विराट कोहली ने वडोदरा में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान पर उतरते ही एक नया कीर्तिमान रचा. वह अब भारत के लिए सबसे ज्यादा वनडे इंटरनेशनल मैचों में खेलने वाले खिलाड़ियों की टॉप-5 लिस्ट में शामिल हो गए हैं. भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला वनडे वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में खेला जा रहा है.

विराट कोहली टीम इंडिया के लिए 309 वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चूके हैं. उन्होंने इस मामले में भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को पीछे छोड़ दिया है. गांगुली ने भारत के लिए 308 ओडीआई मैच खेले. कोहली आने वाले दिनों में राहुल द्रविड़ और मोहम्मद अजहरुद्दीन को भी पीछे छोड़ सकते हैं. अजहरुद्दीन ने 334 वनडे और द्रविड़ ने 340 वनडे मैच खेले हैं.

पहले नंबर पर सचिन तेंदुलकर

भारत के लिए सबसे ज्यादा वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्होंने 463 मैच खेले. ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, वह दुनिया के सबसे ज्यादा वनडे खेलने वाले खिलाड़ी हैं. भारत के लिए सबसे ज्यादा वनडे खेलने वालों में दूसरे नंबर पर एमएस धोनी हैं, जिनकी कप्तानी में भारत ने 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था. धोनी ने 347 वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं.

भारत के लिए सबसे ज्यादा वनडे मैच

सचिन तेंदुलकर- 463

एमएस धोनी- 347

राहुल द्रविड़- 340

मोहम्मद अजहरुद्दीन- 334

विराट कोहली- 309*

सौरव गांगुली- 308

विराट कोहली के निशाने पर ये रिकॉर्ड

वडोदरा में खेले जा रहे पहले वनडे में भारत को जीत के लिए 301 रनों का लक्ष्य मिला है. पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 300 रन बनाए. बल्ले से भी विराट कोहली इस मुकाबले में कई रिकॉर्ड बना सकते हैं. वह अगर 42 रन बनाते हैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में कुमार संगाकारा को पीछे छोड़ देंगे.

अभी कुमार संगाकारा के 28016 रन हैं. विराट कोहली ने 556 मैचों में 27975 रन बनाए हैं, वह संगाकारा से सिर्फ 41 रन पीछे हैं. संगाकारा इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज हैं. 34357 रन के साथ सचिन पहले नंबर पर हैं. अगर वह 94 रन बनाते हैं तो न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे, अभी ये रिकॉर्ड सचिन के नाम है.