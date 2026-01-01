हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs NZ: रोहित-कोहली का ऐसा क्रेज नहीं देखा होगा, 8 मिनट में बिक गए पहले ODI के सारे टिकट

IND vs NZ: रोहित-कोहली का ऐसा क्रेज नहीं देखा होगा, 8 मिनट में बिक गए पहले ODI के सारे टिकट

IND vs NZ Online Tickets Sold Out: भारत बनाम न्यूजीलैंड पहले वनडे मैच के लिए सारे ऑनलाइन टिकट चंद मिनटों में बिक गए हैं. पहला वनडे मैच 11 जनवरी को खेला जाएगा.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 01 Jan 2026 11:02 PM (IST)
Preferred Sources

भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज 11 जनवरी से शुरू हो रही है. इस शृंखला में कुल 3 मैच खेले जाएंगे. मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार शुभमन गिल बतौर कप्तान इस सीरीज में वापसी कर सकते हैं, वहीं रोहित शर्मा और विराट कोहली भी इस सीरीज में खेलते हुए नजर आ सकते हैं. पहला मैच 11 जनवरी को वडोदरा में खेला जाएगा.

खबर है कि भारत-न्यूजीलैंड पहले वनडे मैच के लिए सारे टिकट चंद मिनटों में बिक गए हैं. खासतौर पर विराट और रोहित की वापसी के कारण अगली वनडे सीरीज को लेकर फैंस के अंदर जबरदस्त क्रेज दिखाई दे रहा है.

8 मिनट में बिक गए सारे टिकट

भारत बनाम न्यूजीलैंड पहले वनडे मैच के लिए टिकटों की बिक्री 1 जनवरी को बुक माय शो पर शुरू हुई थी. मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार सारे टिकट चंद 8 मिनटों में बिक गए. बताते चलें कि जो भी टिकट ऑनलाइन उपलब्ध थे, वो सभी बिक चुके हैं. ऑफलाइन टिकटों की बिक्री कब शुरू होगी, उसकी तारीख को लेकर अभी खुलासा नहीं हुआ है.

रोहित शर्मा और विराट कोहली इस समय बहुत शानदार लय में हैं. ऑस्ट्रेलिया के बाद दक्षिण अफ्रीका और फिर भारतीय घरेलू लिस्ट-A टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है. बताया जा रहा है कि न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड की घोषणा 3 जनवरी को हो सकती है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम वनडे सीरीज में 1-2 से हार गई थी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका को 2-1 से हरा दिया था.

भारत-न्यूजीलैंड पहला वनडे मैच 11 जनवरी को वड़ोदरा में खेला जाएगा. वहीं दूसरा ODI मैच 14 जनवरी को राजकोट में खेला जाएगा और वनडे सीरीज का अंतिम मैच 18 जनवरी को इंदौर में खेला जाएगा.

यह भी पढ़ें:

वहां मेरा अपमान हुआ..., पाकिस्तान के पूर्व कोच ने PCB पर लगाए आरोप, दुनिया के सामने बताया सच

रोहित-कोहली के संन्यास के बाद खत्म हो जाएगा ODI क्रिकेट... अश्विन ने दिया इसे जिंदा रखने का सुझाव

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 01 Jan 2026 11:02 PM (IST)
Tags :
INDIA VS NEW ZEALAND IND VS NZ IND Vs NZ Tickets IND Vs NZ Ticket Booking
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली में अभी शीतलहर नहीं छोड़ेगी पीछा, मौसम विभाग ने दिया अपडेट
दिल्ली में अभी शीतलहर नहीं छोड़ेगी पीछा, मौसम विभाग ने दिया अपडेट
इंडिया
नए साल पर वाहन चालकों को सरकार से मिली बड़ी राहत, 1 फरवरी से FASTag के बदल जाएंगे नियम
नए साल पर वाहन चालकों को सरकार से मिली बड़ी राहत, 1 फरवरी से FASTag के बदल जाएंगे नियम
क्रिकेट
वहां मेरा अपमान हुआ..., पाकिस्तान के पूर्व कोच ने PCB पर लगाए आरोप, दुनिया के सामने बताया सच
वहां मेरा अपमान हुआ..., पाकिस्तान के पूर्व कोच ने PCB पर लगाए आरोप, दुनिया के सामने बताया सच
बॉलीवुड
गोविंदा से घर के काम कराती थीं उनकी मां, एक्टर बोले- 'वो मुझे बेटे की बजाय बहू की तरह रखती थीं'
गोविंदा से घर के काम कराती थीं उनकी मां, एक्टर बोले- 'वो मुझे बेटे की बजाय बहू की तरह रखती थीं'
Advertisement

