वनडे मैच खेले हैं.

पहले नंबर पर सचिन तेंदुलकर

भारत के लिए सबसे ज्यादा वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्होंने 463 मैच खेले. ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, वह दुनिया के सबसे ज्यादा वनडे खेलने वाले खिलाड़ी हैं. भारत के लिए सबसे ज्यादा वनडे खेलने वालों में दूसरे नंबर पर एमएस धोनी हैं, जिनकी कप्तानी में भारत ने 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था. धोनी ने 347 वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं.

भारत के लिए सबसे ज्यादा वनडे मैच

  • सचिन तेंदुलकर- 463
  • एमएस धोनी- 347
  • राहुल द्रविड़- 340
  • मोहम्मद अजहरुद्दीन- 334
  • विराट कोहली- 309*
  • सौरव गांगुली- 308

विराट कोहली के निशाने पर ये रिकॉर्ड

वडोदरा में खेले जा रहे पहले वनडे में भारत को जीत के लिए 301 रनों का लक्ष्य मिला है. पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 300 रन बनाए. बल्ले से भी विराट कोहली इस मुकाबले में कई रिकॉर्ड बना सकते हैं. वह अगर 42 रन बनाते हैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में कुमार संगाकारा को पीछे छोड़ देंगे.

अभी कुमार संगाकारा के 28016 रन हैं. विराट कोहली ने 556 मैचों में 27975 रन बनाए हैं, वह संगाकारा से सिर्फ 41 रन पीछे हैं. संगाकारा इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज हैं. 34357 रन के साथ सचिन पहले नंबर पर हैं. अगर वह 94 रन बनाते हैं तो न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे, अभी ये रिकॉर्ड सचिन के नाम है. 

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 11 Jan 2026 05:22 PM (IST)
Tags :
Sourav Ganguly Virat Kohli Record VIRAT KOHLI IND Vs NZ 1st ODI INDIA VS NEW ZEALAND IND VS NZ ODI Records
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते NSA अजीत डोभाल? खुद बताई हैरान कर देने वाली वजह
मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते NSA अजीत डोभाल? खुद बताई हैरान कर देने वाली वजह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पहले ये बताएं कि बीजेपी आपके संपर्क में है या नहीं', केशव मौर्य के बयान पर भड़के अखिलेश यादव
'पहले ये बताएं कि बीजेपी आपके संपर्क में है या नहीं', केशव मौर्य के बयान पर भड़के अखिलेश यादव
क्रिकेट
वडोदरा से आई बुरी खबर, टीम इंडिया का खूंखार ऑलराउंडर बॉलिंग करते हुए चोटिल; जानें इंजरी पर ताजा अपडेट
वडोदरा से आई बुरी खबर, टीम इंडिया का खूंखार ऑलराउंडर बॉलिंग करते हुए चोटिल
बॉलीवुड
नागजिला' में हुई विलेन की एंट्री, कार्तिक आर्यन के सामने 56 साल ये एक्टर आएगा नजर
'नागजिला' में हुई विलेन की एंट्री, कार्तिक आर्यन के सामने 56 साल ये एक्टर आएगा नजर
Advertisement

वीडियोज

PM Modi Somnath Visit : पीएम मोदी के हाथ में त्रिशूल थामते ही लगे हर-हर महादेव के नारे
PM Modi Somnath Visit : पीएम मोदी बोले जिन्होंने सोमनाथ को लूटना चाहा उनका इतिहास तक धफ्न हो गया
PM Modi Somnath Visit : गर्व से लहरा रही सनातन की पताका, चारो ओर गूंजा स्वाभिमान का शंखनाद
Budget 2026: समंदर के रास्ते India की आर्थिक महाशक्ति बनने की तैयारी | Paisa Live
PM Modi Somnath Visit : डमरू के बाद ढोल बजाने और 108 घोड़ों की शौर्य यात्रा को देख दंग रह गए लोग
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते NSA अजीत डोभाल? खुद बताई हैरान कर देने वाली वजह
मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते NSA अजीत डोभाल? खुद बताई हैरान कर देने वाली वजह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पहले ये बताएं कि बीजेपी आपके संपर्क में है या नहीं', केशव मौर्य के बयान पर भड़के अखिलेश यादव
'पहले ये बताएं कि बीजेपी आपके संपर्क में है या नहीं', केशव मौर्य के बयान पर भड़के अखिलेश यादव
क्रिकेट
वडोदरा से आई बुरी खबर, टीम इंडिया का खूंखार ऑलराउंडर बॉलिंग करते हुए चोटिल; जानें इंजरी पर ताजा अपडेट
वडोदरा से आई बुरी खबर, टीम इंडिया का खूंखार ऑलराउंडर बॉलिंग करते हुए चोटिल
बॉलीवुड
नागजिला' में हुई विलेन की एंट्री, कार्तिक आर्यन के सामने 56 साल ये एक्टर आएगा नजर
'नागजिला' में हुई विलेन की एंट्री, कार्तिक आर्यन के सामने 56 साल ये एक्टर आएगा नजर
इंडिया
ISRO नए साल पर पहला धमाका करने के लिए तैयार! अंतरिक्ष में जाएगी भारत की एक्स-रे नजर
ISRO नए साल पर पहला धमाका करने के लिए तैयार! अंतरिक्ष में जाएगी भारत की एक्स-रे नजर
विश्व
ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है? डोनाल्ड ट्रंप की धमकी का तेहरान ने दिया करारा जवाब, इजरायल में हाई अलर्ट
ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है? ट्रंप की धमकी का तेहरान ने दिया करारा जवाब, इजरायल में हाई अलर्ट
शिक्षा
UPSC Exam 2026: UPSC परीक्षा केंद्रों पर अब होगी फेस रिकॉग्निशन, और कड़े हुए नियम
UPSC परीक्षा केंद्रों पर अब होगी फेस रिकॉग्निशन, और कड़े हुए नियम
ट्रेंडिंग
Starbucks से लेकर पंजाबी फूड तक, बेटे ने तीसरी बार में की 12th पास तो पिता ने कर दी ग्रेंड पार्टी- वीडियो वायरल
Starbucks से लेकर पंजाबी फूड तक, बेटे ने तीसरी बार में की 12th पास तो पिता ने कर दी ग्रेंड पार्टी
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
Embed widget