भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज 11 जनवरी से शुरू हो रही है. इस शृंखला में कुल 3 मैच खेले जाएंगे. मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार शुभमन गिल बतौर कप्तान इस सीरीज में वापसी कर सकते हैं, वहीं रोहित शर्मा और विराट कोहली भी इस सीरीज में खेलते हुए नजर आ सकते हैं. पहला मैच 11 जनवरी को वडोदरा में खेला जाएगा.

खबर है कि भारत-न्यूजीलैंड पहले वनडे मैच के लिए सारे टिकट चंद मिनटों में बिक गए हैं. खासतौर पर विराट और रोहित की वापसी के कारण अगली वनडे सीरीज को लेकर फैंस के अंदर जबरदस्त क्रेज दिखाई दे रहा है.

8 मिनट में बिक गए सारे टिकट

भारत बनाम न्यूजीलैंड पहले वनडे मैच के लिए टिकटों की बिक्री 1 जनवरी को बुक माय शो पर शुरू हुई थी. मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार सारे टिकट चंद 8 मिनटों में बिक गए. बताते चलें कि जो भी टिकट ऑनलाइन उपलब्ध थे, वो सभी बिक चुके हैं. ऑफलाइन टिकटों की बिक्री कब शुरू होगी, उसकी तारीख को लेकर अभी खुलासा नहीं हुआ है.

रोहित शर्मा और विराट कोहली इस समय बहुत शानदार लय में हैं. ऑस्ट्रेलिया के बाद दक्षिण अफ्रीका और फिर भारतीय घरेलू लिस्ट-A टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है. बताया जा रहा है कि न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड की घोषणा 3 जनवरी को हो सकती है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम वनडे सीरीज में 1-2 से हार गई थी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका को 2-1 से हरा दिया था.

भारत-न्यूजीलैंड पहला वनडे मैच 11 जनवरी को वड़ोदरा में खेला जाएगा. वहीं दूसरा ODI मैच 14 जनवरी को राजकोट में खेला जाएगा और वनडे सीरीज का अंतिम मैच 18 जनवरी को इंदौर में खेला जाएगा.