वीडियोज

Janhit: 'खलीफा' की कुर्सी खतरे में, सड़क पर उतरा Gen Z | Masoud Pezeshkian | Protest | Inflamation
Janhit: 'कट्टरपंथियों' के हाथ में न्यूयॉर्क? अमेरिका की 'हवा' बदल रही है? | New York
Janhit: Mustafizur Rahman Go Back! मुहिम में शाहरुख और KKR रडार पर क्यों? | Bangladesh
Janhit: Iran में Gen Z क्यों कर रही है विरोध? | Masoud Pezeshkian | Protest | Inflamation
Indore: 7,8,9..मंत्रीजी मौत पर 'कन्फ्यूज्ड' क्यों? मौत का जिम्मेदार कौन? | Kailash Vijayvargiya
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
दिल्ली में अभी शीतलहर नहीं छोड़ेगी पीछा, मौसम विभाग ने दिया अपडेट
दिल्ली में अभी शीतलहर नहीं छोड़ेगी पीछा, मौसम विभाग ने दिया अपडेट
इंडिया
नए साल पर वाहन चालकों को सरकार से मिली बड़ी राहत, 1 फरवरी से FASTag के बदल जाएंगे नियम
नए साल पर वाहन चालकों को सरकार से मिली बड़ी राहत, 1 फरवरी से FASTag के बदल जाएंगे नियम
क्रिकेट
वहां मेरा अपमान हुआ..., पाकिस्तान के पूर्व कोच ने PCB पर लगाए आरोप, दुनिया के सामने बताया सच
वहां मेरा अपमान हुआ..., पाकिस्तान के पूर्व कोच ने PCB पर लगाए आरोप, दुनिया के सामने बताया सच
बॉलीवुड
गोविंदा से घर के काम कराती थीं उनकी मां, एक्टर बोले- 'वो मुझे बेटे की बजाय बहू की तरह रखती थीं'
गोविंदा से घर के काम कराती थीं उनकी मां, एक्टर बोले- 'वो मुझे बेटे की बजाय बहू की तरह रखती थीं'
विश्व
यूक्रेन से छीनी जगह पर न्यू ईयर का जश्न मना रहे लोगों पर ड्रोन अटैक, रूस ने किया 24 लोगों की मौत दावा, जानें पूरा मामला
यूक्रेन से छीनी जगह पर न्यू ईयर का जश्न मना रहे लोगों पर ड्रोन अटैक, रूस ने किया 24 लोगों की मौत दावा, जानें पूरा मामला
इंडिया
'करोड़ों के कैश, जेवर और लग्जरी गाड़ियां...', गैंगस्टर इंद्रजीत सिंह के कई ठिकानों पर ED का छापा
'करोड़ों के कैश, जेवर और लग्जरी गाड़ियां...', गैंगस्टर इंद्रजीत सिंह के कई ठिकानों पर ED का छापा
जनरल नॉलेज
विदेश में हुई थी गांधी परिवार के इस सदस्य की शादी, जानें कौन-कौन हुआ था शामिल
विदेश में हुई थी गांधी परिवार के इस सदस्य की शादी, जानें कौन-कौन हुआ था शामिल
हेल्थ
Grey Hair In Young Age: 20 साल की उम्र में ही सफेद क्यों हो जाते हैं कुछ लोगों के बाल, किस वजह से होता है ऐसा?
20 साल की उम्र में ही सफेद क्यों हो जाते हैं कुछ लोगों के बाल, किस वजह से होता है ऐसा?
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget