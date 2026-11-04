ऑकलैंड में सबसे कम स्कोर कितना डिफेंड हुआ? सिर्फ 185 बनाकर भी जीत जाएगा न्यूजीलैंड!

पहले वनडे मैच में न्यूजीलैंड की पारी महज 185 रनों पर सिमट गई है. भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा कहर बरपाया कि कीवी बल्लेबाज आते-जाते रहे और देखते ही देखते पूरी टीम 185 के स्कोर तक आते-आते ढह गई. ऑकलैंड के ईडन पार्क पर बड़े-बड़े स्कोर देखने को मिलते रहे हैं, लेकिन इस बार न्यूजीलैंड अपने ही घर में चित्त हो गया. आंकड़े संकेत देते हैं कि टीम इंडिया को चाहे 186 रनों का लक्ष्य मिला हो, लेकिन वह अब भी हार सकती है.

ऑकलैंड के इस मैदान पर ODI मैच में 146 रन भी डिफेंड हो चुके हैं. इसलिए न्यूजीलैंड को पूरी तरह जीत की रेस से बाहर मान लेना सही नहीं. टीम इंडिया की ओर से खासतौर पर अर्शदीप सिंह और अंशुल कंबोज ने गेंदबाजी कंडीशंस का भरपूर फायदा उठाया. अंशुल ने तो 10 ओवर के स्पेल में दो मेडन ओवर भी किए.

ऑकलैंड में सबसे कम स्कोर डिफेंड हुए

ऑकलैंड के ईडन पार्क पर ODI मैच में सबसे कम स्कोर सफलतापूर्वक डिफेंड करने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम है. साल 1996 में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 146 रन बनाए थे, इसके जवाब में पाक गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड को 110 रन पर समेट कर 36 रनों से मैच जीता था. यहां सफलतापूर्वक डिफेंड होने वाला दूसरा सबसे कम स्कोर 153 रन है. न्यूजीलैंड ने साल 1997 में इसी मैदान पर 153 रन बनाने के बाद इंग्लैंड पर 9 रनों से जीत दर्ज की थी.

146 रन - पाकिस्तान (बनाम न्यूजीलैंड)

153 रन - न्यूजीलैंड (बनाम इंग्लैंड)

222 रन - पाकिस्तान (बनाम साउथ अफ्रीका)

न्यूजीलैंड के 10वें और 11वें नंबर के गेंदब्याज ने भारतीय गेंदबाजों को तरसाया. न्यूजीलैंड ने 146 रन के स्कोर तक 9 विकेट खो दिए थे. मगर उसके बाद ब्लेयर टिकनर ने जबरदस्त अंदाज में बल्ला घुमाना शुरू कर दिया, जिन्होंने 4 छक्कों से सजी अपनी पारी में 34 रन बनाए. 10वें विकेट के लिए ब्लेयर टिकनर और जैकब डफी के बीच 39 रनों की साझेदारी हुई.

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