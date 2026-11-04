भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला वनडे ऑकलैंड के ईडन पार्क स्टेडियम में है. विराट कोहली, रोहित शर्मा कई दिनों बाद खेलते हुए दिखेंगे. लोकल समय के अनुसार मैच दोपहर 3 बजे से शुरू है, लेकिन भारत में तब सुबह के 7: 30 बज रहे होंगे. भारतीय समयनुसार टॉस सुबह 7 बजे हैं, यानी कुछ देर में टॉस होने वाला है.

वनडे में हेड टू हेड की बात करें तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच अभी तक 123 मैच खेले गए हैं. टीम इंडिया ने 63 और न्यूजीलैंड ने 52 मैच जीते हैं. 7 मुकाबले बेनतीजा रहें. न्यूजीलैंड में खेले गए मैचों को देखें तो भारत ने 45 वनडे में से सिर्फ 14 में जीत दर्ज की है, जबकि 26 बार न्यूजीलैंड ने भारत को हराया है.

न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग इलेवन

टिम सीफर्ट, विल यंग, ​​डेरिल मिचेल, टॉम लाथम (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, जैकब डफी और मैट हेनरी.

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर/कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, गुरनूर बराड़ और अंशुल कंबोज/अर्शदीप सिंह.