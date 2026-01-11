भारत ने पहले वनडे मैच में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया है. वडोदरा में खेले गए इस मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने पहले खेलते हुए 300 रन बनाए थे. जवाब में भारतीय टीम ने लड़खड़ाते हुए 49 ओवर में 4 विकेट शेष रहते हुए जीत प्राप्त की. विराट कोहली ने भारत के लिए 93 रनों की पारी खेली, वहीं शुभमन गिल ने भी अर्धशतकीय पारी खेली. ये भारत की साल 2026 में सबसे पहली जीत है.

301 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई टीम इंडिया की शुरुआत ज्यादा अच्छी नहीं रही. जब टीम इंडिया का स्कोर 39 रन था, तभी रोहित शर्मा 26 रन बनाकर आउट हो गए. शुभमन गिल ने सधे और धीमे अंदाज में अर्धशतक लगाया और 56 रनों का योगदान दिया.

न्यूजीलैंड ने खूब जोर लगाया

एक समय भारतीय टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 234 रन बना लिए थे. इस समय भारतीय टीम को 66 गेंद में 67 रन बनाने थे और विराट कोहली के रहते टीम इंडिया की जीत आसान लग रही थी. टीम इंडिया 234 रन बना चुकी थी, तब विराट कोहली 93 रन बनाकर आउट हुए. केएल राहुल शुरुआत में गेंद को कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, इस कारण जरूरी रन रेट बढ़ता जा रहा था, दूसरी ओर लगातार विकेट भी गिरते जा रहे थे.

हर्षित राणा ने 23 गेंद में 29 रनों की पारी खेल, ना केवल राहुल पर से दबाव हटाया बल्कि भारतीय टीम को जीत दर्ज करने की दौड़ में भी बनाए रखा. मगर अंत में केएल राहुल ने 2 चौके और एक छक्का लगाते हुए भारतीय टीम की जीत सुनिश्चित की.

रोहित नहीं चले, कप्तान गिल का अर्धशतक

रोहित शर्मा भी अच्छी फॉर्म में हैं, लेकिन साल 2026 की शुरुआत उनके लिए यादगार नहीं रही. वो न्यूजीलैंड के खिलाफ 29 गेंद में 26 रन बनाकर आउट हो गए. मगर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज को मिस करने के बाद वापसी कर रहे कप्तान शुभमन गिल ने अर्धशतक जरूर लगाया. गिल ने 71 गेंद में 56 रनों की सधी हुई पारी खेली. इस पारी में उन्होंने 3 चौके और 2 छक्के लगाए.

विराट शतक से चूके, लेकिन रचा इतिहास

विराट कोहली ने अपनी कमाल की फॉर्म को बरकरार रखते हुए 93 रनों की पारी खेली है. उन्होंने 91 गेंद में 93 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 8 चौके और एक छक्का लगाया. ये उनके ODI करियर की 77वीं अर्धशतकीय पारी रही. विराट अपनी पिछली 5 ODI पारियों में कुल 469 रन बना चुके हैं, जिनमें उनके बल्ले से 2 शतक और तीन अर्धशतकीय पारी आई हैं.

कोहली ने मैच में 93 रनों की पारी खेल कई रिकॉर्ड अपने नाम किए. वो इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 28,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने 624वीं पारी में ये कारनामा किया, उनसे पहले सचिन तेंदुलकर ने 644 पारियों में 28 हजार रन पूरे किए थे. इसके अलावा वो इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में कुमार संगाकारा को पीछे छोड़ दूसरे स्थान पर आ गए हैं.